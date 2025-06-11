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Ректора Гатчинского университета отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.06.2025
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18:21 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rektor-2022338286.html
Ректора Гатчинского университета отправили под домашний арест
Ректора Гатчинского университета отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.06.2025
Ректора Гатчинского университета отправили под домашний арест
Ректор Гатчинского государственного университета отправлен под домашний арест по делу об организации нелегальной миграции, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:21:00+03:00
2025-06-11T18:21:00+03:00
ленинградская область
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Ректор Гатчинского государственного университета отправлен под домашний арест по делу об организации нелегальной миграции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти. "Сегодня Гатчинским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 18 суток в отношении Т., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении. В пресс-службе судов уточнили РИА Новости, что речь о ректоре Гатчинского государственного университета. На сайте университета указано, что ректором является Александр Туфанов. Ранее сообщалось, что полиция раскрыла схему организации нелегальной миграции в одном из вузов Ленинградской области, институт пригласил не менее 20 иностранных студентов, которые фактически там не учились. Материалы расследования были переданы в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе "студентов". По оперативным данным, сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, 53-летний ректор ВУЗа заключил договор с индивидуальным предпринимателем из Московской области о предоставлении в университет иностранных студентов. Для организации незаконной деятельности руководитель вуза поручил 46-летнему бывшему проректору подготовить фиктивные приглашения на обучение иностранным гражданам из различных стран. А для оформления всех бюрократических процедур по фиктивному учебному процессу мигрантов указанными лицами в университет были трудоустроены пять работников.
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ленинградская область, россия, происшествия
Ленинградская область, Россия, Происшествия
Ректора Гатчинского университета отправили под домашний арест

Ректора Гатчинского университета арестовали по делу о нелегальной миграции

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Ректор Гатчинского государственного университета отправлен под домашний арест по делу об организации нелегальной миграции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти.
"Сегодня Гатчинским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 18 суток в отношении Т., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе судов уточнили РИА Новости, что речь о ректоре Гатчинского государственного университета. На сайте университета указано, что ректором является Александр Туфанов.
Ранее сообщалось, что полиция раскрыла схему организации нелегальной миграции в одном из вузов Ленинградской области, институт пригласил не менее 20 иностранных студентов, которые фактически там не учились. Материалы расследования были переданы в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе "студентов".
По оперативным данным, сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, 53-летний ректор ВУЗа заключил договор с индивидуальным предпринимателем из Московской области о предоставлении в университет иностранных студентов. Для организации незаконной деятельности руководитель вуза поручил 46-летнему бывшему проректору подготовить фиктивные приглашения на обучение иностранным гражданам из различных стран. А для оформления всех бюрократических процедур по фиктивному учебному процессу мигрантов указанными лицами в университет были трудоустроены пять работников.
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