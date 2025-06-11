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Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов в США - РИА Новости, 11.06.2025
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19:12 11.06.2025 (обновлено: 19:35 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/kitay-2022355243.html
Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов в США
Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов в США - РИА Новости, 11.06.2025
Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов в США
Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:12:00+03:00
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экономика
китай
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Решение принято по итогам двухдневных переговоров китайской делегации с представителями США в Лондоне и направлено на реализацию промежуточной договоренности, достигнутой сторонами ранее в Женеве.Взамен, по данным источников, Вашингтон согласился ослабить ограничения на поставки в Китай авиационных двигателей, комплектующих и этана — компонента природного газа, важного для химической промышленности.Лицензии касаются редкоземельных элементов, используемых в производстве электромобилей, ветрогенераторов, потребительской электроники и военной техники. Выдача лицензий, как ожидается, начнётся сразу после того, как торговое соглашение будет одобрено президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
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экономика, китай, сша, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов в США

Китай ограничил действие лицензий на экспорт редких металлов в США 6 месяцами

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая
Флаг США на фоне эмблемы Китая - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Решение принято по итогам двухдневных переговоров китайской делегации с представителями США в Лондоне и направлено на реализацию промежуточной договоренности, достигнутой сторонами ранее в Женеве.
Взамен, по данным источников, Вашингтон согласился ослабить ограничения на поставки в Китай авиационных двигателей, комплектующих и этана — компонента природного газа, важного для химической промышленности.
Лицензии касаются редкоземельных элементов, используемых в производстве электромобилей, ветрогенераторов, потребительской электроники и военной техники. Выдача лицензий, как ожидается, начнётся сразу после того, как торговое соглашение будет одобрено президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
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ЭкономикаКитайСШАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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