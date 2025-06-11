Рейтинг@Mail.ru
Россия и США проведут телемост для укрепления народной димпломатии - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/telemost-2022299613.html
Россия и США проведут телемост для укрепления народной димпломатии
Россия и США проведут телемост для укрепления народной димпломатии - РИА Новости, 11.06.2025
Россия и США проведут телемост для укрепления народной димпломатии
Телемост Россия–США, который пройдет 18 июня в Санкт-Петербурге, направлен на укрепление гражданских связей между двумя странами и развитие концепции "народной... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:40:00+03:00
2025-06-11T16:40:00+03:00
санкт-петербург
россия
кингстон (город)
скотт риттер
максим орешкин
антон кобяков
санкт-петербургский государственный университет
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150090/79/1500907991_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_171b1dcb0d9da432194b15e6d6c3b513.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Телемост Россия–США, который пройдет 18 июня в Санкт-Петербурге, направлен на укрепление гражданских связей между двумя странами и развитие концепции "народной дипломатии", сообщил РИА Новости российский предприниматель, организатор и ведущий мероприятия Павел Балобанов. Мероприятие свяжет Северную столицу с американским городом Кингстоном (штат Нью-Йорк). Балобанов будет вести телемост из Санкт-Петербурга, а его со-ведущим в США выступит бывший американский разведчик Скотт Риттер. Телемост пройдет параллельно с мероприятиями Петербургского международного экономического форума, однако не входит в его официальную программу. "Основная цель телемоста Россия–США — усиление диалога между гражданским обществом двух стран и продвижение идеи народной дипломатии, проявления ответственности граждан не на словах, а на деле. В условиях формирования нового миропорядка и стремительного развития технологий важность взаимопонимания между народами становится особенно актуальной. Телемост и гражданский саммит станут отправной точкой для создания платформы гражданской дипломатии, обсуждения ключевых вопросов, обмена опытом и налаживания культурных связей", — отметил Балобанов. Он подчеркнул, что сама концепция не нова и восходит к знаменитому телемосту Москва–Сиэтл, который в 1985 году дал возможность обычным людям с обеих сторон "железного занавеса" поговорить друг с другом в период международной напряженности. "Моя гражданская миссия — показывать миру Россию не такой, какой её представляют западные СМИ, а такой, какая она есть на самом деле: инновационной и гостеприимной", — добавил организатор. На мероприятии ожидается участие известных лиц из обеих стран, включая актеров, писателей, учителей, инженеров и топ-менеджеров. С российской стороны приглашения получили замглавы администрации президента России Максим Орешкин, советник президента Антон Кобяков, руководитель Центра G.O.R.K.I. в СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, а также двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По словам Балобанова, Риттер также направил приглашения бывшему американскому конгрессмену Деннису Кусиничу и британскому музыканту, сооснователю рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу.
https://ria.ru/20250318/sanches-2005710588.html
https://ria.ru/20250416/american-2011667548.html
https://ria.ru/20250409/ru-us-2010012967.html
санкт-петербург
россия
кингстон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150090/79/1500907991_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_b19554b678c2e3b0d1dacc8d57558816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, кингстон (город), скотт риттер, максим орешкин, антон кобяков, санкт-петербургский государственный университет, госдума рф, в мире
Санкт-Петербург, Россия, Кингстон (город), Скотт Риттер, Максим Орешкин, Антон Кобяков, Санкт-Петербургский государственный университет, Госдума РФ, В мире
Россия и США проведут телемост для укрепления народной димпломатии

Балобанов: телемост между РФ и США направлен на укрепление гражданских связей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Телемост Россия–США, который пройдет 18 июня в Санкт-Петербурге, направлен на укрепление гражданских связей между двумя странами и развитие концепции "народной дипломатии", сообщил РИА Новости российский предприниматель, организатор и ведущий мероприятия Павел Балобанов.
Мероприятие свяжет Северную столицу с американским городом Кингстоном (штат Нью-Йорк). Балобанов будет вести телемост из Санкт-Петербурга, а его со-ведущим в США выступит бывший американский разведчик Скотт Риттер. Телемост пройдет параллельно с мероприятиями Петербургского международного экономического форума, однако не входит в его официальную программу.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Американский журналист Санчес высоко оценил деловые качества россиян
18 марта, 14:19
"Основная цель телемоста Россия–США — усиление диалога между гражданским обществом двух стран и продвижение идеи народной дипломатии, проявления ответственности граждан не на словах, а на деле. В условиях формирования нового миропорядка и стремительного развития технологий важность взаимопонимания между народами становится особенно актуальной. Телемост и гражданский саммит станут отправной точкой для создания платформы гражданской дипломатии, обсуждения ключевых вопросов, обмена опытом и налаживания культурных связей", — отметил Балобанов.
Он подчеркнул, что сама концепция не нова и восходит к знаменитому телемосту Москва–Сиэтл, который в 1985 году дал возможность обычным людям с обеих сторон "железного занавеса" поговорить друг с другом в период международной напряженности.
"Моя гражданская миссия — показывать миру Россию не такой, какой её представляют западные СМИ, а такой, какая она есть на самом деле: инновационной и гостеприимной", — добавил организатор.
Эрик Пичони - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Американец раскрыл причину переезда в Россию
16 апреля, 19:19
На мероприятии ожидается участие известных лиц из обеих стран, включая актеров, писателей, учителей, инженеров и топ-менеджеров. С российской стороны приглашения получили замглавы администрации президента России Максим Орешкин, советник президента Антон Кобяков, руководитель Центра G.O.R.K.I. в СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, а также двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
По словам Балобанова, Риттер также направил приглашения бывшему американскому конгрессмену Деннису Кусиничу и британскому музыканту, сооснователю рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу.
Эрик Пиччони с семьей - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
"Здесь не хватает одного". Почему американец перевез семью в Ярославль
9 апреля, 08:00
 
Санкт-ПетербургРоссияКингстон (город)Скотт РиттерМаксим ОрешкинАнтон КобяковСанкт-Петербургский государственный университетГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала