https://ria.ru/20250611/tramp-2022262827.html

КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США, заявил Трамп

КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2025

КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США, заявил Трамп

Китай в рамках новой торговой сделки будет поставлять США редкоземельные металлы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:13:00+03:00

2025-06-11T15:13:00+03:00

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китай

введение трампом пошлин на импорт

дональд трамп

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пекин

в мире

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Китай в рамках новой торговой сделки будет поставлять США редкоземельные металлы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.Подробности будущего соглашения:"Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня".Переговоры Вашингтона и ПекинаВ понедельник делегации двух стран провели встречу в Лондоне. Как отметил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, достигнутый на ней прогресс посодействует развитию торговых отношений государств.Вашингтон тоже позитивно оценил налаживание контактов с Китаем.В мае по итогам переговоров в Женеве:

https://ria.ru/20250601/kitay-2020216461.html

https://ria.ru/20250602/kitay-2020367507.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, сша, пекин, в мире, си цзиньпин