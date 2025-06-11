Рейтинг@Mail.ru
Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Трампе - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 11.06.2025 (обновлено: 11:04 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/mask--2022177219.html
Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Трампе
Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Трампе - РИА Новости, 11.06.2025
Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Трампе
Миллиардер Илон Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о главе Белого дома Дональде Трампе. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:12:00+03:00
2025-06-11T11:04:00+03:00
конфликт трампа и маска
сша
илон маск
дональд трамп
в мире
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805917_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9e8b3435b7d04e9fa587ce3b17b21b94.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о главе Белого дома Дональде Трампе."Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", — написал он в соцсети Х.Незадолго до этого Маск с иронией оценил свои недавние заявления, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.Конфликт Трампа и Маска
https://ria.ru/20250609/mask-2021699876.html
https://ria.ru/20250608/ssha-2021510629.html
https://ria.ru/20250608/tramp-2021588786.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805917_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d853d6ca9d0a299cd09b74171b0a9c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
конфликт трампа и маска, сша, илон маск, дональд трамп, в мире, джеффри эпштейн
Конфликт Трампа и Маска, США, Илон Маск, Дональд Трамп, В мире, Джеффри Эпштейн
Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Трампе

Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний про президента Трампа

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о главе Белого дома Дональде Трампе.
"Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", — написал он в соцсети Х.
Незадолго до этого Маск с иронией оценил свои недавние заявления, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Маск впервые с начала конфликта выразил солидарность с Трампом
9 июня, 05:55

Конфликт Трампа и Маска

  • На прошлой неделе между ними произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов.
  • Бизнесмен назвал эту инициативу "отвратительной мерзостью".
  • Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое".
  • После этого миллиардер выразил мнение, что именно благодаря ему политик стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
  • Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета;
  • Маск, со своей стороны, заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует американский лидер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Отношения Маска и Трампа погубили худшие люди Америки
8 июня, 08:00
  • Президент выразил мнение, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.
  • Маск же после предложения президента об отмене субсидий сказал, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
  • Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
  • Позднее глава Белого дома подчеркнул, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с Маском.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска
8 июня, 06:38
 
Конфликт Трампа и МаскаСШАИлон МаскДональд ТрампВ миреДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала