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Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит - РИА Новости, 11.06.2025
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15:32 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/prezident-2022271367.html
Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит
Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит - РИА Новости, 11.06.2025
Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил приглашение на российско-арабский саммит, который состоится в Москве в середине октября, заявил РИА Новости посол РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:32:00+03:00
2025-06-11T15:32:00+03:00
в мире
египет
россия
москва
абдель фаттах ас-сиси
георгий борисенко
сергей шойгу
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КАИР, 11 июн - РИА Новости, Рустам Имаев. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил приглашение на российско-арабский саммит, который состоится в Москве в середине октября, заявил РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко. "Приглашение президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, как и лидерам всех арабских стран, было направлено еще в мае. Мы очень надеемся на участие уважаемого президента Египта в этом важном мероприятии с учетом тесных связей между нашими странами и высокого значения, которое играет Египет среди арабских стран", - сказал Борисенко. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Москва в середине октября 2025 года примет первый российско-арабский саммит. Президент России Владимир Путин заявил, что большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите.
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в мире, египет, россия, москва, абдель фаттах ас-сиси, георгий борисенко, сергей шойгу
В мире, Египет, Россия, Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси, Георгий Борисенко, Сергей Шойгу
Президент Египта получил приглашение на российско-арабский саммит

Борисенко: ас-Сиси получил приглашение на российско-арабский саммит в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
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КАИР, 11 июн - РИА Новости, Рустам Имаев. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил приглашение на российско-арабский саммит, который состоится в Москве в середине октября, заявил РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко.
"Приглашение президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, как и лидерам всех арабских стран, было направлено еще в мае. Мы очень надеемся на участие уважаемого президента Египта в этом важном мероприятии с учетом тесных связей между нашими странами и высокого значения, которое играет Египет среди арабских стран", - сказал Борисенко.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Москва в середине октября 2025 года примет первый российско-арабский саммит. Президент России Владимир Путин заявил, что большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре
28 мая, 15:31
 
В миреЕгипетРоссияМоскваАбдель Фаттах ас-СисиГеоргий БорисенкоСергей Шойгу
 
 
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