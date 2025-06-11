https://ria.ru/20250611/telemost-2022299613.html

Россия и США проведут телемост для укрепления народной димпломатии

Россия и США проведут телемост для укрепления народной димпломатии - РИА Новости, 11.06.2025

Россия и США проведут телемост для укрепления народной димпломатии

Телемост Россия–США, который пройдет 18 июня в Санкт-Петербурге, направлен на укрепление гражданских связей между двумя странами и развитие концепции "народной... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:40:00+03:00

2025-06-11T16:40:00+03:00

2025-06-11T16:40:00+03:00

санкт-петербург

россия

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скотт риттер

максим орешкин

антон кобяков

санкт-петербургский государственный университет

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Телемост Россия–США, который пройдет 18 июня в Санкт-Петербурге, направлен на укрепление гражданских связей между двумя странами и развитие концепции "народной дипломатии", сообщил РИА Новости российский предприниматель, организатор и ведущий мероприятия Павел Балобанов. Мероприятие свяжет Северную столицу с американским городом Кингстоном (штат Нью-Йорк). Балобанов будет вести телемост из Санкт-Петербурга, а его со-ведущим в США выступит бывший американский разведчик Скотт Риттер. Телемост пройдет параллельно с мероприятиями Петербургского международного экономического форума, однако не входит в его официальную программу. "Основная цель телемоста Россия–США — усиление диалога между гражданским обществом двух стран и продвижение идеи народной дипломатии, проявления ответственности граждан не на словах, а на деле. В условиях формирования нового миропорядка и стремительного развития технологий важность взаимопонимания между народами становится особенно актуальной. Телемост и гражданский саммит станут отправной точкой для создания платформы гражданской дипломатии, обсуждения ключевых вопросов, обмена опытом и налаживания культурных связей", — отметил Балобанов. Он подчеркнул, что сама концепция не нова и восходит к знаменитому телемосту Москва–Сиэтл, который в 1985 году дал возможность обычным людям с обеих сторон "железного занавеса" поговорить друг с другом в период международной напряженности. "Моя гражданская миссия — показывать миру Россию не такой, какой её представляют западные СМИ, а такой, какая она есть на самом деле: инновационной и гостеприимной", — добавил организатор. На мероприятии ожидается участие известных лиц из обеих стран, включая актеров, писателей, учителей, инженеров и топ-менеджеров. С российской стороны приглашения получили замглавы администрации президента России Максим Орешкин, советник президента Антон Кобяков, руководитель Центра G.O.R.K.I. в СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, а также двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По словам Балобанова, Риттер также направил приглашения бывшему американскому конгрессмену Деннису Кусиничу и британскому музыканту, сооснователю рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу.

https://ria.ru/20250318/sanches-2005710588.html

https://ria.ru/20250416/american-2011667548.html

https://ria.ru/20250409/ru-us-2010012967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, россия, кингстон (город), скотт риттер, максим орешкин, антон кобяков, санкт-петербургский государственный университет, госдума рф, в мире