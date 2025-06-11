Нельзя допустить разрыва отношений с Россией, заявил японский депутат
Депутат Судзуки: нельзя допустить разрыва отношений Японии и России
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Нельзя допустить прерывания отношений РФ и Японии, несмотря на то, что сейчас они переживают худший период за всё послевоенное время, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки на торжественном приеме в честь Дня России в российском посольстве в Токио.
"Саммит стран "семерки" соберется в Канаде с 15 июня, приедут лидеры стран. Япония, начиная с отмены экономических санкций, должна сыграть роль для подготовки почвы к заключению мира (между Россией и Украиной – ред.). Японо-российские отношения находятся в худшем состоянии за все послевоенное время, но нельзя допустить прерывания отношения с Россией – страной-соседом. Я и дальше буду оставаться другом России и буду стараться развивать японо-российские отношения и дружбу. Я намерен и впредь служить мостиком между нашими странами, какой бы критике меня ни подвергали и какое бы положение я ни занимал", - сказал депутат Судзуки на торжественном приеме.
Торжественный прием по случаю 35-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии в среду. О своем присутствии на мероприятии заявили более 70 послов, представители и делегации от более чем 100 стран, от 350 до 400 гостей.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал Синдзо Абэ, при котором двусторонние японо-российские контакты развивались интенсивно.