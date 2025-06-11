https://ria.ru/20250611/kosmos-2022353636.html

Президент Курчатовского института станет советником гендира "Роскосмоса"

Президент Курчатовского института станет советником гендира "Роскосмоса" - РИА Новости, 11.06.2025

Президент Курчатовского института станет советником гендира "Роскосмоса"

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук станет советником гендиректора "Роскосмоса" по развитию проекта "Космический атом", сообщила в среду... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:01:00+03:00

2025-06-11T19:01:00+03:00

2025-06-11T19:11:00+03:00

роскосмос

россия

михаил ковальчук

курчатовский институт

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук станет советником гендиректора "Роскосмоса" по развитию проекта "Космический атом", сообщила в среду госкорпорация."Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук станет советником генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова по вопросам реализации и координации федерального проекта "Космический атом" (входит в национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации")", - говорится в сообщении.В "Роскосмосе" назвали Ковальчука ведущим ученым в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики. Курчатовский институт, который он возглавляет с 2005 года, именно под его руководством первым в России получил статус Национального исследовательского центра.Ковальчук является научным руководителем целого ряда национальных программ развития, в том числе комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2030".По его инициативе и при непосредственном участии сформирована научная программа развития междисциплинарных научных исследований на установках класса "мегасайенс", разработана концепция НБИКС-природоподобных технологий.Ковальчук доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.

https://ria.ru/20250606/putin-2021390641.html

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роскосмос, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт, российская академия наук, общество