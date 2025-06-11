https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева
"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева - РИА Новости, 11.06.2025
"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева
Украинские атаки на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева, пишет издание Strategic Culture. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:44:00+03:00
2025-06-11T23:44:00+03:00
2025-06-11T23:44:00+03:00
в мире
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014435232_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_70b8ca8fea69c676da43c67c05d32d54.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские атаки на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева, пишет издание Strategic Culture."Украина и ее пособники понимали всю серьезность атак на стратегические ядерные силы крупной державы. Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России. Русские в ярости. Что будет дальше — неизвестно", — говорится в материале.Издание отмечает, что целью атак Киева был пиар – попытки показать европейским союзникам свою боеспособность, чтобы заслужить большую поддержку.1 июня Минобороны Россиисообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областяхликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250605/ataki-2021180848.html
https://ria.ru/20250605/ataki-2021135869.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014435232_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36488da7c29dc530d586650d482995a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия
"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева
Strategic Culture: Украина получит жесткий ответ после атак на аэродромы России