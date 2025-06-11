https://ria.ru/20250611/ukraina-2022189914.html

В Раде заявили о проблемах со строительством фортификаций

В Раде заявили о проблемах со строительством фортификаций - РИА Новости, 11.06.2025

В Раде заявили о проблемах со строительством фортификаций

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила в своем Telegram-канале о проблемах со строительством фортификаций и... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:07:00+03:00

2025-06-11T11:07:00+03:00

2025-06-11T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила в своем Telegram-канале о проблемах со строительством фортификаций и призвала провести закрытое заседание парламента по этому вопросу. "С фортификациями беда. События на фронте доказывают правоту наших оценок, требований и советов. Мы требуем сделать критически важные шаги по строительству оборонительных сооружений", - написала Геращенко. В частности, она призвала привлечь к ответственности виновных, отстранить военно-гражданские администрации от строительства фортификаций и провести закрытое заседание парламента о состоянии оборонительных сооружений. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее сообщал, что украинский парламент создал временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений при обороне Украины. Депутат Рады Марьяна Бузуглая уточняла, что комиссия будет заниматься в том числе вопросами строительства фортификаций. Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае 2024 года обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018727012.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, ирина геращенко, алексей гончаренко, александр дубинский, верховная рада украины, европейская солидарность