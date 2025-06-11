Путин обсудил с президентом Узбекистана реализацию экономических проектов
Путин обсудил с Мирзиеевым реализацию экономических и энергетических проектов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону вопросы реализации экономических и энергетических проектов, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. С обеих сторон отмечено успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором приняла участие и российская делегация. Обсуждены также вопросы практической реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов", — говорится в заявлении.
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Пресс-служба узбекистанского президента, в свою очередь, сообщила, что во время разговора "особое внимание уделено вопросам принятия скоординированных мер в целях сохранения динамики взаимного товарооборота и поддержки проектов промышленной кооперации".
Отмечена важность продолжения активного обмена и практического взаимодействия на уровне регионов двух стран, уточняется в сообщении.
"Выражено также глубокое удовлетворение насыщенной культурной программой мероприятий, регулярно проводимой в Узбекистане и России", — добавили в пресс-службе Мирзиёева.