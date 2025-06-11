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Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит министр внешней торговли
Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит министр внешней торговли - РИА Новости, 11.06.2025
Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит министр внешней торговли
Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:18:00+03:00
2025-06-11T20:18:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве. "В Санкт-Петербург поедет делегация во главе с министром внешней торговли и иностранных инвестиций", - сказали в дипмиссии. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, куба, санкт-петербург, россия, в мире
ПМЭФ — 2025, Экономика, Куба, Санкт-Петербург, Россия, В мире
Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит министр внешней торговли
Министр внешней торговли Перес-Олива Фрага возглавит делегацию Кубы на ПМЭФ