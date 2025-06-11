Генконсул России высказался о сотрудничестве Москвы и Астаны
Генконсул Тураев: Россия и Казахстан укрепляют многовековое сотрудничество
Флаги России и Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 11 июн - РИА Новости. Генеральный консул Российской Федерации в Алма-Ате Дмитрий Тураев на государственном приеме в честь Дня России отметил, что Москва и Астана продолжают укреплять многовековое сотрудничество, опираясь на общее историческое прошлое.
"Добрососедство, взаимное доверие - прочная основа близости народов наших стран. Общее прошлое, многовековое сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, сближают наши народы, укрепляют традиционно тесные взаимовыгодные связи. Для России Казахстан - ближайший союзник и партнер, наши отношения укрепляются на основе принципов взаимоуважения, суверенитета и территориальной целостности, равноправия, невмешательства во внутренние дела, учета законных интересов друг друга", - отметил Тураев.
По словам генерального консула, Россия и Казахстан поддерживают неизменно интенсивные двусторонние политические контакты. Особое внимание, подчеркнул Тураев, уделяется совместной работе на евразийском направлении - усилиями обеих сторон последовательно углубляется интеграция в рамках таких объединений, как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.
"Как добрые соседи, мы всегда поддерживаем друг друга в трудные моменты, радуемся совместным успехам и вместе строим будущее, и сегодня мы видим, что наши страны идут бок о бок, обогащают друг друга", - сказал генконсул.
В торжественном мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса ряда зарубежных государств, а также русских и славянских общественных и культурных организаций, действующих в Казахстане. Среди почетных гостей были руководители государственных русских театров в Алма-Ате, заместитель главы администрации города Байконур Николай Адасев, внучка легендарного генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова и ветераны Великой Отечественной войны.
На приеме в честь Дня России была представлена культурная программа, включающая показ клипа "Моя Россия", выступление ансамбля ложкарей "Мечта соседей" и музыкальное сопровождение в исполнении квартета "Респект".
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.