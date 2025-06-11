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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 по 24 июня снизится - РИА Новости, 11.06.2025
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22:11 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossiya-2022383051.html
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 по 24 июня снизится
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 по 24 июня снизится - РИА Новости, 11.06.2025
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 по 24 июня снизится
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 18 по 24 июня снизится до 566 рублей за тонну, на кукурузу - вырастет до 397,3 рубля за тонну, на ячмень -... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:11:00+03:00
2025-06-11T22:11:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 18 по 24 июня снизится до 566 рублей за тонну, на кукурузу - вырастет до 397,3 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 238,2 доллара за тонну, на ячмень - 201,4 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 11 по 17 июня, составляет 652,5 рубля за тонну, кукурузы - 359,9 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 по 24 июня снизится

Пошлина на экспорт пшеницы с 18 по 24 июня снизится до 566 рублей за тонну

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗерно в цехе
Зерно в цехе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 18 по 24 июня снизится до 566 рублей за тонну, на кукурузу - вырастет до 397,3 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 238,2 доллара за тонну, на ячмень - 201,4 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 11 по 17 июня, составляет 652,5 рубля за тонну, кукурузы - 359,9 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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