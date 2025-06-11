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Более двух тысяч флагов установили в Москве ко Дню России - РИА Новости, 11.06.2025
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11:14 11.06.2025 (обновлено: 16:11 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/moskva-2022287142.html
Более двух тысяч флагов установили в Москве ко Дню России
Более двух тысяч флагов установили в Москве ко Дню России - РИА Новости, 11.06.2025
Более двух тысяч флагов установили в Москве ко Дню России
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами и флаговыми конструкциями в преддверии Дня России, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:14:00+03:00
2025-06-11T16:11:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
россия
петр бирюков
новый арбат
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами и флаговыми конструкциями в преддверии Дня России, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В честь праздника оформили флагами главные московские мосты, в том числе Большой Москворецкий мост, Большой Каменный мост, Новоарбатский мост, Большой Устьинский мост, издания органов государственной власти. В общей сложности установлено почти 2,3 тысячи флагов и флаговых конструкций", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что праздничное оформление - российский триколор и дата "12 июня" - появились возле зданий Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ и ряда других. "Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в четверг на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
https://ria.ru/20250609/moskva-2021799096.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков, новый арбат, совет федерации рф, день россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Петр Бирюков, Новый Арбат, Совет Федерации РФ, День России
Более двух тысяч флагов установили в Москве ко Дню России

Около 2,3 тыс флагов украсили Москву в честь Дня России

© Городское хозяйство Москвы/TelegramКадр из видео с оформлением моста в честь Дня России
Кадр из видео с оформлением моста в честь Дня России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Кадр из видео с оформлением моста в честь Дня России
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами и флаговыми конструкциями в преддверии Дня России, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В честь праздника оформили флагами главные московские мосты, в том числе Большой Москворецкий мост, Большой Каменный мост, Новоарбатский мост, Большой Устьинский мост, издания органов государственной власти. В общей сложности установлено почти 2,3 тысячи флагов и флаговых конструкций", - рассказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что праздничное оформление - российский триколор и дата "12 июня" - появились возле зданий Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ и ряда других.
"Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в четверг на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияПетр БирюковНовый АрбатСовет Федерации РФДень России
 
 
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