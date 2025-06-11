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Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/marochko-2022155286.html
Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко
Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 11.06.2025
Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко
Российские бойцы отразили контратаку спецназа ВСУ в лесах у Дорошовки на купянском направлении, не допустив прорыва оборонительной линии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:05:00+03:00
2025-06-11T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Российские бойцы отразили контратаку спецназа ВСУ в лесах у Дорошовки на купянском направлении, не допустив прорыва оборонительной линии, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток украинские боевики провели ряд атакующих действий в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области. Силами нескольких взводов вооружённых формирований Украины при поддержке артиллерии и БПЛА попытались осуществить захват ранее утраченных позиций в лесистой местности", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что группы ВСУ действовали слажено. По характеру действий и экипировке эксперт предположил, что Киевом были задействованы спецподразделения. "Невзирая на это, нашим военнослужащим удалось отразить все "накаты" (атаки - ред.), прорыва оборонительной линии не допущено", - рассказал эксперт.
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харьковская область, украина, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко

Марочко: российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Российские бойцы отразили контратаку спецназа ВСУ в лесах у Дорошовки на купянском направлении, не допустив прорыва оборонительной линии, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За последние несколько суток украинские боевики провели ряд атакующих действий в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области. Силами нескольких взводов вооружённых формирований Украины при поддержке артиллерии и БПЛА попытались осуществить захват ранее утраченных позиций в лесистой местности", - сообщил Марочко агентству.
Он добавил, что группы ВСУ действовали слажено. По характеру действий и экипировке эксперт предположил, что Киевом были задействованы спецподразделения.
"Невзирая на это, нашим военнослужащим удалось отразить все "накаты" (атаки - ред.), прорыва оборонительной линии не допущено", - рассказал эксперт.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаКиевАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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