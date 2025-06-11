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В Петербурге прошло прощание с сооснователем группы "Аквариум" Гуницким - РИА Новости, 11.06.2025
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13:40 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/gunitskiy-2022232818.html
В Петербурге прошло прощание с сооснователем группы "Аквариум" Гуницким
В Петербурге прошло прощание с сооснователем группы "Аквариум" Гуницким - РИА Новости, 11.06.2025
В Петербурге прошло прощание с сооснователем группы "Аквариум" Гуницким
Церемония прощания с сооснователем группы "Аквариум" Анатолием ("Джорджем") Гуницким прошла в Центральном траурном зале Санкт-Петербургского крематория,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:40:00+03:00
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ддт
аквариум
юрий шевчук
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Церемония прощания с сооснователем группы "Аквариум" Анатолием ("Джорджем") Гуницким прошла в Центральном траурном зале Санкт-Петербургского крематория, передает корреспондент РИА Новости. Музыкант Борис Гребенщиков* (признан иноагентом в РФ) 5 июня сообщил о смерти Гуницкого, которому был 71 год. До этого в июне он просил помолиться за Гуницкого в связи с его тяжелой болезнью. Проститься с Гуницким пришли его близкие, а также друзья и коллеги, в том числе музыкант Всеволод Гаккель, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и художник Дмитрий Шагин. Многие из собравшихся вспоминали, что в разговорах друг с другом достаточно было просто сказать "Джордж", и все понимали, что речь шла именно о Гуницком. "Джордж был смелый человек, смелый именно как мыслитель... И был очень хороший человек... Для меня его слово было очень авторитетно", - сказал Шевчук. Он признался, что "обалдел", когда в 1980-е годы услышал те песни "Аквариума", стихи к которым написал Гуницкий. По словам Гаккеля, Гуницкий, несмотря на свой несомненный литературный дар, состоялся именно как редактор авторской музыкальной программы на радио и незадолго перед смертью планировал вернуться к этой работе. Траурная церемония завершилась аплодисментами в память о Гуницком. Гуницкий родился 30 сентября 1953 года в Ленинграде. Он известен как поэт, драматург и музыкант, ставший сооснователем группы "Аквариум" в 1970-е годы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20250522/vladimirov-2018482918.html
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ддт, аквариум, юрий шевчук, санкт-петербург, ленинград, россия
ДДТ, Аквариум, Юрий Шевчук, Санкт-Петербург, Ленинград, Россия
В Петербурге прошло прощание с сооснователем группы "Аквариум" Гуницким

Прощание с сооснователем группы "Аквариум" Гуницким прошло в Петербурге

© РИА Новости / Алексей ДаничевАнатолий Гуницкий
Анатолий Гуницкий - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Анатолий Гуницкий. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Церемония прощания с сооснователем группы "Аквариум" Анатолием ("Джорджем") Гуницким прошла в Центральном траурном зале Санкт-Петербургского крематория, передает корреспондент РИА Новости.
Музыкант Борис Гребенщиков* (признан иноагентом в РФ) 5 июня сообщил о смерти Гуницкого, которому был 71 год. До этого в июне он просил помолиться за Гуницкого в связи с его тяжелой болезнью.
Государственный академический Большой театр России. - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Проститься с Гуницким пришли его близкие, а также друзья и коллеги, в том числе музыкант Всеволод Гаккель, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и художник Дмитрий Шагин. Многие из собравшихся вспоминали, что в разговорах друг с другом достаточно было просто сказать "Джордж", и все понимали, что речь шла именно о Гуницком.
"Джордж был смелый человек, смелый именно как мыслитель... И был очень хороший человек... Для меня его слово было очень авторитетно", - сказал Шевчук.
Он признался, что "обалдел", когда в 1980-е годы услышал те песни "Аквариума", стихи к которым написал Гуницкий.
По словам Гаккеля, Гуницкий, несмотря на свой несомненный литературный дар, состоялся именно как редактор авторской музыкальной программы на радио и незадолго перед смертью планировал вернуться к этой работе.
Траурная церемония завершилась аплодисментами в память о Гуницком.
Гуницкий родился 30 сентября 1953 года в Ленинграде. Он известен как поэт, драматург и музыкант, ставший сооснователем группы "Аквариум" в 1970-е годы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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ДДТАквариумЮрий ШевчукСанкт-ПетербургЛенинградРоссия
 
 
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