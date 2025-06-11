https://ria.ru/20250611/razgovor-2022352884.html

Путин обсудил с президентом Узбекистана реализацию экономических проектов

Путин обсудил с президентом Узбекистана реализацию экономических проектов - РИА Новости, 11.06.2025

Путин обсудил с президентом Узбекистана реализацию экономических проектов

Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону вопросы реализации экономических и энергетических проектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:58:00+03:00

2025-06-11T18:58:00+03:00

2025-06-11T19:42:00+03:00

узбекистан

россия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону вопросы реализации экономических и энергетических проектов, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. С обеих сторон отмечено успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором приняла участие и российская делегация. Обсуждены также вопросы практической реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов", — говорится в заявлении.Кроме того, президент Узбекистана тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с наступающим государственным праздником — Днем России.Пресс-служба узбекистанского президента, в свою очередь, сообщила, что во время разговора "особое внимание уделено вопросам принятия скоординированных мер в целях сохранения динамики взаимного товарооборота и поддержки проектов промышленной кооперации".Отмечена важность продолжения активного обмена и практического взаимодействия на уровне регионов двух стран, уточняется в сообщении."Выражено также глубокое удовлетворение насыщенной культурной программой мероприятий, регулярно проводимой в Узбекистане и России", — добавили в пресс-службе Мирзиёева.

https://ria.ru/20250611/zakharova-2022252411.html

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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире