https://ria.ru/20250611/tsentr-2022212448.html

ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025

ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

Киев за сутки потерял до 460 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:30:00+03:00

2025-06-11T12:30:00+03:00

2025-06-11T12:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

красноармейск

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 460 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в среду министерство обороны РФ."Нанесено поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Новоподгородное Днепропетровской области, Степановка, Красноармейск, Димитров, Петровского, Новопавловка, Новониколаевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

днепропетровская область

красноармейск

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россия, киев, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красноармейск