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Пентагон пересмотрит участие в альянсе AUKUS
Пентагон пересмотрит участие в альянсе AUKUS - РИА Новости, 11.06.2025
Пентагон пересмотрит участие в альянсе AUKUS
Пентагон пересматривает участие в альянсе AUKUS на предмет соответствия приоритетам администрации президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:26:00+03:00
2025-06-11T23:26:00+03:00
2025-06-11T23:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Пентагон пересматривает участие в альянсе AUKUS на предмет соответствия приоритетам администрации президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости представитель ведомства."Министерство проверяет AUKUS в рамках обеспечения того, чтобы эта инициатива предыдущей администрации соответствовала президентской программе "Америка прежде всего". Как ясно дал понять министр (обороны США Пит - ред.) Хегсет, это означает обеспечение наивысшей готовности наших военнослужащих, чтобы союзники полностью увеличили свой вклад в коллективную оборону", - заявил представитель.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о запуске проверки с целью установить, должны ли США отказаться от участия в проекте по подлодкам в рамках AUKUS, где партнерами США выступают Австралия и Великобритания. Согласно данным источников, пересмотр участия Вашингтоном вызвал тревогу в Лондоне и Канберре.
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Пентагон пересмотрит участие в альянсе AUKUS
Пентагон пересмотрит участие в AUKUS в соответствии с приоритетами Трампа