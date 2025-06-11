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В Бурятии выявили ферму для майнинга криптовалюты, установленную в КамАЗе - РИА Новости, 11.06.2025
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09:47 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/mayning-2022173514.html
В Бурятии выявили ферму для майнинга криптовалюты, установленную в КамАЗе
В Бурятии выявили ферму для майнинга криптовалюты, установленную в КамАЗе - РИА Новости, 11.06.2025
В Бурятии выявили ферму для майнинга криптовалюты, установленную в КамАЗе
Ферму для майнинга криптовалюты, установленную в "Камазе" и включающую в себя 95 устройств и подстанцию мощностью, способной обеспечить небольшой населенный... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:47:00+03:00
2025-06-11T09:47:00+03:00
республика бурятия
иркутская область
забайкальский край
евгений грабчак
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 11 июн - РИА Новости. Ферму для майнинга криптовалюты, установленную в "Камазе" и включающую в себя 95 устройств и подстанцию мощностью, способной обеспечить небольшой населенный пункт, обнаружили в Бурятии, сообщила пресс-служба ПАО "Россети Сибирь" – "Бурятэнерго". По данным организации, специалисты обнаружили самовольно подключенную к 10-киловольтной линии электропередачи майнинговую ферму в "Камазе". "Двое неизвестных, предположительно, водители автомобиля, сразу скрылись на внедорожнике. Энергетики вызвали на место сотрудников полиции и ГИБДД: зафиксировали факт незаконного потребления электроэнергии, а внутри грузовика - 95 майнинговых устройств и трансформаторная подстанция, способная обеспечить мощностью небольшой населенный пункт", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала года это уже шестой выявленный случай хищения электроэнергии с использованием майнингового оборудования в республике. В мае замминистра энергетики Евгений Грабчак заявлял РИА Новости, что полный круглогодичный запрет на территориях Забайкалья и Бурятии логичен, так как эти регионы связаны одной энергозоной с югом Иркутской области, где уже введен полный запрет майнинга до 2031 года из-за энергодефицита. Однако в начале июня правительственная комиссия по развитию электроэнергетики отложила на 2 месяца вопрос о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в районах Забайкальского края и Бурятии, так как нужно оценить выпадающие доходы в электросетевом комплексе и подготовить нормативную базу по механизму перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей в энергодефицитных регионах. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
https://ria.ru/20250113/makhachkala-1993555123.html
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республика бурятия
иркутская область
забайкальский край
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республика бурятия, иркутская область, забайкальский край, евгений грабчак, происшествия
Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край, Евгений Грабчак, Происшествия
В Бурятии выявили ферму для майнинга криптовалюты, установленную в КамАЗе

В Бурятии обнаружили в КамАЗе подключенную к ЛЭП ферму для майнинга криптовалюты

© Фото : Евгений КозыревОбрудование для майнинга криптовалюты на ферме
Обрудование для майнинга криптовалюты на ферме - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Евгений Козырев
Обрудование для майнинга криптовалюты на ферме. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 11 июн - РИА Новости. Ферму для майнинга криптовалюты, установленную в "Камазе" и включающую в себя 95 устройств и подстанцию мощностью, способной обеспечить небольшой населенный пункт, обнаружили в Бурятии, сообщила пресс-служба ПАО "Россети Сибирь" – "Бурятэнерго".
По данным организации, специалисты обнаружили самовольно подключенную к 10-киловольтной линии электропередачи майнинговую ферму в "Камазе".
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"Двое неизвестных, предположительно, водители автомобиля, сразу скрылись на внедорожнике. Энергетики вызвали на место сотрудников полиции и ГИБДД: зафиксировали факт незаконного потребления электроэнергии, а внутри грузовика - 95 майнинговых устройств и трансформаторная подстанция, способная обеспечить мощностью небольшой населенный пункт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года это уже шестой выявленный случай хищения электроэнергии с использованием майнингового оборудования в республике.
В мае замминистра энергетики Евгений Грабчак заявлял РИА Новости, что полный круглогодичный запрет на территориях Забайкалья и Бурятии логичен, так как эти регионы связаны одной энергозоной с югом Иркутской области, где уже введен полный запрет майнинга до 2031 года из-за энергодефицита.
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Однако в начале июня правительственная комиссия по развитию электроэнергетики отложила на 2 месяца вопрос о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в районах Забайкальского края и Бурятии, так как нужно оценить выпадающие доходы в электросетевом комплексе и подготовить нормативную базу по механизму перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей в энергодефицитных регионах.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
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Республика БурятияИркутская областьЗабайкальский крайЕвгений ГрабчакПроисшествия
 
 
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