Рейтинг@Mail.ru
"Позор человечества": в Киеве раскрыли жуткую тактику Зеленского - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 11.06.2025 (обновлено: 16:36 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022259102.html
"Позор человечества": в Киеве раскрыли жуткую тактику Зеленского
"Позор человечества": в Киеве раскрыли жуткую тактику Зеленского - РИА Новости, 11.06.2025
"Позор человечества": в Киеве раскрыли жуткую тактику Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно не эвакуировал людей из городов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:07:00+03:00
2025-06-11T16:36:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899773_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_59695dfc81d9c92051b3fa9f88c092e0.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно не эвакуировал людей из городов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Человек, считающий себя лидером государства, абсолютно спокойно говорит, что власть не эвакуировала людей, чтобы город было сложнее захватить. Это действительно позор человеческому виду!" — написал он в ответ на слова Зеленского.Дубинский гневно отметил, что люди для Зеленского ничего не стоят и он совершенно не задумывается об их жизнях.Согласно сводке российского Минобороны, группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны противника в Сумской области. Накануне разведчик с позывным Цыпа рассказал, что десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады расширяют там буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше села Беловоды.По словам разведчика, это делается для того, чтобы обезопасить мирных жителей от постоянных атак с украинской стороны.
https://ria.ru/20250611/zelenskij-2022223817.html
https://ria.ru/20250610/zelenskij-2022042927.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aec101db47e0fa86eeb33ffdd347b12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
"Позор человечества": в Киеве раскрыли жуткую тактику Зеленского

Дубинский: Зеленский намеренно не проводил эвакуацию жителей городов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно не эвакуировал людей из городов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Человек, считающий себя лидером государства, абсолютно спокойно говорит, что власть не эвакуировала людей, чтобы город было сложнее захватить. Это действительно позор человеческому виду!" — написал он в ответ на слова Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Захарова: Зеленский и школьников отправит на убой для сохранения власти
13:04
Дубинский гневно отметил, что люди для Зеленского ничего не стоят и он совершенно не задумывается об их жизнях.
Согласно сводке российского Минобороны, группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны противника в Сумской области. Накануне разведчик с позывным Цыпа рассказал, что десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады расширяют там буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше села Беловоды.
По словам разведчика, это делается для того, чтобы обезопасить мирных жителей от постоянных атак с украинской стороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский готовится к мобилизации 18-летних, заявили в Раде
Вчера, 15:54
 
В миреУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала