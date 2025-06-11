https://ria.ru/20250611/putin-2022290100.html

Путин поздравил Дениса Мацуева с юбилеем

Путин поздравил Дениса Мацуева с юбилеем - РИА Новости, 11.06.2025

Путин поздравил Дениса Мацуева с юбилеем

Президент России Владимир Путин в поздравлении пианисту Денису Мацуеву с 50-летием отметил, что в РФ и за ее пределами Мацуева знают как выдающегося... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:16:00+03:00

2025-06-11T16:16:00+03:00

2025-06-11T16:16:00+03:00

культура

россия

денис мацуев

владимир путин

музыка

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении пианисту Денису Мацуеву с 50-летием отметил, что в РФ и за ее пределами Мацуева знают как выдающегося представителя русской фортепианной школы, истинного творца и созидателя, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "И в нашей стране, и далеко за её пределами вас знают как выдающегося представителя русской фортепианной школы, истинного творца и созидателя. Самобытный и щедрый талант, артистичность и уникальное исполнительское мастерство превращают каждое ваше выступление в яркое, незабываемое для любителей музыки событие, дарят им радость от встречи с настоящим, большим искусством", - говорится в поздравлении. Путин также подчеркнул, что искреннего и глубокого уважения достойна общественная, наставническая, благотворительная деятельность Мацуева, а также его значимый вклад в развитие отечественной культуры. Российский лидер пожелал пианисту крепкого здоровья и новых творческих достижений. Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. В Иркутске учился на фортепианном отделении детской музыкальной школы №7 (Детская школа искусств №7), некоторое время занимался в музыкальном училище. В возрасте 15 лет Мацуев вместе с семьей переехал в Москву. Пианист с отличием окончил Московскую государственную консерваторию по классу фортепиано. В 1998 году Мацуев завоевал Гран-при Международного конкурса пианистов в Париже (Франция) и был удостоен первой премии XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского (Москва). Сольные концерты Мацуева проходили в Бостоне, Вашингтоне и Нью-Йорке в Carnegie Hall (в серии Keyboard Virtuosos), в Мадриде (Auditorio Nacional de Musica), в Лондоне в Royal Festival Hall (в рамках International Piano Series) и в Амстердаме в знаменитом зале Concertgebow (в серии Master Pianists). Мацуев является членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Пианист - лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2009 года, премии правительства РФ 2016 года в области культуры, награжден орденом Почета (2016), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2025).

https://ria.ru/20250611/matsuev-2021756857.html

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россия, денис мацуев, владимир путин, музыка