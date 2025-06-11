https://ria.ru/20250611/seversk-2022161648.html

Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных к Северску

Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных к Северску - РИА Новости, 11.06.2025

Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных к Северску

Российская армия продвинулась к населенному пункту Верхнекаменское в ДНР и теперь расстояние до Северска составляет порядка 4 км, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:05:00+03:00

2025-06-11T08:05:00+03:00

2025-06-11T08:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

северск

андрей марочко

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

ЛУГАНСК, 11 июн – РИА Новости. Российская армия продвинулась к населенному пункту Верхнекаменское в ДНР и теперь расстояние до Северска составляет порядка 4 км, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши передовые подразделения улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР. Северо-западнее от Верхнекаменского есть небольшое продвижение вдоль железной дороги. Расстояние от наших передовых позиций до окраин Северска на данный момент составляет порядка 4 км", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, северск, андрей марочко, безопасность