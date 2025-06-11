https://ria.ru/20250611/kitay-2022355243.html
Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов в США
Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов в США - РИА Новости, 11.06.2025
Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов в США
Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:12:00+03:00
2025-06-11T19:12:00+03:00
2025-06-11T19:35:00+03:00
экономика
китай
сша
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151247/70/1512477045_0:261:5000:3074_1920x0_80_0_0_9aac728229b2e50eb5847df5fcb171ca.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Решение принято по итогам двухдневных переговоров китайской делегации с представителями США в Лондоне и направлено на реализацию промежуточной договоренности, достигнутой сторонами ранее в Женеве.Взамен, по данным источников, Вашингтон согласился ослабить ограничения на поставки в Китай авиационных двигателей, комплектующих и этана — компонента природного газа, важного для химической промышленности.Лицензии касаются редкоземельных элементов, используемых в производстве электромобилей, ветрогенераторов, потребительской электроники и военной техники. Выдача лицензий, как ожидается, начнётся сразу после того, как торговое соглашение будет одобрено президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20250610/spad-2022039459.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151247/70/1512477045_279:0:4723:3333_1920x0_80_0_0_8f36af912f5a3c2129fb07091cfcc023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов в США
Китай ограничил действие лицензий на экспорт редких металлов в США 6 месяцами