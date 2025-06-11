https://ria.ru/20250611/rossija-2022362771.html

Инициатива Токаева по русскому языку реализуется, заявил посол России

Инициатива Токаева по русскому языку реализуется, заявил посол России - РИА Новости, 11.06.2025

Инициатива Токаева по русскому языку реализуется, заявил посол России

Инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по русскому языку претворяется в жизнь, заявил в среду посол РФ в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:41:00+03:00

2025-06-11T19:41:00+03:00

2025-06-11T19:41:00+03:00

в мире

казахстан

россия

астана

касым-жомарт токаев

алексей бородавкин

сергей лебедев

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726451_0:174:2500:1580_1920x0_80_0_0_898937bbcf2fa0a6739182aaf54e6a34.jpg

АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по русскому языку претворяется в жизнь, заявил в среду посол РФ в Астане Алексей Бородавкин. "Признательны казахстанцам за бережное отношение к русскому языку, статус которого закреплен в конституции Республики Казахстан. В Казахстане работает 3801 школа с возможностью обучения на русском языке. Успешно претворяется в жизнь важнейшая инициатива президента Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по русскому языку", - сказал Бородавкин в ходе торжественного приема в Астане в честь предстоящего дня России. Он отметил, что всё больше возможностей предоставляется казахстанской молодежи для получения образования в российских вузах. По его словам, в России учатся около 60 тысяч казахстанских студентов, а в самом Казахстане открыто восемь филиалов российских университетов. Говоря о тесных культурных и гуманитарных связях посол упомянул, открытие Аллеи вечной дружбы в Астане, а также то, что Россия и Казахстан вместе с другими народами-победителями широко и торжественно отметили историческую дату - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Гордость и память о Великой Отечественной войне навсегда останутся для нас священными", - подчеркнул дипломат. Договор об учреждении Международной организации по русскому языку лидеры стран СНГ подписали в октябре 2023 года в Бишкеке. В конце 2023 года генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что штаб-квартира организации разместится в Сочи. С инициативой учреждения такой структуры выступил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20250424/tokaev-2013147241.html

казахстан

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, россия, астана, касым-жомарт токаев, алексей бородавкин, сергей лебедев, снг