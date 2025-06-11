https://ria.ru/20250611/iran-2022394334.html

В Иране состоялся торжественный прием по случаю дня России

В Иране состоялся торжественный прием по случаю дня России - РИА Новости, 11.06.2025

В Иране состоялся торжественный прием по случаю дня России

Посольство Российской Федерации в столице Ирана организовало торжественный прием в честь Дня России, одним из важнейших гостей мероприятия стала вице-президент... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:50:00+03:00

2025-06-11T23:50:00+03:00

2025-06-11T23:50:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости, Марина Вялова. Посольство Российской Федерации в столице Ирана организовало торжественный прием в честь Дня России, одним из важнейших гостей мероприятия стала вице-президент исламской республики Шина Ансари, передает корреспондент РИА Новости. Вице-президент поздравила с праздником российского посла в Иране Алексея Дедова, а также правительство и народ России. Ансари отметила вклад Москвы и Тегерана в установление мира и стабильности и в борьбу с терроризмом на региональном и международном уровне. Она подчеркнула, что отношения двух стран за последние несколько лет получили развитие, а культурные связи усилились. По ее словам, договор о стратегическом партнерстве с РФ, окончательно утвержденный в среду иранским Советом стражей конституции, будет способствовать укреплению взаимодействия между сторонами. Кроме того, Ансари выразила в своей речи благодарность президенту России Владимиру Путину и главе российского МИД Сергею Лаврову за отправку самолетов для тушения пожара, возникшего в результате взрыва, который произошел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган. В этом году к празднованию Дня России приурочено проведение Фестиваля российской культуры, проходящего с 10 по 15 июня на лучших площадках двух столиц исламской республики - Тегерана (государственной столицы Ирана) и Исфахана (своего рода культурной столицы страны). По завершении официальной части приема в российском посольстве состоялся праздничный концерт, на котором в том числе выступили учащиеся школы при посольстве и заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка". Накануне он выступал на концерте, открывавшем Фестиваль российской культуры. По случаю проведения фестиваля в Иран совершила рабочий визит министр культуры России Ольга Любимова, днем ранее она встретилась с министром культуры и исламской ориентации Ирана Сейедом Аббасом Салехи. День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

https://ria.ru/20250611/armeniya-2022387309.html

https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html

https://ria.ru/20250601/prazdnik-1869240397.html

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россия, иран, тегеран (город), день россии, общество