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В Совфеде предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование
В Совфеде предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование - РИА Новости, 11.06.2025
В Совфеде предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале предложил повысить уголовную ответственность за изнасилование. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:41:00+03:00
2025-06-11T18:41:00+03:00
2025-06-11T19:18:00+03:00
совет федерации рф
россия
андрей клишас
уголовная ответственность
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале предложил повысить уголовную ответственность за изнасилование.В соответствии со статьей 131 Уголовного кодекса РФ, изнасилование влечет лишение свободы на срок до 6 лет, с отягчающими обстоятельствами - на срок до 20 лет."По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнём консультации по данному вопросу с Верховным Судом и правительством", - написал сенатор.В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры РФ о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений, сообщила на заседании в Госдуме замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева.
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совет федерации рф, россия, андрей клишас, уголовная ответственность, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Андрей Клишас, уголовная ответственность, Общество
В Совфеде предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование
Сентор Клишас предложил повысить уголовную ответственность за изнасилование