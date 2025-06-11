https://ria.ru/20250611/mask--2022177219.html

Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Трампе

Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Трампе - РИА Новости, 11.06.2025

Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Трампе

Миллиардер Илон Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о главе Белого дома Дональде Трампе. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:12:00+03:00

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конфликт трампа и маска

сша

илон маск

дональд трамп

в мире

джеффри эпштейн

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о главе Белого дома Дональде Трампе."Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", — написал он в соцсети Х.Незадолго до этого Маск с иронией оценил свои недавние заявления, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.Конфликт Трампа и Маска

https://ria.ru/20250609/mask-2021699876.html

https://ria.ru/20250608/ssha-2021510629.html

https://ria.ru/20250608/tramp-2021588786.html

сша

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конфликт трампа и маска, сша, илон маск, дональд трамп, в мире, джеффри эпштейн