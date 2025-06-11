https://ria.ru/20250611/razgovory-2022186577.html

Эксперт рассказал, к чему приведут разговоры о ядерном уничтожении мира

Эксперт рассказал, к чему приведут разговоры о ядерном уничтожении мира - РИА Новости, 11.06.2025

Эксперт рассказал, к чему приведут разговоры о ядерном уничтожении мира

Разговоры о ядерном сценарии уничтожения мира ведутся с одной целью, чтобы стабилизировать отношения России и США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:55:00+03:00

2025-06-11T10:55:00+03:00

2025-06-11T10:55:00+03:00

космос - риа наука

сша

россия

тулси габбард

российская академия наук

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Разговоры о ядерном сценарии уничтожения мира ведутся с одной целью, чтобы стабилизировать отношения России и США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мир "как никогда" близок к ядерному уничтожению, и призвала отказаться от эскалации напряженности между ядерными державами. "Разговоры, на самом деле, об этом сценарии идут с одной целью. С целью нормализации отношений с Россией. На Россию и США приходится более 90% всего ядерного потенциала и мирового. И нет в мире отношений более важных, чем отношения двух государств", - отметил Блохин. Он отметил, что Габбард относится к реалистам, а не к "политическим ястребам". Таким образом, глава нацрзаведки США говорит о таком сценарии, чтобы на самом деле его избежать. "Очевидно, что Запад не рискнет своим существованием, своими богатствами, выходом из зоны комфорта ради Украины", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20250425/putin-2013406604.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, сша, россия, тулси габбард, российская академия наук