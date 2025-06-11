https://ria.ru/20250611/moskva-2022276960.html

Курсанты МЧС развернули гигантский триколор в парке "Яуза" в Москве

Курсанты МЧС развернули гигантский триколор в парке "Яуза" в Москве - РИА Новости, 11.06.2025

Курсанты МЧС развернули гигантский триколор в парке "Яуза" в Москве

Свыше 200 курсантов и студентов академии государственной противопожарной службы МЧС в преддверии Дня России развернули в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:52:00+03:00

2025-06-11T15:52:00+03:00

2025-06-11T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 200 курсантов и студентов академии государственной противопожарной службы МЧС в преддверии Дня России развернули в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы гигантский российский триколор общей площадью почти 1260 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Накануне государственного праздника в Москве в парке Яуза курсанты и студенты академии государственной противопожарной службы МЧС России растянули российский триколор площадью 1256 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в патриотической акции приняли участие более 200 человек из разных регионов - представители разных национальностей и вероисповеданий. "Российских коллег поддержали обучающиеся академии из Казахстана, Монголии и Вьетнама", - сообщает МЧС РФ. День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

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