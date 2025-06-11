https://ria.ru/20250611/putina-2022190378.html
Путин: школа должна помогать ученикам обрести прочную ценностную опору
Путин: школа должна помогать ученикам обрести прочную ценностную опору - РИА Новости, 11.06.2025
Путин: школа должна помогать ученикам обрести прочную ценностную опору
Школа должна не только давать передовые знания, но и помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:09:00+03:00
2025-06-11T11:09:00+03:00
2025-06-11T11:37:00+03:00
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Школа должна не только давать передовые знания, но и помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, заявил президент России Владимир Путин.Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" опубликовано в среду на сайте Кремля."Поэтому школа в широком смысле должна не только давать самые передовые знания и компетенции, но и просвещать, воспитывать, помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, состояться как гармоничная личность", - заявил глава государства.Российский президент отметил, что именно такой подход лежит в основе российской системы образования. "Всё, что мы делаем, подчинено важнейшей задаче: помочь каждому ребёнку, подростку раскрыть свои способности, реализовать свой потенциал", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250611/obrazovanie-2022190749.html
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Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума "Формируя будущее"
Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее»
2025-06-11T11:09
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин: школа должна помогать ученикам обрести прочную ценностную опору
Путин: школа должна помогать ученикам обрести прочную ценностную опору в жизни