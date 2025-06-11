Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Трампе
Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний про президента Трампа
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о главе Белого дома Дональде Трампе.
"Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", — написал он в соцсети Х.
Незадолго до этого Маск с иронией оценил свои недавние заявления, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.
Конфликт Трампа и Маска
- На прошлой неделе между ними произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов.
- Бизнесмен назвал эту инициативу "отвратительной мерзостью".
- Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое".
- После этого миллиардер выразил мнение, что именно благодаря ему политик стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
- Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета;
- Маск, со своей стороны, заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует американский лидер.
- Президент выразил мнение, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.
- Маск же после предложения президента об отмене субсидий сказал, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
- Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- Позднее глава Белого дома подчеркнул, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с Маском.
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