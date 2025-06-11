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Эксперт назвал удар ВСУ по российским аэродромам операцией спецслужб Запада - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022387966.html
Эксперт назвал удар ВСУ по российским аэродромам операцией спецслужб Запада
Эксперт назвал удар ВСУ по российским аэродромам операцией спецслужб Запада - РИА Новости, 11.06.2025
Эксперт назвал удар ВСУ по российским аэродромам операцией спецслужб Запада
Удар Украины по российским аэродромам был операцией спецслужб западных стран, которая может привести к катастрофическим последствиям, заявил американский... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:55:00+03:00
2025-06-11T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
амурская область
такер карлсон
сергей рябков
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Удар Украины по российским аэродромам был операцией спецслужб западных стран, которая может привести к катастрофическим последствиям, заявил американский экономист Джеффри Сакс. "Это операция западных спецслужб. Вне зависимости от того, знал ли об этом Белый дом, сама атака абсолютно безответственна и вызывает тревогу, поскольку речь идет об ударе по элементу ядерной триады. Это шаг к ядерному Армагеддону", — отметил он в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в среду. Сакс подчеркнул, что подобные действия абсолютно недопустимы, ставят под угрозу весь мир и "могли быть предотвращены президентом США". По словам Сакса, атака Украины на российские стратегические объекты требует жёсткой оценки со стороны американского общества и властей. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России.
https://ria.ru/20250603/ukraina-2020582272.html
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в мире, россия, украина, амурская область, такер карлсон, сергей рябков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Амурская область, Такер Карлсон, Сергей Рябков
Эксперт назвал удар ВСУ по российским аэродромам операцией спецслужб Запада

Экономист Сакс: удар по российским аэродромам был операцией спецслужб Запада

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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Удар Украины по российским аэродромам был операцией спецслужб западных стран, которая может привести к катастрофическим последствиям, заявил американский экономист Джеффри Сакс.
"Это операция западных спецслужб. Вне зависимости от того, знал ли об этом Белый дом, сама атака абсолютно безответственна и вызывает тревогу, поскольку речь идет об ударе по элементу ядерной триады. Это шаг к ядерному Армагеддону", — отметил он в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в среду.
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Сакс подчеркнул, что подобные действия абсолютно недопустимы, ставят под угрозу весь мир и "могли быть предотвращены президентом США".
По словам Сакса, атака Украины на российские стратегические объекты требует жёсткой оценки со стороны американского общества и властей.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАмурская областьТакер КарлсонСергей Рябков
 
 
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