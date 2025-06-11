https://ria.ru/20250611/samochuvstvie-2022204757.html

Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 11.06.2025

Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, летевший рейсом Новосибирск – Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за плохого самочувствия пассажира,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:09:00+03:00

2025-06-11T12:09:00+03:00

2025-06-11T12:09:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Самолет, летевший рейсом Новосибирск – Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО подтвердили РИА Новости, что самолет вынужденно сел в столице Урала, причина выяснялась. "Борт сел из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, пассажиру оказана первая помощь, он госпитализирован", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250610/jakutija-2021976405.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, новосибирск, санкт-петербург, происшествия