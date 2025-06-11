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Президент Курчатовского института станет советником гендира "Роскосмоса" - РИА Новости, 11.06.2025
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19:01 11.06.2025 (обновлено: 19:11 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/kosmos-2022353636.html
Президент Курчатовского института станет советником гендира "Роскосмоса"
Президент Курчатовского института станет советником гендира "Роскосмоса" - РИА Новости, 11.06.2025
Президент Курчатовского института станет советником гендира "Роскосмоса"
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук станет советником гендиректора "Роскосмоса" по развитию проекта "Космический атом", сообщила в среду... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:01:00+03:00
2025-06-11T19:11:00+03:00
роскосмос
россия
михаил ковальчук
курчатовский институт
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук станет советником гендиректора "Роскосмоса" по развитию проекта "Космический атом", сообщила в среду госкорпорация."Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук станет советником генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова по вопросам реализации и координации федерального проекта "Космический атом" (входит в национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации")", - говорится в сообщении.В "Роскосмосе" назвали Ковальчука ведущим ученым в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики. Курчатовский институт, который он возглавляет с 2005 года, именно под его руководством первым в России получил статус Национального исследовательского центра.Ковальчук является научным руководителем целого ряда национальных программ развития, в том числе комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2030".По его инициативе и при непосредственном участии сформирована научная программа развития междисциплинарных научных исследований на установках класса "мегасайенс", разработана концепция НБИКС-природоподобных технологий.Ковальчук доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.
https://ria.ru/20250606/putin-2021390641.html
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роскосмос, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт, российская академия наук, общество
Роскосмос, Россия, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Российская академия наук, Общество
Президент Курчатовского института станет советником гендира "Роскосмоса"

Глава Курчатовского института Ковальчук станет советником гендира "Роскосмоса"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук станет советником гендиректора "Роскосмоса" по развитию проекта "Космический атом", сообщила в среду госкорпорация.
"Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук станет советником генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова по вопросам реализации и координации федерального проекта "Космический атом" (входит в национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации")", - говорится в сообщении.
В "Роскосмосе" назвали Ковальчука ведущим ученым в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики. Курчатовский институт, который он возглавляет с 2005 года, именно под его руководством первым в России получил статус Национального исследовательского центра.
Ковальчук является научным руководителем целого ряда национальных программ развития, в том числе комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2030".
По его инициативе и при непосредственном участии сформирована научная программа развития междисциплинарных научных исследований на установках класса "мегасайенс", разработана концепция НБИКС-природоподобных технологий.
Ковальчук доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Путин провел разговор с главой госкорпорации "Роскосмос" утром в пятницу
6 июня, 17:24
 
РоскосмосРоссияМихаил КовальчукКурчатовский институтРоссийская академия наукОбщество
 
 
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