https://ria.ru/20250611/lnr-2022307412.html

На поддержку здравоохранения в ЛНР выделили более 34 миллиардов рублей

На поддержку здравоохранения в ЛНР выделили более 34 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.06.2025

На поддержку здравоохранения в ЛНР выделили более 34 миллиардов рублей

Более 34 миллиардов рублей выделено на поддержку здравоохранения в ЛНР в 2025 году, еще более 2,1 миллиарда рублей - на меры по поддержке многодетных семей,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:05:00+03:00

2025-06-11T17:05:00+03:00

2025-06-11T17:05:00+03:00

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Более 34 миллиардов рублей выделено на поддержку здравоохранения в ЛНР в 2025 году, еще более 2,1 миллиарда рублей - на меры по поддержке многодетных семей, сообщил глава республики Леонид Пасечник. "На развитие здравоохранения выделено более 34 млрд рублей. Построено 7 ФАПов и 3 амбулатории, капитально отремонтировано 26 корпусов больниц, поставлено порядка 3 тысяч единиц нового медоборудования, 31 единица нового медицинского транспорта", - написал глава республики в Telegram-канале после отчета в народном совете о результатах в сфере социальной защиты и здравоохранения, которых удалось достичь в 2024 году. По его словам, для медиков создаются комфортные условия, их обеспечивают жильем, а также расширяется реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Кроме того, в 2025 году на поддержку многодетных семей предусмотрено более 2,1 миллиарда рублей. Всего социальными мерами поддержки в прошлом году воспользовались около 200 тысяч жителей, что составляет более 25 миллиардов рублей бюджетных средств, отметил Пасечник. "Благодаря комплексным мерам у нас в регионе повысилась рождаемость и снизилась смертность. А это один из верных признаков позитивных сдвигов", - добавил он.

https://ria.ru/20250526/lnr-2019151441.html

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общество, здоровье - общество, луганская народная республика, леонид пасечник