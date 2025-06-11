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ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Киев за сутки потерял до 460 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:30:00+03:00
2025-06-11T12:30:00+03:00
2025-06-11T12:43:00+03:00
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днепропетровская область
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 460 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в среду министерство обороны РФ."Нанесено поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Новоподгородное Днепропетровской области, Степановка, Красноармейск, Димитров, Петровского, Новопавловка, Новониколаевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, киев, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Красноармейск
ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки