https://ria.ru/20250611/ukraina-2022387966.html

Эксперт назвал удар ВСУ по российским аэродромам операцией спецслужб Запада

Эксперт назвал удар ВСУ по российским аэродромам операцией спецслужб Запада - РИА Новости, 11.06.2025

Эксперт назвал удар ВСУ по российским аэродромам операцией спецслужб Запада

Удар Украины по российским аэродромам был операцией спецслужб западных стран, которая может привести к катастрофическим последствиям, заявил американский... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T22:55:00+03:00

2025-06-11T22:55:00+03:00

2025-06-11T22:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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такер карлсон

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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Удар Украины по российским аэродромам был операцией спецслужб западных стран, которая может привести к катастрофическим последствиям, заявил американский экономист Джеффри Сакс. "Это операция западных спецслужб. Вне зависимости от того, знал ли об этом Белый дом, сама атака абсолютно безответственна и вызывает тревогу, поскольку речь идет об ударе по элементу ядерной триады. Это шаг к ядерному Армагеддону", — отметил он в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в среду. Сакс подчеркнул, что подобные действия абсолютно недопустимы, ставят под угрозу весь мир и "могли быть предотвращены президентом США". По словам Сакса, атака Украины на российские стратегические объекты требует жёсткой оценки со стороны американского общества и властей. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России.

https://ria.ru/20250603/ukraina-2020582272.html

https://ria.ru/20250604/ataki-2020804623.html

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в мире, россия, украина, амурская область, такер карлсон, сергей рябков