https://ria.ru/20250611/klimat-2022079769.html

"То в жар, то в холод": найдена главная угроза для жизни россиян

"То в жар, то в холод": найдена главная угроза для жизни россиян - РИА Новости, 11.06.2025

"То в жар, то в холод": найдена главная угроза для жизни россиян

Глобальное потепление сулит множество бедствий, и одно из них — рост смертности. Так говорят сторонники борьбы с изменением климата. Однако свежее исследование... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:00:00+03:00

2025-06-11T08:00:00+03:00

2025-06-11T08:04:00+03:00

наука

россия

павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)

глобальное потепление

потепление

климат

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Глобальное потепление сулит множество бедствий, и одно из них — рост смертности. Так говорят сторонники борьбы с изменением климата. Однако свежее исследование на российских данных показывает: холод убийственнее жары. Так ли уж опасно повышение мировой температуры для человечества в целом и, в частности, для России — в материале РИА Новости.Главная угроза"Изменение климата — самая большая угроза здоровью, с которой сталкивается человечество", — говорится на сайте ООН.Согласно отчету ВОЗ, достижение целей Парижского соглашения (удержать глобальный рост температуры в пределах двух градусов по Цельсию) может к 2050-му спасти жизнь около миллиона человек в год во всем мире. Одна из причин роста смертности в результате глобального потепления — тепловой стресс.Представление о пагубном влиянии изменения климата на здоровье можно считать научным консенсусом. В то же время некоторые данные свидетельствуют: все не столь однозначно. Оказывается, холод — и речь не только об экстремальных морозах — куда опаснее, чем жара.Так, в 2015-м, за полгода до знаковой конференции по климату в Париже, вышло исследование международной группы специалистов (в команде — представители США, Великобритании, Японии и других стран), изучивших причины смертей в 13 странах мира. Работа была опубликована в престижном медицинском журнале Lancet.Умеренное убиваетУченые собрали данные по 384 локациям в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Италии, Японии, Южной Корее, Испании, Швеции, Тайване, Таиланде, Великобритании и США. Всего проанализировали более 74 миллионов смертей в различные периоды между 1985 и 2012 годами.Команда сравнила данные по смертности от естественных причин с колебанием температуры. Выбрала "оптимальную температуру" — ту, при которой летальных исходов меньше всего. Например, для Британии — 19 градусов по Цельсию.Как выяснилось, при температуре ниже оптимальной люди умирают намного чаще — 7,29 процента всех смертей случились в холод. В жару — всего лишь 0,42 процента. Разница в 17 раз.Причем, как отмечается, большинство смертей пришлось на умеренно холодную или умеренно теплую погоду, тогда как экстремальные мороз и жара унесли всего один процент жизней.Уже тогда исследование критиковали — в частности, за выбор оптимальной температуры. "Поскольку используется одна температура, которая, например, для Великобритании составляет 19 градусов по Цельсию, совершенно неудивительно, что большинство смертей связано с холодом, а не с теплом, — очень немногие дни теплее этого значения", — говорил эколог Филипп Стэддон.Тем не менее и предыдущие, и последующие работы подтвердили правоту авторов: от холода умирают чаще. В мае 2025-го представлено исследование, которое основывалось на российском материале.Самая потеплевшая странаДля России проблема особенно актуальна. По данным Росгидромета, температура на территории страны растет значительно быстрее общемировой — она увеличилась по крайней мере на 0,45 градуса за десять лет. Особенно быстро процесс идет в Арктике, где скорость роста достигает 0,8 градуса за десятилетие.Научный сотрудник Австралийского национального университета Сергей Тимонин и постдок-исследователь Барселонского института глобального здравоохранения Наталья Шартова (оба — выпускники географического факультета МГУ имени M. В. Ломоносова) с коллегами опубликовали работу в майском выпуске журнала Lancet.Авторы проанализировали 19 миллионов смертей от естественных причин в 300 самых густонаселенных городах России в период с 2000-й по 2019-й."Относительные риски были в целом выше для холода, чем для жары, за исключением городов на юге Европейской России", — констатировали ученые.По их расчетам, с неоптимальными температурами связаны 11,14 процента всех "естественных" смертей за указанный период. При этом абсолютное большинство, 10,67 процента, вновь от холода, тогда как всего 0,47 процента — от жары. Разница почти в 23 раза."Южный вид"Как именно холода провоцируют высокую смертность, объясняют специалисты."Холод и особенно мороз — в принципе нехарактерные условия существования для человека. Давайте вспомним, что приматы — вообще-то, южные виды", — рассуждает Павел Константинов, кандидат географических наук, доцент МГУ имени M. В. Ломоносова, грантополучатель Российского научного фонда (РНФ).Холода в основном не убивают напрямую, их воздействие косвенное — они плохо влияют на качество воздуха, отмечает эксперт."Исследованиями подтверждено: при одном и том же уровне загрязнения полярные широты гораздо опаснее для человека — из-за влияния на бронхолегочную систему, например, и на развитие сердечно-сосудистых заболеваний".Зима и летоВ то же время ученые предостерегают от того, чтобы радоваться глобальному потеплению."Зимы не станут значительно более безопасными — во всяком случае, настолько, насколько хотелось бы. А вот летние проблемы только усилятся", — говорит Константинов, который занимается исследованиями микроклимата городских ландшафтов средней полосы России и Арктической зоны.Дело в том, что так называемые волны жары — далеко не единственное негативное последствие изменения климата. С повышением среднемировой температуры вся система приходит в дисбаланс, в результате, как отмечают в ООН, увеличивается количество экстремальных погодных явлений, в том числе аномальных снегопадов и дождей. Страдает и экология. Как следствие, распространяются опасные для жизни болезни. Точные последствия роста глобальной температуры не может предсказать никто.Тем не менее статистика вселяет осторожный оптимизм: после небывало теплой зимы в России значительно снизилась убыль населения. По данным Росстата, в феврале 2025-го общая смертность сократилась на 3,2 процента к февралю прошлого года. К январю — на целых 14,8. А январь — февраль 2025-го дали уменьшение общей смертности на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В абсолютных цифрах это более 17 тысяч жизней. Разумеется, точно не известно, насколько на такой исход повлияла погода, но ее роль, судя по данным исследований, нельзя недооценивать.

https://ria.ru/20250602/benzin-2019994470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), глобальное потепление, потепление, климат