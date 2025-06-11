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"АльфаСтрахование" назвало самую угоняемую марку авто в России - РИА Новости, 11.06.2025
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15:44 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ugon-2022273546.html
"АльфаСтрахование" назвало самую угоняемую марку авто в России
"АльфаСтрахование" назвало самую угоняемую марку авто в России - РИА Новости, 11.06.2025
"АльфаСтрахование" назвало самую угоняемую марку авто в России
Lada вышла в лидеры по количеству угнанных автомобилей в России за январь-май 2025 года, при этом общее число автоугонов в стране за пять месяцев текущего года... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:44:00+03:00
2025-06-11T15:44:00+03:00
авто
россия
альфастрахование
lada
происшествия
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Lada вышла в лидеры по количеству угнанных автомобилей в России за январь-май 2025 года, при этом общее число автоугонов в стране за пять месяцев текущего года выросло в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает "АльфаСтрахование". "Год к году по итогам января-мая число заявленных угонов, по данным "АльфаСтрахование", выросло в 1,3 раза", – говорится в сообщении. "В топе по угонам марки Lada (лидирует с небольшим отрывом), Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ (в порядке убывания количества угонов)", - поясняет компания. В аналогичном периоде 2024 года, по данным страховщика, топ возглавляли Hyundai, Kia и Lada. "По регионам продолжает лидировать с большим отрывом Москва, за ней следует Санкт-Петербург. Также в топе регионов по угонам добавились "новички" – Курская, Астраханская области и Удмуртская Республика", - отмечает компания. В прошлом году в топ-5 также входили Ставропольский край, Нижегородская область и Республика Карелия. "Среди китайских машин, которые фигурируют в числе заявляемых по каско, автомобили Great Wall, Geely и Chery. По-прежнему это единичные случаи, хотя по сравнению с 2024 г. мы видим тренд на увеличение, так как если год назад это был один автомобиль китайского бренда, то сейчас зафиксированы несколько случаев с разными брендами. При этом мы считаем, что пока еще рано делать выводы, необходимо накопить статистику", – цитирует пресс-служба директора департамента страховых выплат "АльфаСтрахование" Александра Харагезова.
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авто, россия, альфастрахование, lada, происшествия, общество
Авто, Россия, АльфаСтрахование, Lada, Происшествия, Общество
"АльфаСтрахование" назвало самую угоняемую марку авто в России

АльфаСтрахование: Lada стала самой угоняемой маркой авто в России в январе-мае

© Fotolia / Tomasz ZajdaВзлом автомобиля
Взлом автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Fotolia / Tomasz Zajda
Взлом автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Lada вышла в лидеры по количеству угнанных автомобилей в России за январь-май 2025 года, при этом общее число автоугонов в стране за пять месяцев текущего года выросло в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает "АльфаСтрахование".
"Год к году по итогам января-мая число заявленных угонов, по данным "АльфаСтрахование", выросло в 1,3 раза", – говорится в сообщении.
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"В топе по угонам марки Lada (лидирует с небольшим отрывом), Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ (в порядке убывания количества угонов)", - поясняет компания.
В аналогичном периоде 2024 года, по данным страховщика, топ возглавляли Hyundai, Kia и Lada.
"По регионам продолжает лидировать с большим отрывом Москва, за ней следует Санкт-Петербург. Также в топе регионов по угонам добавились "новички" – Курская, Астраханская области и Удмуртская Республика", - отмечает компания.
В прошлом году в топ-5 также входили Ставропольский край, Нижегородская область и Республика Карелия.
"Среди китайских машин, которые фигурируют в числе заявляемых по каско, автомобили Great Wall, Geely и Chery. По-прежнему это единичные случаи, хотя по сравнению с 2024 г. мы видим тренд на увеличение, так как если год назад это был один автомобиль китайского бренда, то сейчас зафиксированы несколько случаев с разными брендами. При этом мы считаем, что пока еще рано делать выводы, необходимо накопить статистику", – цитирует пресс-служба директора департамента страховых выплат "АльфаСтрахование" Александра Харагезова.
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