В Иране состоялся торжественный прием по случаю дня России
Вице-президент Ирана Ансари посетила прием в честь Дня России в посольстве РФ
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости, Марина Вялова. Посольство Российской Федерации в столице Ирана организовало торжественный прием в честь Дня России, одним из важнейших гостей мероприятия стала вице-президент исламской республики Шина Ансари, передает корреспондент РИА Новости.
Вице-президент поздравила с праздником российского посла в Иране Алексея Дедова, а также правительство и народ России. Ансари отметила вклад Москвы и Тегерана в установление мира и стабильности и в борьбу с терроризмом на региональном и международном уровне. Она подчеркнула, что отношения двух стран за последние несколько лет получили развитие, а культурные связи усилились.
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По ее словам, договор о стратегическом партнерстве с РФ, окончательно утвержденный в среду иранским Советом стражей конституции, будет способствовать укреплению взаимодействия между сторонами. Кроме того, Ансари выразила в своей речи благодарность президенту России Владимиру Путину и главе российского МИД Сергею Лаврову за отправку самолетов для тушения пожара, возникшего в результате взрыва, который произошел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган.
В этом году к празднованию Дня России приурочено проведение Фестиваля российской культуры, проходящего с 10 по 15 июня на лучших площадках двух столиц исламской республики - Тегерана (государственной столицы Ирана) и Исфахана (своего рода культурной столицы страны). По завершении официальной части приема в российском посольстве состоялся праздничный концерт, на котором в том числе выступили учащиеся школы при посольстве и заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка". Накануне он выступал на концерте, открывавшем Фестиваль российской культуры. По случаю проведения фестиваля в Иран совершила рабочий визит министр культуры России Ольга Любимова, днем ранее она встретилась с министром культуры и исламской ориентации Ирана Сейедом Аббасом Салехи.
День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.