https://ria.ru/20250611/rogov-2022197569.html
Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР
Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР - РИА Новости, 11.06.2025
Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР
Российские войска отбили три контратаки ВСУ в районе села Федоровка на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:37:00+03:00
2025-06-11T11:37:00+03:00
2025-06-11T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Российские войска отбили три контратаки ВСУ в районе села Федоровка на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ 6 июня сообщило, что российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Федоровка на западе ДНР. "Противник предпринял три контратаки на недавно освобожденную Федоровку. Все атаки отбиты, уничтожено несколько десятков боевиков ВСУ и военная техника", - сказал Рогов. По его словам, противник отчаянно пытается остановить наступление российской армии на Днепропетровскую область.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал об успехах российских войск в ДНР
ВС РФ отбили три контратаки ВСУ у границы с Днепропетровской областью