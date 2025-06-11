https://ria.ru/20250611/sud-2022243036.html

Суд признал законным приговор экс-совладельцу "Суммы"

Суд признал законным приговор экс-совладельцу "Суммы" - РИА Новости, 11.06.2025

Суд признал законным приговор экс-совладельцу "Суммы"

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, осужденному на 18,5 лет за хищение... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:23:00+03:00

2025-06-11T14:23:00+03:00

2025-06-11T14:23:00+03:00

происшествия

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юрий петров (директор института российской истории )

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, осужденному на 18,5 лет за хищение 11 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд оставил кассационную жалобу защиты без удовлетворения", - сказали в суде. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя. Мосгорсуд в декабре 2023 года смягчил срок братьям на полгода, исключив из приговора ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности. Сами братья вину не признали. Остальные фигуранты – гендиректор компании "Интэкс" Артур Максидов, глава и начальник департамента экономической безопасности "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров (все должности указаны на момент задержания) - получили 12, 12, 10 и 7 лет лишения свободы соответственно со штрафами от 1,5 миллиона до 700 тысяч рублей. Вместе с приговором суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие. Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.

https://ria.ru/20250409/yakubovskiy-2010323171.html

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