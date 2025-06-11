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Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит
Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит - РИА Новости, 11.06.2025
Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил приглашение на российско-арабский саммит, который состоится в Москве в середине октября, заявил РИА Новости посол РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:32:00+03:00
2025-06-11T15:32:00+03:00
2025-06-11T15:32:00+03:00
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КАИР, 11 июн - РИА Новости, Рустам Имаев. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил приглашение на российско-арабский саммит, который состоится в Москве в середине октября, заявил РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко. "Приглашение президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, как и лидерам всех арабских стран, было направлено еще в мае. Мы очень надеемся на участие уважаемого президента Египта в этом важном мероприятии с учетом тесных связей между нашими странами и высокого значения, которое играет Египет среди арабских стран", - сказал Борисенко. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Москва в середине октября 2025 года примет первый российско-арабский саммит. Президент России Владимир Путин заявил, что большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите.
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В мире, Египет, Россия, Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси, Георгий Борисенко, Сергей Шойгу
Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит
Борисенко: ас-Сиси получил приглашение на российско-арабский саммит в Москве