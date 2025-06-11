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Большинство ветеранов СВО выразили доверие фонду "Защитники Отечества" - РИА Новости, 11.06.2025
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18:38 11.06.2025 (обновлено: 23:11 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/fond-2022345839.html
Большинство ветеранов СВО выразили доверие фонду "Защитники Отечества"
Большинство ветеранов СВО выразили доверие фонду "Защитники Отечества" - РИА Новости, 11.06.2025
Большинство ветеранов СВО выразили доверие фонду "Защитники Отечества"
Фонду "Защитники Отечества" доверяют 88% ветеранов спецоперации на Украине, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:38:00+03:00
2025-06-11T23:11:00+03:00
общество
россия
москва
сергей кириенко
анна цивилева
вциом
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Фонду "Защитники Отечества" доверяют 88% ветеранов спецоперации на Украине, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Заседание набсовета фонда прошло в Москве. &quot;Наиболее востребованными видами помощи, которую оказывает фонд &quot;Защитники Отечества&quot;, являются назначение мер социальной поддержки; денежные выплаты, связанные с участием в СВО; юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий или удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий&quot;, — отметили в пресс-службе &quot;Защитников Отечества&quot;.Эффективность работы фонда отмечают сами ветераны СВО и их близкие. Согласно социологическим исследованиям, 95% ветеранов хорошо осведомлены о деятельности фонда, 88% заявляют о доверии к нему, а 86% обратившихся удовлетворены оказанной им помощью, отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. "Сегодня особенно важна оценка и доверие фонду "Защитники Отечества" самих ветеранов специальной военной операции. Все они многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах. Ветераны получают реальные результаты, это значит, что они удовлетворены оказанной помощью", — сказал он.Как отметила статс-секретарь, замминистра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, такого успеха удалось достичь благодаря уникальному взаимодействию с ветеранами и членами семей участников спецоперации. Она уточнила, что за каждым обратившимся закрепляется социальный координатор. По всей стране таких работников насчитывается четыре тысячи. Среди них больше тысячи — герои СВО и их родственники, которые не понаслышке знают о потребностях защитников, подчеркнула Цивилева.Как отметили в пресс-службе, фонд постоянно расширяет список задач, взаимодействует с ветеранами и выступает с предложениями по новым видам помощи и поддержки. Среди новых задач — включение в контур работы действующих военнослужащих с инвалидностью, расширение работы с членами семей пропавших без вести участников СВО, а также внедрение государственной информационной системы "Защитник Отечества". Цивилева назвала главным результатом работы фонда создание принципиально новой системы социального сопровождения российских героев, в основе которой лежит тесное межведомственное взаимодействие, индивидуальный подход, забота о каждом защитнике или родственнике погибшего героя.
https://ria.ru/20250307/zaschitniki-2003612788.html
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общество, россия, москва, сергей кириенко, анна цивилева, вциом
Общество, Россия, Москва, Сергей Кириенко, Анна Цивилева, ВЦИОМ
Большинство ветеранов СВО выразили доверие фонду "Защитники Отечества"

Кириенко: фонду "Защитники Отечества" доверяют 88% ветеранов СВО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкСотрудница филиала фонда "Защитники Отечества" общается с посетительницей
Сотрудница филиала фонда Защитники Отечества общается с посетительницей - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Сотрудница филиала фонда "Защитники Отечества" общается с посетительницей. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Фонду "Защитники Отечества" доверяют 88% ветеранов спецоперации на Украине, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Заседание набсовета фонда прошло в Москве.
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"Наиболее востребованными видами помощи, которую оказывает фонд "Защитники Отечества", являются назначение мер социальной поддержки; денежные выплаты, связанные с участием в СВО; юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий или удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий", — отметили в пресс-службе "Защитников Отечества".

Эффективность работы фонда отмечают сами ветераны СВО и их близкие. Согласно социологическим исследованиям, 95% ветеранов хорошо осведомлены о деятельности фонда, 88% заявляют о доверии к нему, а 86% обратившихся удовлетворены оказанной им помощью, отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«
"Сегодня особенно важна оценка и доверие фонду "Защитники Отечества" самих ветеранов специальной военной операции. Все они многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах. Ветераны получают реальные результаты, это значит, что они удовлетворены оказанной помощью", — сказал он.
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Как отметила статс-секретарь, замминистра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, такого успеха удалось достичь благодаря уникальному взаимодействию с ветеранами и членами семей участников спецоперации. Она уточнила, что за каждым обратившимся закрепляется социальный координатор. По всей стране таких работников насчитывается четыре тысячи. Среди них больше тысячи — герои СВО и их родственники, которые не понаслышке знают о потребностях защитников, подчеркнула Цивилева.
Как отметили в пресс-службе, фонд постоянно расширяет список задач, взаимодействует с ветеранами и выступает с предложениями по новым видам помощи и поддержки. Среди новых задач — включение в контур работы действующих военнослужащих с инвалидностью, расширение работы с членами семей пропавших без вести участников СВО, а также внедрение государственной информационной системы "Защитник Отечества".
Цивилева назвала главным результатом работы фонда создание принципиально новой системы социального сопровождения российских героев, в основе которой лежит тесное межведомственное взаимодействие, индивидуальный подход, забота о каждом защитнике или родственнике погибшего героя.
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