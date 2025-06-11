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Отец Маска сравнил Москву с другими столицами мира - РИА Новости, 11.06.2025
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03:16 11.06.2025 (обновлено: 05:55 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/mask-2022149106.html
Отец Маска сравнил Москву с другими столицами мира
Отец Маска сравнил Москву с другими столицами мира - РИА Новости, 11.06.2025
Отец Маска сравнил Москву с другими столицами мира
Москва является красивейшим городом и ни одна столица в мире не сравнится с ней, заявил в интервью РИА Новости бизнесмен, отец американского миллиардера Илона... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:16:00+03:00
2025-06-11T05:55:00+03:00
москва
санкт-петербург
илон маск
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Москва является красивейшим городом и ни одна столица в мире не сравнится с ней, заявил в интервью РИА Новости бизнесмен, отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск."Москва просто великолепна. У меня было представление (О Москве – Прим. Ред.) из старого фильма или чего-то еще, что я мог видеть (Раньше – Прим. Ред.), но обычно это старые фильмы. Я понятия не имел, что Москва такая, какая она есть", — сказал Маск-старший. По его мнению, Москва — наиболее красивая столица в мире. "Думаю, ни одна столица в мире не сравнится с Москвой. Ни одна", — заключил он. В то же время Маск-старший признался, что пока не видел Санкт-Петербург. Ранее он выступил на Форуме будущего 2050 в российской столице.
https://ria.ru/20250610/priezd-2021981333.html
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москва, санкт-петербург, илон маск
Москва, Санкт-Петербург, Илон Маск
Отец Маска сравнил Москву с другими столицами мира

Эррол Маск: ни одна столица мира не сравнится с Москвой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭррол Маск
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эррол Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Москва является красивейшим городом и ни одна столица в мире не сравнится с ней, заявил в интервью РИА Новости бизнесмен, отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск.
"Москва просто великолепна. У меня было представление (О Москве – Прим. Ред.) из старого фильма или чего-то еще, что я мог видеть (Раньше – Прим. Ред.), но обычно это старые фильмы. Я понятия не имел, что Москва такая, какая она есть", — сказал Маск-старший.
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По его мнению, Москва — наиболее красивая столица в мире.
"Думаю, ни одна столица в мире не сравнится с Москвой. Ни одна", — заключил он.
В то же время Маск-старший признался, что пока не видел Санкт-Петербург.
Ранее он выступил на Форуме будущего 2050 в российской столице.
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