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Инициатива Токаева по русскому языку реализуется, заявил посол России - РИА Новости, 11.06.2025
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19:41 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossija-2022362771.html
Инициатива Токаева по русскому языку реализуется, заявил посол России
Инициатива Токаева по русскому языку реализуется, заявил посол России - РИА Новости, 11.06.2025
Инициатива Токаева по русскому языку реализуется, заявил посол России
Инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по русскому языку претворяется в жизнь, заявил в среду посол РФ в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:41:00+03:00
2025-06-11T19:41:00+03:00
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АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по русскому языку претворяется в жизнь, заявил в среду посол РФ в Астане Алексей Бородавкин. "Признательны казахстанцам за бережное отношение к русскому языку, статус которого закреплен в конституции Республики Казахстан. В Казахстане работает 3801 школа с возможностью обучения на русском языке. Успешно претворяется в жизнь важнейшая инициатива президента Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по русскому языку", - сказал Бородавкин в ходе торжественного приема в Астане в честь предстоящего дня России. Он отметил, что всё больше возможностей предоставляется казахстанской молодежи для получения образования в российских вузах. По его словам, в России учатся около 60 тысяч казахстанских студентов, а в самом Казахстане открыто восемь филиалов российских университетов. Говоря о тесных культурных и гуманитарных связях посол упомянул, открытие Аллеи вечной дружбы в Астане, а также то, что Россия и Казахстан вместе с другими народами-победителями широко и торжественно отметили историческую дату - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Гордость и память о Великой Отечественной войне навсегда останутся для нас священными", - подчеркнул дипломат. Договор об учреждении Международной организации по русскому языку лидеры стран СНГ подписали в октябре 2023 года в Бишкеке. В конце 2023 года генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что штаб-квартира организации разместится в Сочи. С инициативой учреждения такой структуры выступил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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в мире, казахстан, россия, астана, касым-жомарт токаев, алексей бородавкин, сергей лебедев, снг
В мире, Казахстан, Россия, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Алексей Бородавкин, Сергей Лебедев, СНГ
Инициатива Токаева по русскому языку реализуется, заявил посол России

Посол России Бородавкин: инициатива Токаева по русскому языку начала воплощаться

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по русскому языку претворяется в жизнь, заявил в среду посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.
"Признательны казахстанцам за бережное отношение к русскому языку, статус которого закреплен в конституции Республики Казахстан. В Казахстане работает 3801 школа с возможностью обучения на русском языке. Успешно претворяется в жизнь важнейшая инициатива президента Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по русскому языку", - сказал Бородавкин в ходе торжественного приема в Астане в честь предстоящего дня России.
Он отметил, что всё больше возможностей предоставляется казахстанской молодежи для получения образования в российских вузах. По его словам, в России учатся около 60 тысяч казахстанских студентов, а в самом Казахстане открыто восемь филиалов российских университетов.
Говоря о тесных культурных и гуманитарных связях посол упомянул, открытие Аллеи вечной дружбы в Астане, а также то, что Россия и Казахстан вместе с другими народами-победителями широко и торжественно отметили историческую дату - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Гордость и память о Великой Отечественной войне навсегда останутся для нас священными", - подчеркнул дипломат.
Договор об учреждении Международной организации по русскому языку лидеры стран СНГ подписали в октябре 2023 года в Бишкеке. В конце 2023 года генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что штаб-квартира организации разместится в Сочи. С инициативой учреждения такой структуры выступил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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В миреКазахстанРоссияАстанаКасым-Жомарт ТокаевАлексей БородавкинСергей ЛебедевСНГ
 
 
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