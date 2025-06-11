https://ria.ru/20250611/timofeev-2022147010.html

Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности"

Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности" - РИА Новости, 11.06.2025

Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности"

Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева* решила подзаработать на "популярности", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T02:20:00+03:00

2025-06-11T02:20:00+03:00

2025-06-11T14:46:00+03:00

иркутская область

россия

амурская область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

telegram

вооруженные силы украины

усть-кут

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022194579_0:341:1280:1061_1920x0_80_0_0_662f42eb0ff2d3440b4254b8cbf14e89.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева* решила подзаработать на "популярности", выяснило РИА Новости.Екатерина Тимофеева* сделала платные сообщения в Telegram: чтобы написать девушке, нужно потратить десять тысяч звезд — примерно 17,7 тысячи рублей.Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ на аэродром Белая в Иркутской области.Пятого июня МВД объявило Тимофеева в розыск, а спустя два дня — его жену. Накануне Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых в список террористов и экстремистов.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет.Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250605/terakt-2021009909.html

https://ria.ru/20250604/terakt-2020780327.html

иркутская область

россия

амурская область

усть-кут

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутская область, россия, амурская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), telegram, вооруженные силы украины, усть-кут, донецк, происшествия, владимир зеленский