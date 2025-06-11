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Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 11.06.2025
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12:09 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/samochuvstvie-2022204757.html
Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 11.06.2025
Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет, летевший рейсом Новосибирск – Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за плохого самочувствия пассажира,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:09:00+03:00
2025-06-11T12:09:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
екатеринбург
новосибирск
санкт-петербург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Самолет, летевший рейсом Новосибирск – Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО подтвердили РИА Новости, что самолет вынужденно сел в столице Урала, причина выяснялась. "Борт сел из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, пассажиру оказана первая помощь, он госпитализирован", – сказал собеседник агентства.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, новосибирск, санкт-петербург, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Происшествия
Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет вынужденно сел в аэропорту в Екатеринбурге из-за недомогания у пассажира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Самолет, летевший рейсом Новосибирск – Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО подтвердили РИА Новости, что самолет вынужденно сел в столице Урала, причина выяснялась.
"Борт сел из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, пассажиру оказана первая помощь, он госпитализирован", – сказал собеседник агентства.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ЕкатеринбургНовосибирскСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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