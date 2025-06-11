https://ria.ru/20250611/rogov-2022197569.html

Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР

Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР - РИА Новости, 11.06.2025

Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР

Российские войска отбили три контратаки ВСУ в районе села Федоровка на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:37:00+03:00

2025-06-11T11:37:00+03:00

2025-06-11T11:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Российские войска отбили три контратаки ВСУ в районе села Федоровка на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ 6 июня сообщило, что российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Федоровка на западе ДНР. "Противник предпринял три контратаки на недавно освобожденную Федоровку. Все атаки отбиты, уничтожено несколько десятков боевиков ВСУ и военная техника", - сказал Рогов. По его словам, противник отчаянно пытается остановить наступление российской армии на Днепропетровскую область.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

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россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность