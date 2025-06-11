https://ria.ru/20250611/vs-2022211355.html
Российские войска вышли к западной границе ДНР
Российские войска вышли к западной границе ДНР - РИА Новости, 11.06.2025
Российские войска вышли к западной границе ДНР
Две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, заявили в Минобороны. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:27:00+03:00
2025-06-11T12:27:00+03:00
2025-06-11T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, заявили в Минобороны."Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области", — говорится в сводке.ВСУ потеряли в боях с группировкой "Центр" за сутки:По данным министерства, также к границе российского региона вышли подразделения группировки войск "Восток". Потери противника в зоне ее ответственности:Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022156993.html
https://ria.ru/20250609/vsu-2021856367.html
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россия, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Дмитрий Песков
Российские войска вышли к западной границе ДНР
Группировки "Центр" и "Восток" наступают в Днепропетровской области