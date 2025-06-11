Рейтинг@Mail.ru
"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева
"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева - РИА Новости, 11.06.2025
"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева
Украинские атаки на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева, пишет издание Strategic Culture. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:44:00+03:00
2025-06-11T23:44:00+03:00
в мире
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014435232_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_70b8ca8fea69c676da43c67c05d32d54.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские атаки на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева, пишет издание Strategic Culture."Украина и ее пособники понимали всю серьезность атак на стратегические ядерные силы крупной державы. Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России. Русские в ярости. Что будет дальше — неизвестно", — говорится в материале.Издание отмечает, что целью атак Киева был пиар – попытки показать европейским союзникам свою боеспособность, чтобы заслужить большую поддержку.1 июня Минобороны Россиисообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областяхликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250605/ataki-2021180848.html
https://ria.ru/20250605/ataki-2021135869.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014435232_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36488da7c29dc530d586650d482995a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия
В мире, Киев, Россия
"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева

Strategic Culture: Украина получит жесткий ответ после атак на аэродромы России

© AP Photo / Bram JanssenПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские атаки на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева, пишет издание Strategic Culture.
"Украина и ее пособники понимали всю серьезность атак на стратегические ядерные силы крупной державы. Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России. Русские в ярости. Что будет дальше — неизвестно", — говорится в материале.
Фура на месте атаки дронов в Усольском районе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Получайте призы": на Западе сделали резкое заявление об атаках Киева
5 июня, 19:19
Издание отмечает, что целью атак Киева был пиар – попытки показать европейским союзникам свою боеспособность, чтобы заслужить большую поддержку.
1 июня Минобороны Россиисообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областяхликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В США предположили, кто стоит за атаками Киева на российские аэродромы
5 июня, 16:48
 
В миреКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала