Президент Курчатовского института станет советником гендира "Роскосмоса"
Глава Курчатовского института Ковальчук станет советником гендира "Роскосмоса"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук станет советником гендиректора "Роскосмоса" по развитию проекта "Космический атом", сообщила в среду госкорпорация.
"Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук станет советником генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова по вопросам реализации и координации федерального проекта "Космический атом" (входит в национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации")", - говорится в сообщении.
В "Роскосмосе" назвали Ковальчука ведущим ученым в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики. Курчатовский институт, который он возглавляет с 2005 года, именно под его руководством первым в России получил статус Национального исследовательского центра.
Ковальчук является научным руководителем целого ряда национальных программ развития, в том числе комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2030".
По его инициативе и при непосредственном участии сформирована научная программа развития междисциплинарных научных исследований на установках класса "мегасайенс", разработана концепция НБИКС-природоподобных технологий.
Ковальчук доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.