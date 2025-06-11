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Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле - РИА Новости, 11.06.2025
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Наука
 
09:51 11.06.2025 (обновлено: 14:32 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html
Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле
Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле - РИА Новости, 11.06.2025
Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле
Риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле сохранятся еще два-три года, сообщил РИА Новости глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:51:00+03:00
2025-06-11T14:32:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
вспышки на солнце
российская академия наук
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле сохранятся еще два-три года, сообщил РИА Новости глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.Как рассказал собеседник агентства, по поступившим в мае данным максимум текущего 25-го цикла пройден. Солнечная активность находится на выраженной стадии спада, которая завершится к 2030-му. Следующий пик наступит в районе 2034-2036 годов."В то же время важно понимать, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые два-три года после прохождения верхней точки", — отметил Богачев.Он уточнил, что в начале июня произошли две магнитные бури, которые стали самыми продолжительными с 2017-го. История двух предыдущих циклов показывает, что самые крупные вспышки наблюдались не в максимуме, а на ветви спада солнечной активности."Особенно впечатляющим стал в этом плане 23-й цикл, в котором в 2003 году, через два года после максимума 2001 года, была зарегистрирована серия самых крупных вспышек и магнитных бурь в XXI веке, — заявил ученый.В нынешнем цикле такие возможности Солнце сможет сохранять как минимум до конца 2027 года, добавил он.
https://ria.ru/20250611/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20250602/solntse-2020458205.html
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космос - риа наука, земля, вспышки на солнце , российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, вспышки на Солнце , Российская академия наук
Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле

Богачев: риски вспышек на Солнце и магнитных бурь сохранятся еще 2-3 года

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo
Вспышка на солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле сохранятся еще два-три года, сообщил РИА Новости глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Как рассказал собеседник агентства, по поступившим в мае данным максимум текущего 25-го цикла пройден. Солнечная активность находится на выраженной стадии спада, которая завершится к 2030-му. Следующий пик наступит в районе 2034-2036 годов.
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"В то же время важно понимать, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые два-три года после прохождения верхней точки", — отметил Богачев.
Он уточнил, что в начале июня произошли две магнитные бури, которые стали самыми продолжительными с 2017-го. История двух предыдущих циклов показывает, что самые крупные вспышки наблюдались не в максимуме, а на ветви спада солнечной активности.
«
"Особенно впечатляющим стал в этом плане 23-й цикл, в котором в 2003 году, через два года после максимума 2001 года, была зарегистрирована серия самых крупных вспышек и магнитных бурь в XXI веке, — заявил ученый.
В нынешнем цикле такие возможности Солнце сможет сохранять как минимум до конца 2027 года, добавил он.
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