КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США, заявил Трамп
Трамп: КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США
© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Китай в рамках новой торговой сделки будет поставлять США редкоземельные металлы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Подробности будущего соглашения:
- Пекин обязался поставить природные ископаемые в полном объеме "авансом";
- Штаты вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах;
- новое торговое соглашение готово:
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"Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня".
Переговоры Вашингтона и Пекина
В понедельник делегации двух стран провели встречу в Лондоне. Как отметил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, достигнутый на ней прогресс посодействует развитию торговых отношений государств.
Вашингтон тоже позитивно оценил налаживание контактов с Китаем.
В мае по итогам переговоров в Женеве:
- стороны договорились отменить 115 процентов дополнительных пошлин;
- Вашингтон снизил тарифы на китайские товары с 145 до 30 процентов, а Пекин на американские — с 125 до десяти процентов;
- торговый режим начал действовать с 14 мая и продлится 90 дней.