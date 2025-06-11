https://ria.ru/20250611/vs-2022211355.html

Российские войска вышли к западной границе ДНР

Российские войска вышли к западной границе ДНР - РИА Новости, 11.06.2025

Российские войска вышли к западной границе ДНР

Две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, заявили в Минобороны. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:27:00+03:00

2025-06-11T12:27:00+03:00

2025-06-11T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, заявили в Минобороны."Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области", — говорится в сводке.ВСУ потеряли в боях с группировкой "Центр" за сутки:По данным министерства, также к границе российского региона вышли подразделения группировки войск "Восток". Потери противника в зоне ее ответственности:Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022156993.html

https://ria.ru/20250609/vsu-2021856367.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

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россия, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, дмитрий песков