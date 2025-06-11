https://ria.ru/20250611/marochko-2022155286.html

Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко

Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 11.06.2025

Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко

Российские бойцы отразили контратаку спецназа ВСУ в лесах у Дорошовки на купянском направлении, не допустив прорыва оборонительной линии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:05:00+03:00

2025-06-11T06:05:00+03:00

2025-06-11T06:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

киев

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg

ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Российские бойцы отразили контратаку спецназа ВСУ в лесах у Дорошовки на купянском направлении, не допустив прорыва оборонительной линии, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток украинские боевики провели ряд атакующих действий в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области. Силами нескольких взводов вооружённых формирований Украины при поддержке артиллерии и БПЛА попытались осуществить захват ранее утраченных позиций в лесистой местности", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что группы ВСУ действовали слажено. По характеру действий и экипировке эксперт предположил, что Киевом были задействованы спецподразделения. "Невзирая на это, нашим военнослужащим удалось отразить все "накаты" (атаки - ред.), прорыва оборонительной линии не допущено", - рассказал эксперт.

https://ria.ru/20250610/marochko-2021924500.html

харьковская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, украина, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины