https://ria.ru/20250611/mask-2022149106.html

Отец Маска сравнил Москву с другими столицами мира

Отец Маска сравнил Москву с другими столицами мира - РИА Новости, 11.06.2025

Отец Маска сравнил Москву с другими столицами мира

Москва является красивейшим городом и ни одна столица в мире не сравнится с ней, заявил в интервью РИА Новости бизнесмен, отец американского миллиардера Илона... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:16:00+03:00

2025-06-11T03:16:00+03:00

2025-06-11T05:55:00+03:00

москва

санкт-петербург

илон маск

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Москва является красивейшим городом и ни одна столица в мире не сравнится с ней, заявил в интервью РИА Новости бизнесмен, отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск."Москва просто великолепна. У меня было представление (О Москве – Прим. Ред.) из старого фильма или чего-то еще, что я мог видеть (Раньше – Прим. Ред.), но обычно это старые фильмы. Я понятия не имел, что Москва такая, какая она есть", — сказал Маск-старший. По его мнению, Москва — наиболее красивая столица в мире. "Думаю, ни одна столица в мире не сравнится с Москвой. Ни одна", — заключил он. В то же время Маск-старший признался, что пока не видел Санкт-Петербург. Ранее он выступил на Форуме будущего 2050 в российской столице.

https://ria.ru/20250610/priezd-2021981333.html

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москва

санкт-петербург

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москва, санкт-петербург, илон маск