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Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rogov-2022197569.html
Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР
Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР - РИА Новости, 11.06.2025
Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР
Российские войска отбили три контратаки ВСУ в районе села Федоровка на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:37:00+03:00
2025-06-11T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Российские войска отбили три контратаки ВСУ в районе села Федоровка на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ 6 июня сообщило, что российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Федоровка на западе ДНР. "Противник предпринял три контратаки на недавно освобожденную Федоровку. Все атаки отбиты, уничтожено несколько десятков боевиков ВСУ и военная техника", - сказал Рогов. По его словам, противник отчаянно пытается остановить наступление российской армии на Днепропетровскую область.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
днепропетровская область
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россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР

ВС РФ отбили три контратаки ВСУ у границы с Днепропетровской областью

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Российские войска отбили три контратаки ВСУ в районе села Федоровка на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Минобороны РФ 6 июня сообщило, что российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Федоровка на западе ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Противник предпринял три контратаки на недавно освобожденную Федоровку. Все атаки отбиты, уничтожено несколько десятков боевиков ВСУ и военная техника", - сказал Рогов.
По его словам, противник отчаянно пытается остановить наступление российской армии на Днепропетровскую область.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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