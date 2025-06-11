Рейтинг@Mail.ru
Курсанты МЧС развернули гигантский триколор в парке "Яуза" в Москве - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/moskva-2022276960.html
Курсанты МЧС развернули гигантский триколор в парке "Яуза" в Москве
Курсанты МЧС развернули гигантский триколор в парке "Яуза" в Москве - РИА Новости, 11.06.2025
Курсанты МЧС развернули гигантский триколор в парке "Яуза" в Москве
Свыше 200 курсантов и студентов академии государственной противопожарной службы МЧС в преддверии Дня России развернули в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:52:00+03:00
2025-06-11T15:52:00+03:00
общество
россия
москва
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
день россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022273065_38:0:2502:1386_1920x0_80_0_0_8811f7d1890d1b8885aaaf4eafeac0ad.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 200 курсантов и студентов академии государственной противопожарной службы МЧС в преддверии Дня России развернули в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы гигантский российский триколор общей площадью почти 1260 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Накануне государственного праздника в Москве в парке Яуза курсанты и студенты академии государственной противопожарной службы МЧС России растянули российский триколор площадью 1256 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в патриотической акции приняли участие более 200 человек из разных регионов - представители разных национальностей и вероисповеданий. "Российских коллег поддержали обучающиеся академии из Казахстана, Монголии и Вьетнама", - сообщает МЧС РФ. День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html
россия
москва
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022273065_346:0:2194:1386_1920x0_80_0_0_728a81a86e30fc033e1ee8c78186fc40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день россии
Общество, Россия, Москва, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), День России
Курсанты МЧС развернули гигантский триколор в парке "Яуза" в Москве

Более 200 курсантов МЧС развернули гигантский триколор в парке "Яуза" в Москве

© МЧС РоссииЛичный состав Академии ГПС МЧС России провел патриотическую акцию ко Дню России
Личный состав Академии ГПС МЧС России провел патриотическую акцию ко Дню России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© МЧС России
Личный состав Академии ГПС МЧС России провел патриотическую акцию ко Дню России
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 200 курсантов и студентов академии государственной противопожарной службы МЧС в преддверии Дня России развернули в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы гигантский российский триколор общей площадью почти 1260 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Накануне государственного праздника в Москве в парке Яуза курсанты и студенты академии государственной противопожарной службы МЧС России растянули российский триколор площадью 1256 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в патриотической акции приняли участие более 200 человек из разных регионов - представители разных национальностей и вероисповеданий. "Российских коллег поддержали обучающиеся академии из Казахстана, Монголии и Вьетнама", - сообщает МЧС РФ.
День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
Празднование Дня России - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные
12 мая, 02:52
 
ОбществоРоссияМоскваКазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)День России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала