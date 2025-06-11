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ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 11.06.2025 (обновлено: 12:43 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/tsentr-2022212448.html
ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Киев за сутки потерял до 460 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:30:00+03:00
2025-06-11T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
красноармейск
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 460 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в среду министерство обороны РФ."Нанесено поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Новоподгородное Днепропетровской области, Степановка, Красноармейск, Димитров, Петровского, Новопавловка, Новониколаевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
днепропетровская область
красноармейск
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россия, киев, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Красноармейск
ВСУ потеряли 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 460 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Новоподгородное Днепропетровской области, Степановка, Красноармейск, Димитров, Петровского, Новопавловка, Новониколаевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКрасноармейск
 
 
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