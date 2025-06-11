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"То в жар, то в холод": найдена главная угроза для жизни россиян - РИА Новости, 11.06.2025
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Наука
 
08:00 11.06.2025 (обновлено: 08:04 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/klimat-2022079769.html
"То в жар, то в холод": найдена главная угроза для жизни россиян
"То в жар, то в холод": найдена главная угроза для жизни россиян - РИА Новости, 11.06.2025
"То в жар, то в холод": найдена главная угроза для жизни россиян
Глобальное потепление сулит множество бедствий, и одно из них — рост смертности. Так говорят сторонники борьбы с изменением климата. Однако свежее исследование... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:00:00+03:00
2025-06-11T08:04:00+03:00
наука
россия
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
глобальное потепление
потепление
климат
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Глобальное потепление сулит множество бедствий, и одно из них — рост смертности. Так говорят сторонники борьбы с изменением климата. Однако свежее исследование на российских данных показывает: холод убийственнее жары. Так ли уж опасно повышение мировой температуры для человечества в целом и, в частности, для России — в материале РИА Новости.Главная угроза"Изменение климата — самая большая угроза здоровью, с которой сталкивается человечество", — говорится на сайте ООН.Согласно отчету ВОЗ, достижение целей Парижского соглашения (удержать глобальный рост температуры в пределах двух градусов по Цельсию) может к 2050-му спасти жизнь около миллиона человек в год во всем мире. Одна из причин роста смертности в результате глобального потепления — тепловой стресс.Представление о пагубном влиянии изменения климата на здоровье можно считать научным консенсусом. В то же время некоторые данные свидетельствуют: все не столь однозначно. Оказывается, холод — и речь не только об экстремальных морозах — куда опаснее, чем жара.Так, в 2015-м, за полгода до знаковой конференции по климату в Париже, вышло исследование международной группы специалистов (в команде — представители США, Великобритании, Японии и других стран), изучивших причины смертей в 13 странах мира. Работа была опубликована в престижном медицинском журнале Lancet.Умеренное убиваетУченые собрали данные по 384 локациям в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Италии, Японии, Южной Корее, Испании, Швеции, Тайване, Таиланде, Великобритании и США. Всего проанализировали более 74 миллионов смертей в различные периоды между 1985 и 2012 годами.Команда сравнила данные по смертности от естественных причин с колебанием температуры. Выбрала "оптимальную температуру" — ту, при которой летальных исходов меньше всего. Например, для Британии — 19 градусов по Цельсию.Как выяснилось, при температуре ниже оптимальной люди умирают намного чаще — 7,29 процента всех смертей случились в холод. В жару — всего лишь 0,42 процента. Разница в 17 раз.Причем, как отмечается, большинство смертей пришлось на умеренно холодную или умеренно теплую погоду, тогда как экстремальные мороз и жара унесли всего один процент жизней.Уже тогда исследование критиковали — в частности, за выбор оптимальной температуры. "Поскольку используется одна температура, которая, например, для Великобритании составляет 19 градусов по Цельсию, совершенно неудивительно, что большинство смертей связано с холодом, а не с теплом, — очень немногие дни теплее этого значения", — говорил эколог Филипп Стэддон.Тем не менее и предыдущие, и последующие работы подтвердили правоту авторов: от холода умирают чаще. В мае 2025-го представлено исследование, которое основывалось на российском материале.Самая потеплевшая странаДля России проблема особенно актуальна. По данным Росгидромета, температура на территории страны растет значительно быстрее общемировой — она увеличилась по крайней мере на 0,45 градуса за десять лет. Особенно быстро процесс идет в Арктике, где скорость роста достигает 0,8 градуса за десятилетие.Научный сотрудник Австралийского национального университета Сергей Тимонин и постдок-исследователь Барселонского института глобального здравоохранения Наталья Шартова (оба — выпускники географического факультета МГУ имени M. В. Ломоносова) с коллегами опубликовали работу в майском выпуске журнала Lancet.Авторы проанализировали 19 миллионов смертей от естественных причин в 300 самых густонаселенных городах России в период с 2000-й по 2019-й."Относительные риски были в целом выше для холода, чем для жары, за исключением городов на юге Европейской России", — констатировали ученые.По их расчетам, с неоптимальными температурами связаны 11,14 процента всех "естественных" смертей за указанный период. При этом абсолютное большинство, 10,67 процента, вновь от холода, тогда как всего 0,47 процента — от жары. Разница почти в 23 раза."Южный вид"Как именно холода провоцируют высокую смертность, объясняют специалисты."Холод и особенно мороз — в принципе нехарактерные условия существования для человека. Давайте вспомним, что приматы — вообще-то, южные виды", — рассуждает Павел Константинов, кандидат географических наук, доцент МГУ имени M. В. Ломоносова, грантополучатель Российского научного фонда (РНФ).Холода в основном не убивают напрямую, их воздействие косвенное — они плохо влияют на качество воздуха, отмечает эксперт."Исследованиями подтверждено: при одном и том же уровне загрязнения полярные широты гораздо опаснее для человека — из-за влияния на бронхолегочную систему, например, и на развитие сердечно-сосудистых заболеваний".Зима и летоВ то же время ученые предостерегают от того, чтобы радоваться глобальному потеплению."Зимы не станут значительно более безопасными — во всяком случае, настолько, насколько хотелось бы. А вот летние проблемы только усилятся", — говорит Константинов, который занимается исследованиями микроклимата городских ландшафтов средней полосы России и Арктической зоны.Дело в том, что так называемые волны жары — далеко не единственное негативное последствие изменения климата. С повышением среднемировой температуры вся система приходит в дисбаланс, в результате, как отмечают в ООН, увеличивается количество экстремальных погодных явлений, в том числе аномальных снегопадов и дождей. Страдает и экология. Как следствие, распространяются опасные для жизни болезни. Точные последствия роста глобальной температуры не может предсказать никто.Тем не менее статистика вселяет осторожный оптимизм: после небывало теплой зимы в России значительно снизилась убыль населения. По данным Росстата, в феврале 2025-го общая смертность сократилась на 3,2 процента к февралю прошлого года. К январю — на целых 14,8. А январь — февраль 2025-го дали уменьшение общей смертности на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В абсолютных цифрах это более 17 тысяч жизней. Разумеется, точно не известно, насколько на такой исход повлияла погода, но ее роль, судя по данным исследований, нельзя недооценивать.
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россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), глобальное потепление, потепление, климат
Наука, Россия, Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ), Глобальное потепление, Потепление, Климат
"То в жар, то в холод": найдена главная угроза для жизни россиян

Географ Константинов: зимы не станут безопаснее, а летние проблемы усилятся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Глобальное потепление сулит множество бедствий, и одно из них — рост смертности. Так говорят сторонники борьбы с изменением климата. Однако свежее исследование на российских данных показывает: холод убийственнее жары. Так ли уж опасно повышение мировой температуры для человечества в целом и, в частности, для России — в материале РИА Новости.

Главная угроза

"Изменение климата — самая большая угроза здоровью, с которой сталкивается человечество", — говорится на сайте ООН.
Согласно отчету ВОЗ, достижение целей Парижского соглашения (удержать глобальный рост температуры в пределах двух градусов по Цельсию) может к 2050-му спасти жизнь около миллиона человек в год во всем мире. Одна из причин роста смертности в результате глобального потепления — тепловой стресс.
Представление о пагубном влиянии изменения климата на здоровье можно считать научным консенсусом. В то же время некоторые данные свидетельствуют: все не столь однозначно. Оказывается, холод — и речь не только об экстремальных морозах — куда опаснее, чем жара.
Так, в 2015-м, за полгода до знаковой конференции по климату в Париже, вышло исследование международной группы специалистов (в команде — представители США, Великобритании, Японии и других стран), изучивших причины смертей в 13 странах мира. Работа была опубликована в престижном медицинском журнале Lancet.

Умеренное убивает

Ученые собрали данные по 384 локациям в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Италии, Японии, Южной Корее, Испании, Швеции, Тайване, Таиланде, Великобритании и США. Всего проанализировали более 74 миллионов смертей в различные периоды между 1985 и 2012 годами.
Команда сравнила данные по смертности от естественных причин с колебанием температуры. Выбрала "оптимальную температуру" — ту, при которой летальных исходов меньше всего. Например, для Британии — 19 градусов по Цельсию.
Как выяснилось, при температуре ниже оптимальной люди умирают намного чаще — 7,29 процента всех смертей случились в холод. В жару — всего лишь 0,42 процента. Разница в 17 раз.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧеловек переходит улицу в Новосибирске
Человек переходит улицу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Человек переходит улицу в Новосибирске
Причем, как отмечается, большинство смертей пришлось на умеренно холодную или умеренно теплую погоду, тогда как экстремальные мороз и жара унесли всего один процент жизней.
Уже тогда исследование критиковали — в частности, за выбор оптимальной температуры. "Поскольку используется одна температура, которая, например, для Великобритании составляет 19 градусов по Цельсию, совершенно неудивительно, что большинство смертей связано с холодом, а не с теплом, — очень немногие дни теплее этого значения", — говорил эколог Филипп Стэддон.
Тем не менее и предыдущие, и последующие работы подтвердили правоту авторов: от холода умирают чаще. В мае 2025-го представлено исследование, которое основывалось на российском материале.

Самая потеплевшая страна

Для России проблема особенно актуальна. По данным Росгидромета, температура на территории страны растет значительно быстрее общемировой — она увеличилась по крайней мере на 0,45 градуса за десять лет. Особенно быстро процесс идет в Арктике, где скорость роста достигает 0,8 градуса за десятилетие.
Научный сотрудник Австралийского национального университета Сергей Тимонин и постдок-исследователь Барселонского института глобального здравоохранения Наталья Шартова (оба — выпускники географического факультета МГУ имени M. В. Ломоносова) с коллегами опубликовали работу в майском выпуске журнала Lancet.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка отдыхает в бассейне на территории клуба Dream Beach Club в Москве
Девушка отдыхает в бассейне на территории клуба Dream Beach Club в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка отдыхает в бассейне на территории клуба Dream Beach Club в Москве
Авторы проанализировали 19 миллионов смертей от естественных причин в 300 самых густонаселенных городах России в период с 2000-й по 2019-й.
"Относительные риски были в целом выше для холода, чем для жары, за исключением городов на юге Европейской России", — констатировали ученые.
По их расчетам, с неоптимальными температурами связаны 11,14 процента всех "естественных" смертей за указанный период. При этом абсолютное большинство, 10,67 процента, вновь от холода, тогда как всего 0,47 процента — от жары. Разница почти в 23 раза.

"Южный вид"

Как именно холода провоцируют высокую смертность, объясняют специалисты.
"Холод и особенно мороз — в принципе нехарактерные условия существования для человека. Давайте вспомним, что приматы — вообще-то, южные виды", — рассуждает Павел Константинов, кандидат географических наук, доцент МГУ имени M. В. Ломоносова, грантополучатель Российского научного фонда (РНФ).
© РИА Новости / Николай Щипко | Перейти в медиабанкСнегопад в Норильске
Снегопад в Норильске - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Николай Щипко
Перейти в медиабанк
Снегопад в Норильске
Холода в основном не убивают напрямую, их воздействие косвенное — они плохо влияют на качество воздуха, отмечает эксперт.
"Исследованиями подтверждено: при одном и том же уровне загрязнения полярные широты гораздо опаснее для человека — из-за влияния на бронхолегочную систему, например, и на развитие сердечно-сосудистых заболеваний".

Зима и лето

В то же время ученые предостерегают от того, чтобы радоваться глобальному потеплению.
"Зимы не станут значительно более безопасными — во всяком случае, настолько, насколько хотелось бы. А вот летние проблемы только усилятся", — говорит Константинов, который занимается исследованиями микроклимата городских ландшафтов средней полосы России и Арктической зоны.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Дело в том, что так называемые волны жары — далеко не единственное негативное последствие изменения климата. С повышением среднемировой температуры вся система приходит в дисбаланс, в результате, как отмечают в ООН, увеличивается количество экстремальных погодных явлений, в том числе аномальных снегопадов и дождей. Страдает и экология. Как следствие, распространяются опасные для жизни болезни. Точные последствия роста глобальной температуры не может предсказать никто.
Тем не менее статистика вселяет осторожный оптимизм: после небывало теплой зимы в России значительно снизилась убыль населения. По данным Росстата, в феврале 2025-го общая смертность сократилась на 3,2 процента к февралю прошлого года. К январю — на целых 14,8. А январь — февраль 2025-го дали уменьшение общей смертности на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В абсолютных цифрах это более 17 тысяч жизней. Разумеется, точно не известно, насколько на такой исход повлияла погода, но ее роль, судя по данным исследований, нельзя недооценивать.
 
НаукаРоссияПавел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)Глобальное потеплениеПотеплениеКлимат
 
 
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