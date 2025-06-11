https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html

"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева

"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева - РИА Новости, 11.06.2025

"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева

Украинские атаки на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева, пишет издание Strategic Culture. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:44:00+03:00

2025-06-11T23:44:00+03:00

2025-06-11T23:44:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские атаки на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева, пишет издание Strategic Culture."Украина и ее пособники понимали всю серьезность атак на стратегические ядерные силы крупной державы. Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России. Русские в ярости. Что будет дальше — неизвестно", — говорится в материале.Издание отмечает, что целью атак Киева был пиар – попытки показать европейским союзникам свою боеспособность, чтобы заслужить большую поддержку.1 июня Минобороны Россиисообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областяхликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250605/ataki-2021180848.html

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