Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным приговор экс-совладельцу "Суммы" - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/sud-2022243036.html
Суд признал законным приговор экс-совладельцу "Суммы"
Суд признал законным приговор экс-совладельцу "Суммы" - РИА Новости, 11.06.2025
Суд признал законным приговор экс-совладельцу "Суммы"
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, осужденному на 18,5 лет за хищение... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:23:00+03:00
2025-06-11T14:23:00+03:00
происшествия
москва
лондон
зиявудин магомедов
сергей поляков
юрий петров (директор института российской истории )
сумма
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833921125_0:367:2989:2048_1920x0_80_0_0_17296c77eda280510c42e9c4513550e7.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, осужденному на 18,5 лет за хищение 11 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд оставил кассационную жалобу защиты без удовлетворения", - сказали в суде. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя. Мосгорсуд в декабре 2023 года смягчил срок братьям на полгода, исключив из приговора ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности. Сами братья вину не признали. Остальные фигуранты – гендиректор компании "Интэкс" Артур Максидов, глава и начальник департамента экономической безопасности "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров (все должности указаны на момент задержания) - получили 12, 12, 10 и 7 лет лишения свободы соответственно со штрафами от 1,5 миллиона до 700 тысяч рублей. Вместе с приговором суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие. Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
https://ria.ru/20250409/yakubovskiy-2010323171.html
https://ria.ru/20250515/sud-2017236894.html
москва
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833921125_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_3b7f1f31cba69dfa12d6527932eb1ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, лондон, зиявудин магомедов, сергей поляков, юрий петров (директор института российской истории ), сумма, московский городской суд, объединенная зерновая компания, porsche panamera, toyota corolla, forbes
Происшествия, Москва, Лондон, Зиявудин Магомедов, Сергей Поляков, Юрий Петров (директор Института российской истории ), Сумма, Московский городской суд, Объединенная зерновая компания, Porsche Panamera, Toyota Corolla, Forbes
Суд признал законным приговор экс-совладельцу "Суммы"

Суд признал законным приговор экс-совладельцу группы "Сумма" Магомедову

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, осужденному на 18,5 лет за хищение 11 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оставил кассационную жалобу защиты без удовлетворения", - сказали в суде.
Бывший совладелец сетей Азбуки вкуса и Кофе хауз Кирилл Якубовский, обвиняемый в хищении 126 миллионов долларов у инвесторов, на оглашении приговора в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Против экс-совладельца "Азбуки вкуса" возбудили новое дело
9 апреля, 18:11
Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя.
Мосгорсуд в декабре 2023 года смягчил срок братьям на полгода, исключив из приговора ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности.
Сами братья вину не признали.
Остальные фигуранты – гендиректор компании "Интэкс" Артур Максидов, глава и начальник департамента экономической безопасности "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров (все должности указаны на момент задержания) - получили 12, 12, 10 и 7 лет лишения свободы соответственно со штрафами от 1,5 миллиона до 700 тысяч рублей.
Вместе с приговором суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие.
Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
Кадр из клипа Егора Крида и OG Buda Здравствуйте - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Суд оставил в силе решение по иску Егора Крида к Мизулиной
15 мая, 23:26
 
ПроисшествияМоскваЛондонЗиявудин МагомедовСергей ПоляковЮрий Петров (директор Института российской истории )СуммаМосковский городской судОбъединенная зерновая компанияPorsche PanameraToyota CorollaForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала