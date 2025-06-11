https://ria.ru/20250611/timofeev-2022147010.html
Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности"
Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности" - РИА Новости, 11.06.2025
Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности"
Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева* решила подзаработать на "популярности", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T02:20:00+03:00
2025-06-11T02:20:00+03:00
2025-06-11T14:46:00+03:00
иркутская область
россия
амурская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
telegram
вооруженные силы украины
усть-кут
донецк
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева* решила подзаработать на "популярности", выяснило РИА Новости.Екатерина Тимофеева* сделала платные сообщения в Telegram: чтобы написать девушке, нужно потратить десять тысяч звезд — примерно 17,7 тысячи рублей.Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ на аэродром Белая в Иркутской области.Пятого июня МВД объявило Тимофеева в розыск, а спустя два дня — его жену. Накануне Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых в список террористов и экстремистов.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет.Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250605/terakt-2021009909.html
https://ria.ru/20250604/terakt-2020780327.html
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иркутская область, россия, амурская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), telegram, вооруженные силы украины, усть-кут, донецк, происшествия, владимир зеленский
Иркутская область, Россия, Амурская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Telegram, Вооруженные силы Украины, Усть-Кут, Донецк, Происшествия, Владимир Зеленский
Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности"
Объявленная в розыск после атаки дронов жена Тимофеева решила заработать