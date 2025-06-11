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Путин обсудил с президентом Узбекистана реализацию экономических проектов - РИА Новости, 11.06.2025
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18:58 11.06.2025 (обновлено: 19:42 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/razgovor-2022352884.html
Путин обсудил с президентом Узбекистана реализацию экономических проектов
Путин обсудил с президентом Узбекистана реализацию экономических проектов - РИА Новости, 11.06.2025
Путин обсудил с президентом Узбекистана реализацию экономических проектов
Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону вопросы реализации экономических и энергетических проектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:58:00+03:00
2025-06-11T19:42:00+03:00
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону вопросы реализации экономических и энергетических проектов, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. С обеих сторон отмечено успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором приняла участие и российская делегация. Обсуждены также вопросы практической реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов", — говорится в заявлении.Кроме того, президент Узбекистана тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с наступающим государственным праздником — Днем России.Пресс-служба узбекистанского президента, в свою очередь, сообщила, что во время разговора "особое внимание уделено вопросам принятия скоординированных мер в целях сохранения динамики взаимного товарооборота и поддержки проектов промышленной кооперации".Отмечена важность продолжения активного обмена и практического взаимодействия на уровне регионов двух стран, уточняется в сообщении."Выражено также глубокое удовлетворение насыщенной культурной программой мероприятий, регулярно проводимой в Узбекистане и России", — добавили в пресс-службе Мирзиёева.
https://ria.ru/20250611/zakharova-2022252411.html
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин обсудил с президентом Узбекистана реализацию экономических проектов

Путин обсудил с Мирзиеевым реализацию экономических и энергетических проектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону вопросы реализации экономических и энергетических проектов, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. С обеих сторон отмечено успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором приняла участие и российская делегация. Обсуждены также вопросы практической реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов", — говорится в заявлении.
Кроме того, президент Узбекистана тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с наступающим государственным праздником — Днем России.
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Пресс-служба узбекистанского президента, в свою очередь, сообщила, что во время разговора "особое внимание уделено вопросам принятия скоординированных мер в целях сохранения динамики взаимного товарооборота и поддержки проектов промышленной кооперации".
Отмечена важность продолжения активного обмена и практического взаимодействия на уровне регионов двух стран, уточняется в сообщении.
"Выражено также глубокое удовлетворение насыщенной культурной программой мероприятий, регулярно проводимой в Узбекистане и России", — добавили в пресс-службе Мирзиёева.
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