https://ria.ru/20250611/ugon-2022273546.html

"АльфаСтрахование" назвало самую угоняемую марку авто в России

"АльфаСтрахование" назвало самую угоняемую марку авто в России - РИА Новости, 11.06.2025

"АльфаСтрахование" назвало самую угоняемую марку авто в России

Lada вышла в лидеры по количеству угнанных автомобилей в России за январь-май 2025 года, при этом общее число автоугонов в стране за пять месяцев текущего года... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:44:00+03:00

2025-06-11T15:44:00+03:00

2025-06-11T15:44:00+03:00

авто

россия

альфастрахование

lada

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Lada вышла в лидеры по количеству угнанных автомобилей в России за январь-май 2025 года, при этом общее число автоугонов в стране за пять месяцев текущего года выросло в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает "АльфаСтрахование". "Год к году по итогам января-мая число заявленных угонов, по данным "АльфаСтрахование", выросло в 1,3 раза", – говорится в сообщении. "В топе по угонам марки Lada (лидирует с небольшим отрывом), Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ (в порядке убывания количества угонов)", - поясняет компания. В аналогичном периоде 2024 года, по данным страховщика, топ возглавляли Hyundai, Kia и Lada. "По регионам продолжает лидировать с большим отрывом Москва, за ней следует Санкт-Петербург. Также в топе регионов по угонам добавились "новички" – Курская, Астраханская области и Удмуртская Республика", - отмечает компания. В прошлом году в топ-5 также входили Ставропольский край, Нижегородская область и Республика Карелия. "Среди китайских машин, которые фигурируют в числе заявляемых по каско, автомобили Great Wall, Geely и Chery. По-прежнему это единичные случаи, хотя по сравнению с 2024 г. мы видим тренд на увеличение, так как если год назад это был один автомобиль китайского бренда, то сейчас зафиксированы несколько случаев с разными брендами. При этом мы считаем, что пока еще рано делать выводы, необходимо накопить статистику", – цитирует пресс-служба директора департамента страховых выплат "АльфаСтрахование" Александра Харагезова.

https://ria.ru/20250604/ugon-2020772014.html

https://ria.ru/20250531/rjazan-2020152125.html

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авто, россия, альфастрахование, lada, происшествия, общество