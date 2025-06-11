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Ученый рассказал о спаде солнечной активности - РИА Новости, 11.06.2025
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Наука
 
10:06 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/solntse-2022176597.html
Ученый рассказал о спаде солнечной активности
Ученый рассказал о спаде солнечной активности - РИА Новости, 11.06.2025
Ученый рассказал о спаде солнечной активности
Солнечная активность переживает спад, судя по всему, её максимум в текущем цикле закончен, следующий наступит в 2034-2036 годах и будет, по предварительным... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:06:00+03:00
2025-06-11T10:06:00+03:00
наука
российская академия наук
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Солнечная активность переживает спад, судя по всему, её максимум в текущем цикле закончен, следующий наступит в 2034-2036 годах и будет, по предварительным данным, сильнее нынешнего, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "Поступившие в мае 2025 года данные, судя по всему, окончательно подтверждают, что максимум текущего 25-го цикла пройден. Солнечная активность находится в данный момент на выраженной стадии спада, которая, предварительно, завершится только около 2030-го года. Следующий пик солнечной активности наступит в районе 2034-2036 годов и, предварительно, будет сильнее текущего", - сказал Богачёв. Он уточнил, что основной показатель для измерения солнечного цикла - индекс числа солнечных пятен, который непрерывно рассчитывается с 1749 года, в прошедшем месяце резко снизился. Он опустился до минимального с августа 2022 года значения и составил 79 единиц, хотя ещё в апреле держался около 140 единиц. Текущий уровень, по словам Богачёва, исключает возможность возврата активности звезды к пиковым значениям, близким к зарегистрированным в 2024 году. Таким образом, абсолютным пиком 25-го цикла будет признан август 2024 года, когда было достигнуто самое высокое за предшествующие 20 лет значение индекса, равное 216, рассказал он. "Можно заметить, что ещё в прошлом году сохранялся в силе прогноз на выход Солнца на максимальную активность в текущем, 2025 году. Назывался даже конкретный месяц предполагаемого максимума — апрель 2025 года. В то же время уже в первые месяцы года начали появляться признаки того, что этот сценарий может быть ошибочным", - добавил учёный. Он пояснил, что обнаружилось резкое изменение характера солнечной активности. Вместо крупных активных областей, на Солнце стали доминировать корональные дыры, то есть такие структуры, число и площадь которых быстрее всего растут именно на фазе спада. Кроме того, резко снизилось число крупных вспышек. Так, за первые 5 месяцев 2025 года произошло только 8 вспышек высшего балла X, хотя за 12 месяцев прошлого года их было 54. "Теперь же эти косвенные предварительные признаки, получили подтверждение и в фактических индексах солнечного цикла. Возврат Солнца к пиковым значениям, который смотрелся сомнительно уже в начале года, после мая 2025 года представляется полностью невероятным, так как потребует почти трехкратного роста числа солнечных пятен", - заключил Богачёв.
https://ria.ru/20250607/poteplenie-2021456937.html
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российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
Ученый рассказал о спаде солнечной активности

Астроном Богачёв: максимум солнечной активности в текущем цикле пройден

© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Солнечная активность переживает спад, судя по всему, её максимум в текущем цикле закончен, следующий наступит в 2034-2036 годах и будет, по предварительным данным, сильнее нынешнего, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
"Поступившие в мае 2025 года данные, судя по всему, окончательно подтверждают, что максимум текущего 25-го цикла пройден. Солнечная активность находится в данный момент на выраженной стадии спада, которая, предварительно, завершится только около 2030-го года. Следующий пик солнечной активности наступит в районе 2034-2036 годов и, предварительно, будет сильнее текущего", - сказал Богачёв.
Он уточнил, что основной показатель для измерения солнечного цикла - индекс числа солнечных пятен, который непрерывно рассчитывается с 1749 года, в прошедшем месяце резко снизился. Он опустился до минимального с августа 2022 года значения и составил 79 единиц, хотя ещё в апреле держался около 140 единиц.
Текущий уровень, по словам Богачёва, исключает возможность возврата активности звезды к пиковым значениям, близким к зарегистрированным в 2024 году. Таким образом, абсолютным пиком 25-го цикла будет признан август 2024 года, когда было достигнуто самое высокое за предшествующие 20 лет значение индекса, равное 216, рассказал он.
"Можно заметить, что ещё в прошлом году сохранялся в силе прогноз на выход Солнца на максимальную активность в текущем, 2025 году. Назывался даже конкретный месяц предполагаемого максимума — апрель 2025 года. В то же время уже в первые месяцы года начали появляться признаки того, что этот сценарий может быть ошибочным", - добавил учёный.
Он пояснил, что обнаружилось резкое изменение характера солнечной активности. Вместо крупных активных областей, на Солнце стали доминировать корональные дыры, то есть такие структуры, число и площадь которых быстрее всего растут именно на фазе спада. Кроме того, резко снизилось число крупных вспышек. Так, за первые 5 месяцев 2025 года произошло только 8 вспышек высшего балла X, хотя за 12 месяцев прошлого года их было 54.
"Теперь же эти косвенные предварительные признаки, получили подтверждение и в фактических индексах солнечного цикла. Возврат Солнца к пиковым значениям, который смотрелся сомнительно уже в начале года, после мая 2025 года представляется полностью невероятным, так как потребует почти трехкратного роста числа солнечных пятен", - заключил Богачёв.
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