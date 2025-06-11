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Депутат Рады рассказал, что ждет священников УПЦ при Зеленском - РИА Новости, 11.06.2025
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22:48 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022387123.html
Депутат Рады рассказал, что ждет священников УПЦ при Зеленском
Депутат Рады рассказал, что ждет священников УПЦ при Зеленском - РИА Новости, 11.06.2025
Депутат Рады рассказал, что ждет священников УПЦ при Зеленском
Режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:48:00+03:00
2025-06-11T22:48:00+03:00
в мире
украина
европа
владимир зеленский
александр дубинский
денис шмыгаль
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду в своем Telegram-канале сообщил, что встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Он напомнил, что в декабре 2024 года правительство открыло возможность для выдачи брони от мобилизации священнослужителям, заявив, что по этому вопросу "есть существенные сдвиги", остается лишь техническая работа. Шмыгаль добавил, что дал поручение госслужбе по этнополитике и свободе совести "ускорить соответствующие процедуры". "Режим Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям УПЦ получить бронь от армии. И здесь надо быть откровенным - разве не в этом цель сатанистского режима? Уничтожение крупнейшей православной церкви на Украине - обязательное условие "интеграции" осколков нашей страны в Европу - католическую... Украина как национальное государство - это угроза", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. На Украине разрушаются церковные институты - как основа, без которой невозможно построение национального государства, считает депутат. "Заметьте, кстати, всем "сектантам", типа (украинского проповедника нигерийского происхождения Сандея – ред.) Аделаджи и (украинского телеевангелиста Владимира – ред.) Мунтяна бронь дали. УПЦ - нет. Потому что цель кукловодов Зеленского - вавилонское столпотворение на этих землях", - подчеркнул Дубинский. Издание "Судебно-юридическая газета" в декабре 2024 года сообщало, что кабинет министров Украины разрешил выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям, а религиозные организации отнес к критически важным. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015422484.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, александр дубинский, денис шмыгаль, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Депутат Рады рассказал, что ждет священников УПЦ при Зеленском

Депутат Рады Дубинский: Зеленский сделает все, чтобы мобилизовать служителей УПЦ

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду в своем Telegram-канале сообщил, что встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Он напомнил, что в декабре 2024 года правительство открыло возможность для выдачи брони от мобилизации священнослужителям, заявив, что по этому вопросу "есть существенные сдвиги", остается лишь техническая работа. Шмыгаль добавил, что дал поручение госслужбе по этнополитике и свободе совести "ускорить соответствующие процедуры".
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Папа Римский Франциск при жизни раскритиковал гонения на УПЦ на Украине
7 мая, 02:12
"Режим Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям УПЦ получить бронь от армии. И здесь надо быть откровенным - разве не в этом цель сатанистского режима? Уничтожение крупнейшей православной церкви на Украине - обязательное условие "интеграции" осколков нашей страны в Европу - католическую... Украина как национальное государство - это угроза", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
На Украине разрушаются церковные институты - как основа, без которой невозможно построение национального государства, считает депутат.
"Заметьте, кстати, всем "сектантам", типа (украинского проповедника нигерийского происхождения Сандея – ред.) Аделаджи и (украинского телеевангелиста Владимира – ред.) Мунтяна бронь дали. УПЦ - нет. Потому что цель кукловодов Зеленского - вавилонское столпотворение на этих землях", - подчеркнул Дубинский.
Издание "Судебно-юридическая газета" в декабре 2024 года сообщало, что кабинет министров Украины разрешил выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям, а религиозные организации отнес к критически важным.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
На Украине принудительно мобилизовали двух священников УПЦ
23 февраля, 14:14
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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