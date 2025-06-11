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Российские войска вышли к западной границе ДНР - РИА Новости, 11.06.2025
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12:27 11.06.2025 (обновлено: 13:26 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/vs-2022211355.html
Российские войска вышли к западной границе ДНР
Российские войска вышли к западной границе ДНР - РИА Новости, 11.06.2025
Российские войска вышли к западной границе ДНР
Две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, заявили в Минобороны. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:27:00+03:00
2025-06-11T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, заявили в Минобороны."Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области", — говорится в сводке.ВСУ потеряли в боях с группировкой "Центр" за сутки:По данным министерства, также к границе российского региона вышли подразделения группировки войск "Восток". Потери противника в зоне ее ответственности:Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022156993.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Дмитрий Песков
Российские войска вышли к западной границе ДНР

Группировки "Центр" и "Восток" наступают в Днепропетровской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, заявили в Минобороны.
"Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области", — говорится в сводке.
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06:33

Ведомство сообщило о выходе подразделений 90-й танковой дивизии на западную границу ДНР в воскресенье.

ВСУ потеряли в боях с группировкой "Центр" за сутки:
  • до 460 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины,
  • три автомобиля;
  • три артиллерийских орудия.
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По данным министерства, также к границе российского региона вышли подразделения группировки войск "Восток". Потери противника в зоне ее ответственности:
  • более 225 человек;
  • боевая бронированная машина;
  • пять автомобилей;
  • четыре орудия полевой артиллерии;
  • станция радиоэлектронной борьбы.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьДмитрий Песков
 
 
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