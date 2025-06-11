Проклятие "Дома– 2": почему участники проекта теряют деньги, семьи и жизнь
© Анастасия Тарасюк/ВКонтактеБывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк
© Анастасия Тарасюк/ВКонтакте
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За 20 лет существования скандального реалити десятки участников "Дома–2" стали звездами. Однако для некоторых проект обернулся настоящей трагедией. Наркотики, неразделённая любовь, загадочные убийства и роковые случайности — жуткие истории бывших героев телешоу, чьи жизни оборвались слишком рано.
Либерж Кпадону (1987-2024): помолитесь за меня
Двукратная победительница конкурса "Человек года" проекта "Дом— 2" Либерж Кпадону скончалась в феврале 2024 года в съемной квартире в Подмосковье. Ее тело обнаружили лишь через несколько недель после смерти. Соседи обратили внимание на неприятный запах.
Осенью 2023 года у 36-летней участницы шоу диагностировали доброкачественную опухоль в правом легком. 14 февраля она должна была лечь на операцию, о чем в слезах рассказала подписчикам в своем последнем видеообращении: "Если вдруг не сообщу, то не поминайте лихом".
© Фото : соцсети Либерж Кпадону Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону
© Фото : соцсети Либерж Кпадону
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону
Однако, по словам подруги Алианы Устиненко, операция так и не состоялась. Последние месяцы Либерж боролась с алкогольной зависимостью, что, вероятно, и стало причиной трагедии. Родители экс-участницы, проживающие в Санкт-Петербурге, не смогли самостоятельно оплатить похороны. Средства собирали бывшие коллеги по проекту.
Анастасия Кочервей (1993-2022): загадочная смерть в Неве
Тело 28-летней Анастасии обнаружили в водах Невы в августе 2022 года. Опознать его удалось лишь по характерной татуировке с игральными картами. Следствие установило, что в реку девушка попала живой, при этом следов насильственной смерти обнаружено не было.
© Фото : соцсети Анастасии КочервейАнастасия Кочервей
© Фото : соцсети Анастасии Кочервей
Анастасия Кочервей
Расследование выявило, что в последний день жизни Кочервей утром разговаривала с матерью. Вечером она встречалась с мужчиной и попросила таксиста отвезти ее к Финскому заливу.
Экспертиза подтвердила наличие в организме наркотических веществ. Несмотря на слухи о возможном убийстве, дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Оксана Аплекаева (1977-2008): нераскрытое убийство
Бывшая участница проекта была найдена убитой на трассе Рига-Москва в 2008 году. Экспертиза показала, что смерть наступила от удушения. Кроме того, в морге над телом надругался судмедэксперт. Он был уволен, но избежал наказания.
© Стоп-кадр из выпуска телешоу "Дом-2"Оксана Аплекаева на телепроекте "Дом-2"
© Стоп-кадр из выпуска телешоу "Дом-2"
Оксана Аплекаева на телепроекте "Дом-2"
Сестра погибшей считает, что убийство совершил клиент элитного эскорта. История даже стала темой шестого сезона "Битвы экстрасенсов". Впрочем, медиумы так и не раскрыли преступление.
Светлана Устиненко (1968-2016): борьба с раком
Мать участницы Алианы Устиненко скончалась от глиобластомы, рака мозга в 2016 году. Женщина два года боролась с болезнью. Участники шоу собирали деньги на лечение в Израиле, но безуспешно.
© Новости Проекта/YouTubeСветлана Устиненко в реалити-шоу "Дом-2"
© Новости Проекта/YouTube
Светлана Устиненко в реалити-шоу "Дом-2"
Анастасия Тарасюк (1994-2018): трагедия беременной участницы
После 20 дней участия в проекте Анастасия Тарасюк покинула шоу. А в июне 2018 года она выпала с 19 этажа московской квартиры, которую, по слухам, снимал для нее состоятельный женатый любовник.
На момент смерти Тарасюк была беременна. По свидетельствам знакомых, мужчина требовал сделать аборт. К тому моменту постоянные ссоры довели девушку до нервного срыва, также у Анастасии имелись проблемы с алкоголем и наркотиками. Бывшая участница шоу решила покончить с собой.
© Анастасия Тарасюк/ВКонтактеБывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк
© Анастасия Тарасюк/ВКонтакте
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк
Богатый любовник решил искупить свою вину, организовал дорогие похороны для Анастасии и даже купил гроб за 200 тысяч рублей. Однако вскоре оноказался в тюрьме за взяточничество.
Полина Лобанова (1998-2018): роковая вечеринка
Участница 2017 года погибла через 3 дня после 20-летия от передозировки наркотиков. В роковой вечер Полина Лобанова отправилась в клуб с подругой и приняла "веселящие таблетки" от некого Ивана. Утром девушку нашли мертвой, она скончалась от острой сердечной недостаточности.
© Фото : соцсети Полины ЛобановойБывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Полина Лобанова
© Фото : соцсети Полины Лобановой
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Полина Лобанова
Андрей Кадетов (1987-2010): жертва вымогателей
В 2010 году экс-участника зарезали, ему нанесли 14 ножевых ранений. Незадолго до убийства его обвинила в изнасиловании некая Александра. Она же потребовала от Кадетова 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Мужчина выплатил лишь половину суммы и обратился в полицию. Там ему угрожал сотрудник правоохранительных органов, требуя взятку в размере 150 тысяч рублей.
© Двусмешник/YouTubeАндрей Кадетов в реалити-шоу "Дом-2"
© Двусмешник/YouTube
Андрей Кадетов в реалити-шоу "Дом-2"
Кроме того, Андрею неоднократно звонили на мобильный телефон и угрожали расправой. Во время последнего разговора ему даже объявили дату, когда все состоится.
© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов доставляют бывшего лейтенанта МЧС Юрия Жидкова, подозреваемого в убийстве экс-участника телепроекта "Дом-2" Андрея Кадетова, в Калининский районный суд Санкт-Петербурга
Сотрудники правоохранительных органов доставляют бывшего лейтенанта МЧС Юрия Жидкова, подозреваемого в убийстве экс-участника телепроекта "Дом-2" Андрея Кадетова, в Калининский районный суд Санкт-Петербурга
Убийцей оказался лейтенант полиции Юрий Жидков — бойфренд той самой Александры.
Мария Политова (1983-2017): загадочное исчезновение
Бывшая участница проекта замерзла насмерть в подмосковном сугробе, смешав алкоголь с сильнодействующими препаратами. Ее гражданский муж Артем Шануров утверждал, что девушка страдала от биполярного расстройства и пила антидепрессанты.
© Фото : соцсети Марии ПолитовойБывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Мария Политова
© Фото : соцсети Марии Политовой
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Мария Политова
Шануров также поделился, что в день исчезновения выбрал невесте обручальное кольцо. К сожалению, молодоженам не суждено было расписаться.
Эти трагические истории напоминают, что за гламурной картинкой реалити-шоу часто скрываются настоящие человеческие драмы.