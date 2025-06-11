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Проклятие "Дома– 2": почему участники проекта теряют деньги, семьи и жизнь - РИА Новости, 11.06.2025
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19:31 11.06.2025
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Проклятие "Дома– 2": почему участники проекта теряют деньги, семьи и жизнь
Проклятие "Дома– 2": почему участники проекта теряют деньги, семьи и жизнь - РИА Новости, 11.06.2025
Проклятие "Дома– 2": почему участники проекта теряют деньги, семьи и жизнь
2" стали звездами. Однако для некоторых проект обернулся настоящей трагедией. Наркотики, неразделённая любовь, загадочные убийства и роковые случайности —... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:31:00+03:00
2025-06-11T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За 20 лет существования скандального реалити десятки участников "Дома–2" стали звездами. Однако для некоторых проект обернулся настоящей трагедией. Наркотики, неразделённая любовь, загадочные убийства и роковые случайности — жуткие истории бывших героев телешоу, чьи жизни оборвались слишком рано.Либерж Кпадону (1987-2024): помолитесь за меняДвукратная победительница конкурса "Человек года" проекта "Дом— 2" Либерж Кпадону скончалась в феврале 2024 года в съемной квартире в Подмосковье. Ее тело обнаружили лишь через несколько недель после смерти. Соседи обратили внимание на неприятный запах.Осенью 2023 года у 36-летней участницы шоу диагностировали доброкачественную опухоль в правом легком. 14 февраля она должна была лечь на операцию, о чем в слезах рассказала подписчикам в своем последнем видеообращении: "Если вдруг не сообщу, то не поминайте лихом".Однако, по словам подруги Алианы Устиненко, операция так и не состоялась. Последние месяцы Либерж боролась с алкогольной зависимостью, что, вероятно, и стало причиной трагедии. Родители экс-участницы, проживающие в Санкт-Петербурге, не смогли самостоятельно оплатить похороны. Средства собирали бывшие коллеги по проекту.Анастасия Кочервей (1993-2022): загадочная смерть в НевеТело 28-летней Анастасии обнаружили в водах Невы в августе 2022 года. Опознать его удалось лишь по характерной татуировке с игральными картами. Следствие установило, что в реку девушка попала живой, при этом следов насильственной смерти обнаружено не было.Расследование выявило, что в последний день жизни Кочервей утром разговаривала с матерью. Вечером она встречалась с мужчиной и попросила таксиста отвезти ее к Финскому заливу.Экспертиза подтвердила наличие в организме наркотических веществ. Несмотря на слухи о возможном убийстве, дело было закрыто за отсутствием состава преступления.Оксана Аплекаева (1977-2008): нераскрытое убийствоБывшая участница проекта была найдена убитой на трассе Рига-Москва в 2008 году. Экспертиза показала, что смерть наступила от удушения. Кроме того, в морге над телом надругался судмедэксперт. Он был уволен, но избежал наказания.Сестра погибшей считает, что убийство совершил клиент элитного эскорта. История даже стала темой шестого сезона "Битвы экстрасенсов". Впрочем, медиумы так и не раскрыли преступление.Светлана Устиненко (1968-2016): борьба с ракомМать участницы Алианы Устиненко скончалась от глиобластомы, рака мозга в 2016 году. Женщина два года боролась с болезнью. Участники шоу собирали деньги на лечение в Израиле, но безуспешно.Анастасия Тарасюк (1994-2018): трагедия беременной участницыПосле 20 дней участия в проекте Анастасия Тарасюк покинула шоу. А в июне 2018 года она выпала с 19 этажа московской квартиры, которую, по слухам, снимал для нее состоятельный женатый любовник.На момент смерти Тарасюк была беременна. По свидетельствам знакомых, мужчина требовал сделать аборт. К тому моменту постоянные ссоры довели девушку до нервного срыва, также у Анастасии имелись проблемы с алкоголем и наркотиками. Бывшая участница шоу решила покончить с собой.Богатый любовник решил искупить свою вину, организовал дорогие похороны для Анастасии и даже купил гроб за 200 тысяч рублей. Однако вскоре оноказался в тюрьме за взяточничество.Полина Лобанова (1998-2018): роковая вечеринкаУчастница 2017 года погибла через 3 дня после 20-летия от передозировки наркотиков. В роковой вечер Полина Лобанова отправилась в клуб с подругой и приняла "веселящие таблетки" от некого Ивана. Утром девушку нашли мертвой, она скончалась от острой сердечной недостаточности.Андрей Кадетов (1987-2010): жертва вымогателейВ 2010 году экс-участника зарезали, ему нанесли 14 ножевых ранений. Незадолго до убийства его обвинила в изнасиловании некая Александра. Она же потребовала от Кадетова 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Мужчина выплатил лишь половину суммы и обратился в полицию. Там ему угрожал сотрудник правоохранительных органов, требуя взятку в размере 150 тысяч рублей.Кроме того, Андрею неоднократно звонили на мобильный телефон и угрожали расправой. Во время последнего разговора ему даже объявили дату, когда все состоится.Убийцей оказался лейтенант полиции Юрий Жидков — бойфренд той самой Александры.Мария Политова (1983-2017): загадочное исчезновениеБывшая участница проекта замерзла насмерть в подмосковном сугробе, смешав алкоголь с сильнодействующими препаратами. Ее гражданский муж Артем Шануров утверждал, что девушка страдала от биполярного расстройства и пила антидепрессанты. Шануров также поделился, что в день исчезновения выбрал невесте обручальное кольцо. К сожалению, молодоженам не суждено было расписаться.Эти трагические истории напоминают, что за гламурной картинкой реалити-шоу часто скрываются настоящие человеческие драмы.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), нева (река), санкт-петербург
Московская область (Подмосковье), Нева (река), Санкт-Петербург

Проклятие "Дома– 2": почему участники проекта теряют деньги, семьи и жизнь

© Анастасия Тарасюк/ВКонтактеБывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк
Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 Анастасия Тарасюк - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Анастасия Тарасюк/ВКонтакте
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За 20 лет существования скандального реалити десятки участников "Дома2" стали звездами. Однако для некоторых проект обернулся настоящей трагедией. Наркотики, неразделённая любовь, загадочные убийства и роковые случайности — жуткие истории бывших героев телешоу, чьи жизни оборвались слишком рано.

Либерж Кпадону (1987-2024): помолитесь за меня

Двукратная победительница конкурса "Человек года" проекта "Дом— 2" Либерж Кпадону скончалась в феврале 2024 года в съемной квартире в Подмосковье. Ее тело обнаружили лишь через несколько недель после смерти. Соседи обратили внимание на неприятный запах.
Осенью 2023 года у 36-летней участницы шоу диагностировали доброкачественную опухоль в правом легком. 14 февраля она должна была лечь на операцию, о чем в слезах рассказала подписчикам в своем последнем видеообращении: "Если вдруг не сообщу, то не поминайте лихом".
© Фото : соцсети Либерж Кпадону Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону
Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 Либерж Кпадону - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : соцсети Либерж Кпадону
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону
Однако, по словам подруги Алианы Устиненко, операция так и не состоялась. Последние месяцы Либерж боролась с алкогольной зависимостью, что, вероятно, и стало причиной трагедии. Родители экс-участницы, проживающие в Санкт-Петербурге, не смогли самостоятельно оплатить похороны. Средства собирали бывшие коллеги по проекту.

Анастасия Кочервей (1993-2022): загадочная смерть в Неве

Тело 28-летней Анастасии обнаружили в водах Невы в августе 2022 года. Опознать его удалось лишь по характерной татуировке с игральными картами. Следствие установило, что в реку девушка попала живой, при этом следов насильственной смерти обнаружено не было.
© Фото : соцсети Анастасии КочервейАнастасия Кочервей
Анастасия Кочервей - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : соцсети Анастасии Кочервей
Анастасия Кочервей
Расследование выявило, что в последний день жизни Кочервей утром разговаривала с матерью. Вечером она встречалась с мужчиной и попросила таксиста отвезти ее к Финскому заливу.
Экспертиза подтвердила наличие в организме наркотических веществ. Несмотря на слухи о возможном убийстве, дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Оксана Аплекаева (1977-2008): нераскрытое убийство

Бывшая участница проекта была найдена убитой на трассе Рига-Москва в 2008 году. Экспертиза показала, что смерть наступила от удушения. Кроме того, в морге над телом надругался судмедэксперт. Он был уволен, но избежал наказания.
© Стоп-кадр из выпуска телешоу "Дом-2"Оксана Аплекаева на телепроекте "Дом-2"
Оксана Аплекаева на телепроекте Дом-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Стоп-кадр из выпуска телешоу "Дом-2"
Оксана Аплекаева на телепроекте "Дом-2"
Сестра погибшей считает, что убийство совершил клиент элитного эскорта. История даже стала темой шестого сезона "Битвы экстрасенсов". Впрочем, медиумы так и не раскрыли преступление.

Светлана Устиненко (1968-2016): борьба с раком

Мать участницы Алианы Устиненко скончалась от глиобластомы, рака мозга в 2016 году. Женщина два года боролась с болезнью. Участники шоу собирали деньги на лечение в Израиле, но безуспешно.
© Новости Проекта/YouTubeСветлана Устиненко в реалити-шоу "Дом-2"
Светлана Устиненко в реалити-шоу Дом-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Новости Проекта/YouTube
Светлана Устиненко в реалити-шоу "Дом-2"

Анастасия Тарасюк (1994-2018): трагедия беременной участницы

После 20 дней участия в проекте Анастасия Тарасюк покинула шоу. А в июне 2018 года она выпала с 19 этажа московской квартиры, которую, по слухам, снимал для нее состоятельный женатый любовник.
На момент смерти Тарасюк была беременна. По свидетельствам знакомых, мужчина требовал сделать аборт. К тому моменту постоянные ссоры довели девушку до нервного срыва, также у Анастасии имелись проблемы с алкоголем и наркотиками. Бывшая участница шоу решила покончить с собой.
© Анастасия Тарасюк/ВКонтактеБывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк
Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 Анастасия Тарасюк - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Анастасия Тарасюк/ВКонтакте
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк
Богатый любовник решил искупить свою вину, организовал дорогие похороны для Анастасии и даже купил гроб за 200 тысяч рублей. Однако вскоре оноказался в тюрьме за взяточничество.

Полина Лобанова (1998-2018): роковая вечеринка

Участница 2017 года погибла через 3 дня после 20-летия от передозировки наркотиков. В роковой вечер Полина Лобанова отправилась в клуб с подругой и приняла "веселящие таблетки" от некого Ивана. Утром девушку нашли мертвой, она скончалась от острой сердечной недостаточности.
© Фото : соцсети Полины ЛобановойБывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Полина Лобанова
Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 Полина Лобанова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : соцсети Полины Лобановой
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Полина Лобанова

Андрей Кадетов (1987-2010): жертва вымогателей

В 2010 году экс-участника зарезали, ему нанесли 14 ножевых ранений. Незадолго до убийства его обвинила в изнасиловании некая Александра. Она же потребовала от Кадетова 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Мужчина выплатил лишь половину суммы и обратился в полицию. Там ему угрожал сотрудник правоохранительных органов, требуя взятку в размере 150 тысяч рублей.
© Двусмешник/YouTubeАндрей Кадетов в реалити-шоу "Дом-2"
Андрей Кадетов в реалити-шоу Дом-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Двусмешник/YouTube
Андрей Кадетов в реалити-шоу "Дом-2"
Кроме того, Андрею неоднократно звонили на мобильный телефон и угрожали расправой. Во время последнего разговора ему даже объявили дату, когда все состоится.
© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов доставляют бывшего лейтенанта МЧС Юрия Жидкова, подозреваемого в убийстве экс-участника телепроекта "Дом-2" Андрея Кадетова, в Калининский районный суд Санкт-Петербурга
Сотрудники правоохранительных органов доставляют бывшего лейтенанта МЧС Юрия Жидкова, подозреваемого в убийстве экс-участника телепроекта Дом-2 Андрея Кадетова, в Калининский районный суд Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Сотрудники правоохранительных органов доставляют бывшего лейтенанта МЧС Юрия Жидкова, подозреваемого в убийстве экс-участника телепроекта "Дом-2" Андрея Кадетова, в Калининский районный суд Санкт-Петербурга
Убийцей оказался лейтенант полиции Юрий Жидков — бойфренд той самой Александры.

Мария Политова (1983-2017): загадочное исчезновение

Бывшая участница проекта замерзла насмерть в подмосковном сугробе, смешав алкоголь с сильнодействующими препаратами. Ее гражданский муж Артем Шануров утверждал, что девушка страдала от биполярного расстройства и пила антидепрессанты.
© Фото : соцсети Марии ПолитовойБывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Мария Политова
Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 Мария Политова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : соцсети Марии Политовой
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Мария Политова
Шануров также поделился, что в день исчезновения выбрал невесте обручальное кольцо. К сожалению, молодоженам не суждено было расписаться.
Эти трагические истории напоминают, что за гламурной картинкой реалити-шоу часто скрываются настоящие человеческие драмы.
 
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