Рейтинг@Mail.ru
Нельзя допустить разрыва отношений с Россией, заявил японский депутат - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 11.06.2025 (обновлено: 08:19 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/yaponiya-2022159634.html
Нельзя допустить разрыва отношений с Россией, заявил японский депутат
Нельзя допустить разрыва отношений с Россией, заявил японский депутат - РИА Новости, 11.06.2025
Нельзя допустить разрыва отношений с Россией, заявил японский депутат
Нельзя допустить прерывания отношений РФ и Японии, несмотря на то, что сейчас они переживают худший период за всё послевоенное время, заявил депутат верхней... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T07:25:00+03:00
2025-06-11T08:19:00+03:00
в мире
россия
япония
токио
мунэо судзуки
синдзо абэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901671424_0:59:2880:1679_1920x0_80_0_0_468b3f1465ed417320e3cf4e775878c6.jpg
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Нельзя допустить прерывания отношений РФ и Японии, несмотря на то, что сейчас они переживают худший период за всё послевоенное время, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки на торжественном приеме в честь Дня России в российском посольстве в Токио. "Саммит стран "семерки" соберется в Канаде с 15 июня, приедут лидеры стран. Япония, начиная с отмены экономических санкций, должна сыграть роль для подготовки почвы к заключению мира (между Россией и Украиной – ред.). Японо-российские отношения находятся в худшем состоянии за все послевоенное время, но нельзя допустить прерывания отношения с Россией – страной-соседом. Я и дальше буду оставаться другом России и буду стараться развивать японо-российские отношения и дружбу. Я намерен и впредь служить мостиком между нашими странами, какой бы критике меня ни подвергали и какое бы положение я ни занимал", - сказал депутат Судзуки на торжественном приеме. Торжественный прием по случаю 35-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии в среду. О своем присутствии на мероприятии заявили более 70 послов, представители и делегации от более чем 100 стран, от 350 до 400 гостей. Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал Синдзо Абэ, при котором двусторонние японо-российские контакты развивались интенсивно.
https://ria.ru/20250611/sotrudnichestvo-2022156488.html
https://ria.ru/20250611/limarenko-2022147190.html
россия
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901671424_320:0:2880:1920_1920x0_80_0_0_1c87f978b754d1bc28f97bc84d1db30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, токио, мунэо судзуки, синдзо абэ
В мире, Россия, Япония, Токио, Мунэо Судзуки, Синдзо Абэ
Нельзя допустить разрыва отношений с Россией, заявил японский депутат

Депутат Судзуки: нельзя допустить разрыва отношений Японии и России

CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Нельзя допустить прерывания отношений РФ и Японии, несмотря на то, что сейчас они переживают худший период за всё послевоенное время, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки на торжественном приеме в честь Дня России в российском посольстве в Токио.
"Саммит стран "семерки" соберется в Канаде с 15 июня, приедут лидеры стран. Япония, начиная с отмены экономических санкций, должна сыграть роль для подготовки почвы к заключению мира (между Россией и Украиной – ред.). Японо-российские отношения находятся в худшем состоянии за все послевоенное время, но нельзя допустить прерывания отношения с Россией – страной-соседом. Я и дальше буду оставаться другом России и буду стараться развивать японо-российские отношения и дружбу. Я намерен и впредь служить мостиком между нашими странами, какой бы критике меня ни подвергали и какое бы положение я ни занимал", - сказал депутат Судзуки на торжественном приеме.
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Посол заявил о готовности России к сотрудничеству с Японией
06:23
Торжественный прием по случаю 35-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии в среду. О своем присутствии на мероприятии заявили более 70 послов, представители и делегации от более чем 100 стран, от 350 до 400 гостей.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал Синдзо Абэ, при котором двусторонние японо-российские контакты развивались интенсивно.
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 в порту Пригородное - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Япония и Южная Корея покупают СПГ с проекта "Сахалин-2", заявил Лимаренко
02:24
 
В миреРоссияЯпонияТокиоМунэо СудзукиСиндзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала