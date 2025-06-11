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Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных к Северску
Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных к Северску - РИА Новости, 11.06.2025
Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных к Северску
Российская армия продвинулась к населенному пункту Верхнекаменское в ДНР и теперь расстояние до Северска составляет порядка 4 км, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:05:00+03:00
2025-06-11T08:05:00+03:00
2025-06-11T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 июн – РИА Новости. Российская армия продвинулась к населенному пункту Верхнекаменское в ДНР и теперь расстояние до Северска составляет порядка 4 км, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши передовые подразделения улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР. Северо-западнее от Верхнекаменского есть небольшое продвижение вдоль железной дороги. Расстояние от наших передовых позиций до окраин Северска на данный момент составляет порядка 4 км", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, северск, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Андрей Марочко, Безопасность
Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных к Северску
Марочко: ВС РФ продвинулись к Верхнекаменскому, до Северска осталось около 4 км