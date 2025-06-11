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В Совфеде предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование - РИА Новости, 11.06.2025
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18:41 11.06.2025 (обновлено: 19:18 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/sovfed-2022347298.html
В Совфеде предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование
В Совфеде предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование - РИА Новости, 11.06.2025
В Совфеде предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале предложил повысить уголовную ответственность за изнасилование. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:41:00+03:00
2025-06-11T19:18:00+03:00
совет федерации рф
россия
андрей клишас
уголовная ответственность
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале предложил повысить уголовную ответственность за изнасилование.В соответствии со статьей 131 Уголовного кодекса РФ, изнасилование влечет лишение свободы на срок до 6 лет, с отягчающими обстоятельствами - на срок до 20 лет."По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнём консультации по данному вопросу с Верховным Судом и правительством", - написал сенатор.В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры РФ о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений, сообщила на заседании в Госдуме замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева.
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совет федерации рф, россия, андрей клишас, уголовная ответственность, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Андрей Клишас, уголовная ответственность, Общество
В Совфеде предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование

Сентор Клишас предложил повысить уголовную ответственность за изнасилование

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале предложил повысить уголовную ответственность за изнасилование.
В соответствии со статьей 131 Уголовного кодекса РФ, изнасилование влечет лишение свободы на срок до 6 лет, с отягчающими обстоятельствами - на срок до 20 лет.
"По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнём консультации по данному вопросу с Верховным Судом и правительством", - написал сенатор.
В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры РФ о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений, сообщила на заседании в Госдуме замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева.
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