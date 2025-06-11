https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022259102.html
"Позор человечества": в Киеве раскрыли жуткую тактику Зеленского
"Позор человечества": в Киеве раскрыли жуткую тактику Зеленского - РИА Новости, 11.06.2025
"Позор человечества": в Киеве раскрыли жуткую тактику Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно не эвакуировал людей из городов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:07:00+03:00
2025-06-11T15:07:00+03:00
2025-06-11T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно не эвакуировал людей из городов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Человек, считающий себя лидером государства, абсолютно спокойно говорит, что власть не эвакуировала людей, чтобы город было сложнее захватить. Это действительно позор человеческому виду!" — написал он в ответ на слова Зеленского.Дубинский гневно отметил, что люди для Зеленского ничего не стоят и он совершенно не задумывается об их жизнях.Согласно сводке российского Минобороны, группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны противника в Сумской области. Накануне разведчик с позывным Цыпа рассказал, что десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады расширяют там буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше села Беловоды.По словам разведчика, это делается для того, чтобы обезопасить мирных жителей от постоянных атак с украинской стороны.
https://ria.ru/20250611/zelenskij-2022223817.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
"Позор человечества": в Киеве раскрыли жуткую тактику Зеленского
Дубинский: Зеленский намеренно не проводил эвакуацию жителей городов
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно не эвакуировал людей из городов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Человек, считающий себя лидером государства, абсолютно спокойно говорит, что власть не эвакуировала людей, чтобы город было сложнее захватить. Это действительно позор человеческому виду!" — написал он в ответ на слова Зеленского.
Дубинский
гневно отметил, что люди для Зеленского
ничего не стоят и он совершенно не задумывается об их жизнях.
Согласно сводке российского Минобороны, группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны противника в Сумской области. Накануне разведчик с позывным Цыпа рассказал, что десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады расширяют там буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше села Беловоды.
По словам разведчика, это делается для того, чтобы обезопасить мирных жителей от постоянных атак с украинской стороны.