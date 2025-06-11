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Российский посол рассказал об инвестициях Москвы в экономику Казахстана - РИА Новости, 11.06.2025
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19:25 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossiya-2022359433.html
Российский посол рассказал об инвестициях Москвы в экономику Казахстана
Российский посол рассказал об инвестициях Москвы в экономику Казахстана - РИА Новости, 11.06.2025
Российский посол рассказал об инвестициях Москвы в экономику Казахстана
Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин заявил в среду, что, по неофициальным данным, сумма российских инвестиций в Казахстан составляет порядка 56 миллиардов... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:25:00+03:00
2025-06-11T19:25:00+03:00
россия
казахстан
алексей бородавкин
евразийский экономический союз
в мире
астана
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АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин заявил в среду, что, по неофициальным данным, сумма российских инвестиций в Казахстан составляет порядка 56 миллиардов долларов. "Удовлетворение вызывают результаты российско-казахстанского экономического сотрудничества и интеграции в рамках ЕАЭС. В прошлом году торговля между нашими странами превысила 28 миллиардов долларов, а среди иностранных инвесторов в 2024 году Россия вышла на первое место. По неофициальным данным, накопленная сумма инвестиций России в Казахстане составляет порядка 56 миллиардов долларов", - сказал Бородавкин на торжественном приеме в Астане по случаю предстоящего дня России. Дипломат отметил, что в Казахстане действует около 20 тысяч совместных российско-казахстанских предприятий, доля национальных валют в расчётах между странами достигла 90%. По данным посла, в стадии проработки и осуществления находятся более полутора сотен двусторонних инвестиционных проектов на десятки миллиардов долларов. "Выделю лишь один, поистине знаковый. Речь идет о космическом проекте "Байтерек", в соответствии с которым в декабре этого года с космодрома "Байконур", 70-летие которого мы недавно торжественно отметили, будет запущена новая перспективная российская ракета-носитель среднего класса "Союз-5", - сказал Бородавкин. Также дипломат отметил, что Россия и Казахстан объединяют усилия в развитии транспортной взаимосвязанности в Евразии. Особенно перспективным, по его мнению, представляется обустройство маршрута "Север-Юг", который соединяет Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран с выходом в Персидский залив, а также предполагает задействование территорий Узбекистана, Афганистана и Пакистана для формирования транзитной сети смешанных грузопассажирских перевозок. "Позитивную динамику экономической интеграции не в состоянии подорвать ни незаконные антироссийские санкции, ни угрозы вторичных рестрикций", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20250423/kazahstan-2013063594.html
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россия, казахстан, алексей бородавкин, евразийский экономический союз, в мире, астана
Россия, Казахстан, Алексей Бородавкин, Евразийский экономический союз, В мире, Астана
Российский посол рассказал об инвестициях Москвы в экономику Казахстана

Посол Бородавкин: сумма инвестиций России в Казахстан составляет $56 миллиардов

© РИА Новости / Руслан КривобокАлексей Бородавкин
Алексей Бородавкин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Алексей Бородавкин. Архивное фото
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АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин заявил в среду, что, по неофициальным данным, сумма российских инвестиций в Казахстан составляет порядка 56 миллиардов долларов.
"Удовлетворение вызывают результаты российско-казахстанского экономического сотрудничества и интеграции в рамках ЕАЭС. В прошлом году торговля между нашими странами превысила 28 миллиардов долларов, а среди иностранных инвесторов в 2024 году Россия вышла на первое место. По неофициальным данным, накопленная сумма инвестиций России в Казахстане составляет порядка 56 миллиардов долларов", - сказал Бородавкин на торжественном приеме в Астане по случаю предстоящего дня России.
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Дипломат отметил, что в Казахстане действует около 20 тысяч совместных российско-казахстанских предприятий, доля национальных валют в расчётах между странами достигла 90%. По данным посла, в стадии проработки и осуществления находятся более полутора сотен двусторонних инвестиционных проектов на десятки миллиардов долларов.
"Выделю лишь один, поистине знаковый. Речь идет о космическом проекте "Байтерек", в соответствии с которым в декабре этого года с космодрома "Байконур", 70-летие которого мы недавно торжественно отметили, будет запущена новая перспективная российская ракета-носитель среднего класса "Союз-5", - сказал Бородавкин.
Также дипломат отметил, что Россия и Казахстан объединяют усилия в развитии транспортной взаимосвязанности в Евразии. Особенно перспективным, по его мнению, представляется обустройство маршрута "Север-Юг", который соединяет Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран с выходом в Персидский залив, а также предполагает задействование территорий Узбекистана, Афганистана и Пакистана для формирования транзитной сети смешанных грузопассажирских перевозок.
"Позитивную динамику экономической интеграции не в состоянии подорвать ни незаконные антироссийские санкции, ни угрозы вторичных рестрикций", - подчеркнул посол.
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