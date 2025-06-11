Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском
Дональд Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил примирения с бизнесменом Илоном Маском.
"Наверное, я бы мог", — ответил он на соответствующий вопрос журналистки Миранды Дивайн на подкасте Pod Force One.
На днях глава Белого дома подчеркнул, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с миллиардером.
Также он пригрозил бывшему соратнику серьезными последствиями, если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.
Конфликт Трампа и Маска
- На прошлой неделе между ними произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов.
- Бизнесмен назвал эту инициативу "отвратительной мерзостью".
- Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое".
- После этого миллиардер выразил мнение, что именно благодаря ему политик стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
- Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
- Маск, со своей стороны, заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует американский лидер.
- Президент выразил мнение, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.
- Маск же после предложения президента об отмене субсидий сказал, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
- Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- Спустя несколько дней Маск выразил сожаление из-за высказываний о главе Белого дома.