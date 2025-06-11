Инициатива Токаева по русскому языку реализуется, заявил посол России
Посол России Бородавкин: инициатива Токаева по русскому языку начала воплощаться
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по русскому языку претворяется в жизнь, заявил в среду посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.
"Признательны казахстанцам за бережное отношение к русскому языку, статус которого закреплен в конституции Республики Казахстан. В Казахстане работает 3801 школа с возможностью обучения на русском языке. Успешно претворяется в жизнь важнейшая инициатива президента Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по русскому языку", - сказал Бородавкин в ходе торжественного приема в Астане в честь предстоящего дня России.
Он отметил, что всё больше возможностей предоставляется казахстанской молодежи для получения образования в российских вузах. По его словам, в России учатся около 60 тысяч казахстанских студентов, а в самом Казахстане открыто восемь филиалов российских университетов.
Говоря о тесных культурных и гуманитарных связях посол упомянул, открытие Аллеи вечной дружбы в Астане, а также то, что Россия и Казахстан вместе с другими народами-победителями широко и торжественно отметили историческую дату - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Гордость и память о Великой Отечественной войне навсегда останутся для нас священными", - подчеркнул дипломат.
Договор об учреждении Международной организации по русскому языку лидеры стран СНГ подписали в октябре 2023 года в Бишкеке. В конце 2023 года генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что штаб-квартира организации разместится в Сочи. С инициативой учреждения такой структуры выступил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.