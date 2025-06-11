https://ria.ru/20250611/prezident-2022271367.html

Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит

Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит - РИА Новости, 11.06.2025

Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил приглашение на российско-арабский саммит, который состоится в Москве в середине октября, заявил РИА Новости посол РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:32:00+03:00

2025-06-11T15:32:00+03:00

2025-06-11T15:32:00+03:00

в мире

египет

россия

москва

абдель фаттах ас-сиси

георгий борисенко

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/39/1560103999_0:50:3070:1778_1920x0_80_0_0_1d3fcf025434f6c19d2221d88d8a86b8.jpg

КАИР, 11 июн - РИА Новости, Рустам Имаев. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил приглашение на российско-арабский саммит, который состоится в Москве в середине октября, заявил РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко. "Приглашение президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, как и лидерам всех арабских стран, было направлено еще в мае. Мы очень надеемся на участие уважаемого президента Египта в этом важном мероприятии с учетом тесных связей между нашими странами и высокого значения, которое играет Египет среди арабских стран", - сказал Борисенко. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Москва в середине октября 2025 года примет первый российско-арабский саммит. Президент России Владимир Путин заявил, что большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите.

https://ria.ru/20250528/sammit-2019570783.html

египет

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, россия, москва, абдель фаттах ас-сиси, георгий борисенко, сергей шойгу