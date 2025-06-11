https://ria.ru/20250611/tramp--2022227688.html

Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском

Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском - РИА Новости, 11.06.2025

Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском

Президент США Дональд Трамп не исключил примирения с бизнесменом Илоном Маском. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:18:00+03:00

2025-06-11T13:18:00+03:00

2025-06-11T15:09:00+03:00

в мире

конфликт трампа и маска

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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил примирения с бизнесменом Илоном Маском."Наверное, я бы мог", — ответил он на соответствующий вопрос журналистки Миранды Дивайн на подкасте Pod Force One.На днях глава Белого дома подчеркнул, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с миллиардером.Также он пригрозил бывшему соратнику серьезными последствиями, если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.Конфликт Трампа и Маска

https://ria.ru/20250608/mask-2021659189.html

https://ria.ru/20250608/ssha-2021510629.html

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2025

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в мире, конфликт трампа и маска, дональд трамп, сша, илон маск, джеффри эпштейн, spacex