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Генконсул России высказался о сотрудничестве Москвы и Астаны - РИА Новости, 11.06.2025
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20:23 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossija-2022370606.html
Генконсул России высказался о сотрудничестве Москвы и Астаны
Генконсул России высказался о сотрудничестве Москвы и Астаны - РИА Новости, 11.06.2025
Генконсул России высказался о сотрудничестве Москвы и Астаны
Генеральный консул Российской Федерации в Алма-Ате Дмитрий Тураев на государственном приеме в честь Дня России отметил, что Москва и Астана продолжают укреплять РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:23:00+03:00
2025-06-11T20:23:00+03:00
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АЛМА-АТА, 11 июн - РИА Новости. Генеральный консул Российской Федерации в Алма-Ате Дмитрий Тураев на государственном приеме в честь Дня России отметил, что Москва и Астана продолжают укреплять многовековое сотрудничество, опираясь на общее историческое прошлое. "Добрососедство, взаимное доверие - прочная основа близости народов наших стран. Общее прошлое, многовековое сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, сближают наши народы, укрепляют традиционно тесные взаимовыгодные связи. Для России Казахстан - ближайший союзник и партнер, наши отношения укрепляются на основе принципов взаимоуважения, суверенитета и территориальной целостности, равноправия, невмешательства во внутренние дела, учета законных интересов друг друга", - отметил Тураев. По словам генерального консула, Россия и Казахстан поддерживают неизменно интенсивные двусторонние политические контакты. Особое внимание, подчеркнул Тураев, уделяется совместной работе на евразийском направлении - усилиями обеих сторон последовательно углубляется интеграция в рамках таких объединений, как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. "Как добрые соседи, мы всегда поддерживаем друг друга в трудные моменты, радуемся совместным успехам и вместе строим будущее, и сегодня мы видим, что наши страны идут бок о бок, обогащают друг друга", - сказал генконсул. В торжественном мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса ряда зарубежных государств, а также русских и славянских общественных и культурных организаций, действующих в Казахстане. Среди почетных гостей были руководители государственных русских театров в Алма-Ате, заместитель главы администрации города Байконур Николай Адасев, внучка легендарного генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова и ветераны Великой Отечественной войны. На приеме в честь Дня России была представлена культурная программа, включающая показ клипа "Моя Россия", выступление ансамбля ложкарей "Мечта соседей" и музыкальное сопровождение в исполнении квартета "Респект". Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.
https://ria.ru/20250611/rossiya-2022359433.html
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россия, казахстан, рсфср, евразийский экономический союз, одкб, шос, в мире
Россия, Казахстан, РСФСР, Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС, В мире
Генконсул России высказался о сотрудничестве Москвы и Астаны

Генконсул Тураев: Россия и Казахстан укрепляют многовековое сотрудничество

© РИА НовостиФлаги России и Казахстана
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Флаги России и Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 11 июн - РИА Новости. Генеральный консул Российской Федерации в Алма-Ате Дмитрий Тураев на государственном приеме в честь Дня России отметил, что Москва и Астана продолжают укреплять многовековое сотрудничество, опираясь на общее историческое прошлое.
"Добрососедство, взаимное доверие - прочная основа близости народов наших стран. Общее прошлое, многовековое сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, сближают наши народы, укрепляют традиционно тесные взаимовыгодные связи. Для России Казахстан - ближайший союзник и партнер, наши отношения укрепляются на основе принципов взаимоуважения, суверенитета и территориальной целостности, равноправия, невмешательства во внутренние дела, учета законных интересов друг друга", - отметил Тураев.
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По словам генерального консула, Россия и Казахстан поддерживают неизменно интенсивные двусторонние политические контакты. Особое внимание, подчеркнул Тураев, уделяется совместной работе на евразийском направлении - усилиями обеих сторон последовательно углубляется интеграция в рамках таких объединений, как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.
"Как добрые соседи, мы всегда поддерживаем друг друга в трудные моменты, радуемся совместным успехам и вместе строим будущее, и сегодня мы видим, что наши страны идут бок о бок, обогащают друг друга", - сказал генконсул.
В торжественном мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса ряда зарубежных государств, а также русских и славянских общественных и культурных организаций, действующих в Казахстане. Среди почетных гостей были руководители государственных русских театров в Алма-Ате, заместитель главы администрации города Байконур Николай Адасев, внучка легендарного генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова и ветераны Великой Отечественной войны.
На приеме в честь Дня России была представлена культурная программа, включающая показ клипа "Моя Россия", выступление ансамбля ложкарей "Мечта соседей" и музыкальное сопровождение в исполнении квартета "Респект".
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.
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