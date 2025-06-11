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Актриса Полина Ауг снялась в клипе Rammstein

Актриса Полина Ауг снялась в клипе Rammstein - РИА Новости, 11.06.2025

Актриса Полина Ауг снялась в клипе Rammstein

Российская актриса Полина Ауг снялась в видеоклипе на песню немецкой группы Rammstein, артистка опубликовала фотографию с солистом коллектива Тиллем Линдеманном РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:31:00+03:00

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шоубиз

санкт-петербург

михаил булгаков

rammstein

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российская актриса Полина Ауг снялась в видеоклипе на песню немецкой группы Rammstein, артистка опубликовала фотографию с солистом коллектива Тиллем Линдеманном в своем профиле в Instagram*Ауг в подписи к публикации поблагодарила солиста Rammstein за отличный опыт и оставила ссылку на вышедшее видео к песне Und die Engel singen. Полина Ауг – российская актриса, родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге. Известность ей принесли роль в фильме по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а также работы в сериалах "Дылды", "Натали и Александр" и "Тайны Карениной".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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санкт-петербург, михаил булгаков, rammstein, общество