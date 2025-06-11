https://ria.ru/20250611/moskva-2022287142.html

Более двух тысяч флагов установили в Москве ко Дню России

Более двух тысяч флагов установили в Москве ко Дню России - РИА Новости, 11.06.2025

Более двух тысяч флагов установили в Москве ко Дню России

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами и флаговыми конструкциями в преддверии Дня России, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:14:00+03:00

2025-06-11T11:14:00+03:00

2025-06-11T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами и флаговыми конструкциями в преддверии Дня России, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В честь праздника оформили флагами главные московские мосты, в том числе Большой Москворецкий мост, Большой Каменный мост, Новоарбатский мост, Большой Устьинский мост, издания органов государственной власти. В общей сложности установлено почти 2,3 тысячи флагов и флаговых конструкций", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что праздничное оформление - российский триколор и дата "12 июня" - появились возле зданий Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ и ряда других. "Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в четверг на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

https://ria.ru/20250609/moskva-2021799096.html

https://ria.ru/20250610/moskva-2022002198.html

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