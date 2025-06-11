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Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском - РИА Новости, 11.06.2025
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13:18 11.06.2025 (обновлено: 15:09 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/tramp--2022227688.html
Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском
Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском - РИА Новости, 11.06.2025
Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском
Президент США Дональд Трамп не исключил примирения с бизнесменом Илоном Маском. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:18:00+03:00
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в мире
конфликт трампа и маска
дональд трамп
сша
илон маск
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил примирения с бизнесменом Илоном Маском."Наверное, я бы мог", — ответил он на соответствующий вопрос журналистки Миранды Дивайн на подкасте Pod Force One.На днях глава Белого дома подчеркнул, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с миллиардером.Также он пригрозил бывшему соратнику серьезными последствиями, если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.Конфликт Трампа и Маска
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в мире, конфликт трампа и маска, дональд трамп, сша, илон маск, джеффри эпштейн, spacex
В мире, Конфликт Трампа и Маска, Дональд Трамп, США, Илон Маск, Джеффри Эпштейн, SpaceX
Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском

Дональд Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил примирения с бизнесменом Илоном Маском.
"Наверное, я бы мог", — ответил он на соответствующий вопрос журналистки Миранды Дивайн на подкасте Pod Force One.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа
8 июня, 19:06
На днях глава Белого дома подчеркнул, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с миллиардером.
Также он пригрозил бывшему соратнику серьезными последствиями, если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Отношения Маска и Трампа погубили худшие люди Америки
8 июня, 08:00

Конфликт Трампа и Маска

  • На прошлой неделе между ними произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов.
  • Бизнесмен назвал эту инициативу "отвратительной мерзостью".
  • Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое".
  • После этого миллиардер выразил мнение, что именно благодаря ему политик стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
  • Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
  • Маск, со своей стороны, заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует американский лидер.
  • Президент выразил мнение, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.
  • Маск же после предложения президента об отмене субсидий сказал, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
  • Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
  • Спустя несколько дней Маск выразил сожаление из-за высказываний о главе Белого дома.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Маск впервые с начала конфликта выразил солидарность с Трампом
9 июня, 05:55
 
В миреКонфликт Трампа и МаскаДональд ТрампСШАИлон МаскДжеффри ЭпштейнSpaceX
 
 
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