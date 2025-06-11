Рейтинг@Mail.ru
На поддержку здравоохранения в ЛНР выделили более 34 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:05 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/lnr-2022307412.html
На поддержку здравоохранения в ЛНР выделили более 34 миллиардов рублей
На поддержку здравоохранения в ЛНР выделили более 34 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.06.2025
На поддержку здравоохранения в ЛНР выделили более 34 миллиардов рублей
Более 34 миллиардов рублей выделено на поддержку здравоохранения в ЛНР в 2025 году, еще более 2,1 миллиарда рублей - на меры по поддержке многодетных семей,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:05:00+03:00
2025-06-11T17:05:00+03:00
хорошие новости
общество
здоровье - общество
луганская народная республика
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011097544_104:0:2968:1611_1920x0_80_0_0_cb416ff314d6879f7e8b14e8db829529.jpg
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Более 34 миллиардов рублей выделено на поддержку здравоохранения в ЛНР в 2025 году, еще более 2,1 миллиарда рублей - на меры по поддержке многодетных семей, сообщил глава республики Леонид Пасечник. "На развитие здравоохранения выделено более 34 млрд рублей. Построено 7 ФАПов и 3 амбулатории, капитально отремонтировано 26 корпусов больниц, поставлено порядка 3 тысяч единиц нового медоборудования, 31 единица нового медицинского транспорта", - написал глава республики в Telegram-канале после отчета в народном совете о результатах в сфере социальной защиты и здравоохранения, которых удалось достичь в 2024 году. По его словам, для медиков создаются комфортные условия, их обеспечивают жильем, а также расширяется реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Кроме того, в 2025 году на поддержку многодетных семей предусмотрено более 2,1 миллиарда рублей. Всего социальными мерами поддержки в прошлом году воспользовались около 200 тысяч жителей, что составляет более 25 миллиардов рублей бюджетных средств, отметил Пасечник. "Благодаря комплексным мерам у нас в регионе повысилась рождаемость и снизилась смертность. А это один из верных признаков позитивных сдвигов", - добавил он.
https://ria.ru/20250526/lnr-2019151441.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011097544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6aa69b2db7f1eb316744777cf8397a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, луганская народная республика, леонид пасечник
Хорошие новости, Общество, Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
На поддержку здравоохранения в ЛНР выделили более 34 миллиардов рублей

Пасечник: на поддержку здравоохранения в ЛНР выделили более 34 миллиардов рублей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Работа скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Более 34 миллиардов рублей выделено на поддержку здравоохранения в ЛНР в 2025 году, еще более 2,1 миллиарда рублей - на меры по поддержке многодетных семей, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"На развитие здравоохранения выделено более 34 млрд рублей. Построено 7 ФАПов и 3 амбулатории, капитально отремонтировано 26 корпусов больниц, поставлено порядка 3 тысяч единиц нового медоборудования, 31 единица нового медицинского транспорта", - написал глава республики в Telegram-канале после отчета в народном совете о результатах в сфере социальной защиты и здравоохранения, которых удалось достичь в 2024 году.
По его словам, для медиков создаются комфортные условия, их обеспечивают жильем, а также расширяется реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Кроме того, в 2025 году на поддержку многодетных семей предусмотрено более 2,1 миллиарда рублей. Всего социальными мерами поддержки в прошлом году воспользовались около 200 тысяч жителей, что составляет более 25 миллиардов рублей бюджетных средств, отметил Пасечник.
"Благодаря комплексным мерам у нас в регионе повысилась рождаемость и снизилась смертность. А это один из верных признаков позитивных сдвигов", - добавил он.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Пасечник вручил награды девятерым представителям бизнеса
26 мая, 16:56
 
Хорошие новостиОбществоЗдоровье - ОбществоЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала