https://ria.ru/20250611/ssha-2022392709.html

Пентагон пересмотрит участие в альянсе AUKUS

Пентагон пересмотрит участие в альянсе AUKUS - РИА Новости, 11.06.2025

Пентагон пересмотрит участие в альянсе AUKUS

Пентагон пересматривает участие в альянсе AUKUS на предмет соответствия приоритетам администрации президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:26:00+03:00

2025-06-11T23:26:00+03:00

2025-06-11T23:47:00+03:00

в мире

сша

австралия

великобритания

дональд трамп

министерство обороны сша

aukus

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Пентагон пересматривает участие в альянсе AUKUS на предмет соответствия приоритетам администрации президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости представитель ведомства."Министерство проверяет AUKUS в рамках обеспечения того, чтобы эта инициатива предыдущей администрации соответствовала президентской программе "Америка прежде всего". Как ясно дал понять министр (обороны США Пит - ред.) Хегсет, это означает обеспечение наивысшей готовности наших военнослужащих, чтобы союзники полностью увеличили свой вклад в коллективную оборону", - заявил представитель.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о запуске проверки с целью установить, должны ли США отказаться от участия в проекте по подлодкам в рамках AUKUS, где партнерами США выступают Австралия и Великобритания. Согласно данным источников, пересмотр участия Вашингтоном вызвал тревогу в Лондоне и Канберре.

https://ria.ru/20250611/istrebiteli-2022169920.html

сша

австралия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, австралия, великобритания, дональд трамп, министерство обороны сша, aukus