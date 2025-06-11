Рейтинг@Mail.ru
КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 11.06.2025 (обновлено: 16:02 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/tramp-2022262827.html
КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США, заявил Трамп
КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2025
КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США, заявил Трамп
Китай в рамках новой торговой сделки будет поставлять США редкоземельные металлы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:13:00+03:00
2025-06-11T16:02:00+03:00
китай
введение трампом пошлин на импорт
дональд трамп
сша
пекин
в мире
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217273_0:233:3078:1964_1920x0_80_0_0_275eae6502c05da6bb642a6009daf4b7.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Китай в рамках новой торговой сделки будет поставлять США редкоземельные металлы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.Подробности будущего соглашения:"Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня".Переговоры Вашингтона и ПекинаВ понедельник делегации двух стран провели встречу в Лондоне. Как отметил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, достигнутый на ней прогресс посодействует развитию торговых отношений государств.Вашингтон тоже позитивно оценил налаживание контактов с Китаем.В мае по итогам переговоров в Женеве:
https://ria.ru/20250601/kitay-2020216461.html
https://ria.ru/20250602/kitay-2020367507.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217273_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_c50eba1a5eac1537566908d14136bdd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, сша, пекин, в мире, си цзиньпин
Китай, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп, США, Пекин, В мире, Си Цзиньпин
КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США, заявил Трамп

Трамп: КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Китай в рамках новой торговой сделки будет поставлять США редкоземельные металлы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Подробности будущего соглашения:
  • Пекин обязался поставить природные ископаемые в полном объеме "авансом";
  • Штаты вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах;
  • новое торговое соглашение готово:
«
"Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
США превращают АТР в "пороховую бочку", заявили в Китае
1 июня, 05:46

Переговоры Вашингтона и Пекина

В понедельник делегации двух стран провели встречу в Лондоне. Как отметил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, достигнутый на ней прогресс посодействует развитию торговых отношений государств.
Вашингтон тоже позитивно оценил налаживание контактов с Китаем.
В мае по итогам переговоров в Женеве:
  • стороны договорились отменить 115 процентов дополнительных пошлин;
  • Вашингтон снизил тарифы на китайские товары с 145 до 30 процентов, а Пекин на американские — с 125 до десяти процентов;
  • торговый режим начал действовать с 14 мая и продлится 90 дней.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Китай отверг обвинения США в нарушении женевских договоренностей
2 июня, 04:56
 
КитайВведение Трампом пошлин на импортДональд ТрампСШАПекинВ миреСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала