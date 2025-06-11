https://ria.ru/20250611/marochko-2022155286.html
Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко
Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 11.06.2025
Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко
Российские бойцы отразили контратаку спецназа ВСУ в лесах у Дорошовки на купянском направлении, не допустив прорыва оборонительной линии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:05:00+03:00
2025-06-11T06:05:00+03:00
2025-06-11T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Российские бойцы отразили контратаку спецназа ВСУ в лесах у Дорошовки на купянском направлении, не допустив прорыва оборонительной линии, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток украинские боевики провели ряд атакующих действий в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области. Силами нескольких взводов вооружённых формирований Украины при поддержке артиллерии и БПЛА попытались осуществить захват ранее утраченных позиций в лесистой местности", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что группы ВСУ действовали слажено. По характеру действий и экипировке эксперт предположил, что Киевом были задействованы спецподразделения. "Невзирая на это, нашим военнослужащим удалось отразить все "накаты" (атаки - ред.), прорыва оборонительной линии не допущено", - рассказал эксперт.
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко
Марочко: российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском