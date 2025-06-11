https://ria.ru/20250611/razgovory-2022186577.html
Эксперт рассказал, к чему приведут разговоры о ядерном уничтожении мира
Эксперт рассказал, к чему приведут разговоры о ядерном уничтожении мира - РИА Новости, 11.06.2025
Эксперт рассказал, к чему приведут разговоры о ядерном уничтожении мира
Разговоры о ядерном сценарии уничтожения мира ведутся с одной целью, чтобы стабилизировать отношения России и США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:55:00+03:00
2025-06-11T10:55:00+03:00
2025-06-11T10:55:00+03:00
космос - риа наука
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россия
тулси габбард
российская академия наук
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Разговоры о ядерном сценарии уничтожения мира ведутся с одной целью, чтобы стабилизировать отношения России и США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мир "как никогда" близок к ядерному уничтожению, и призвала отказаться от эскалации напряженности между ядерными державами. "Разговоры, на самом деле, об этом сценарии идут с одной целью. С целью нормализации отношений с Россией. На Россию и США приходится более 90% всего ядерного потенциала и мирового. И нет в мире отношений более важных, чем отношения двух государств", - отметил Блохин. Он отметил, что Габбард относится к реалистам, а не к "политическим ястребам". Таким образом, глава нацрзаведки США говорит о таком сценарии, чтобы на самом деле его избежать. "Очевидно, что Запад не рискнет своим существованием, своими богатствами, выходом из зоны комфорта ради Украины", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20250425/putin-2013406604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, россия, тулси габбард, российская академия наук
Космос - РИА Наука, США, Россия, Тулси Габбард, Российская академия наук
Эксперт рассказал, к чему приведут разговоры о ядерном уничтожении мира
Блохин: разговоры о ядерном уничтожении ведут к нормализации отношений РФ и США
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Разговоры о ядерном сценарии уничтожения мира ведутся с одной целью, чтобы стабилизировать отношения России и США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мир "как никогда" близок к ядерному уничтожению, и призвала отказаться от эскалации напряженности между ядерными державами.
«
"Разговоры, на самом деле, об этом сценарии идут с одной целью. С целью нормализации отношений с Россией. На Россию и США приходится более 90% всего ядерного потенциала и мирового. И нет в мире отношений более важных, чем отношения двух государств", - отметил Блохин.
Он отметил, что Габбард относится к реалистам, а не к "политическим ястребам". Таким образом, глава нацрзаведки США говорит о таком сценарии, чтобы на самом деле его избежать.
"Очевидно, что Запад не рискнет своим существованием, своими богатствами, выходом из зоны комфорта ради Украины", - заключил эксперт.