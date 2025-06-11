https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html

Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле

Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле - РИА Новости, 11.06.2025

Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле

Риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле сохранятся еще два-три года, сообщил РИА Новости глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:51:00+03:00

2025-06-11T09:51:00+03:00

2025-06-11T14:32:00+03:00

наука

космос - риа наука

земля

вспышки на солнце

российская академия наук

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле сохранятся еще два-три года, сообщил РИА Новости глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.Как рассказал собеседник агентства, по поступившим в мае данным максимум текущего 25-го цикла пройден. Солнечная активность находится на выраженной стадии спада, которая завершится к 2030-му. Следующий пик наступит в районе 2034-2036 годов."В то же время важно понимать, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые два-три года после прохождения верхней точки", — отметил Богачев.Он уточнил, что в начале июня произошли две магнитные бури, которые стали самыми продолжительными с 2017-го. История двух предыдущих циклов показывает, что самые крупные вспышки наблюдались не в максимуме, а на ветви спада солнечной активности."Особенно впечатляющим стал в этом плане 23-й цикл, в котором в 2003 году, через два года после максимума 2001 года, была зарегистрирована серия самых крупных вспышек и магнитных бурь в XXI веке, — заявил ученый.В нынешнем цикле такие возможности Солнце сможет сохранять как минимум до конца 2027 года, добавил он.

https://ria.ru/20250611/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, вспышки на солнце , российская академия наук