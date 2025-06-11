Сборная Нидерландов забила восемь безответных мячей мальтийцам в отборе ЧМ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Нидерландов по футболу дома разгромила команду Мальты в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Гронингене и завершилась со счетом 8:0 в пользу "оранжевых". По дублю на свой счет записали Мемфис Депай (9-я и 16-я минуты), свой первый гол забивший с пенальти, и Дониелл Мален (74 и 80), по разу отличились Вирджил ван Дейк (20), Хави Симонс (61), Ноа Ланг (78) и Микки ван де Вен (90+2)
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G
10 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
09’ • Мемфис Депай (П)
16’ • Мемфис Депай
20’ • Вирджил ван Дейк
61’ • Хави Симонс
74’ • Дониэлл Мален
(Микки ван де Вен)
78’ • Ноа Ланг
80’ • Дониэлл Мален
90’ • Микки ван де Вен
Сборная Нидерландов (6) лидирует в таблице группы G, далее расположились команды Польши (6), Финляндии (4), Литвы (2) и Мальты (1).
В следующем туре нидерландцы примут поляков, а мальтийцы в гостях сыграют с литовцами. Обе встречи пройдут 4 сентября.
