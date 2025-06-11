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Чернышенко призвал сформировать распорядок дня школьника - РИА Новости, 11.06.2025
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16:04 11.06.2025 (обновлено: 16:19 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/chernyshenko-2022282930.html
Чернышенко призвал сформировать распорядок дня школьника
Чернышенко призвал сформировать распорядок дня школьника - РИА Новости, 11.06.2025
Чернышенко призвал сформировать распорядок дня школьника
Необходима система формирования распорядка дня российского школьника, день ребенка должен быть сбалансирован, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:04:00+03:00
2025-06-11T16:19:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
детские вопросы
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Необходима система формирования распорядка дня российского школьника, день ребенка должен быть сбалансирован, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Как справедливо отметил Вячеслав Викторович (Володин, председатель Госдумы - ред.), нам нужна система формирования распорядка дня школьника, которая будет учитывать и время занятий в школе, для этого унифицированное расписание мы вводим, продленка, время на дополнительные секции, включая спорт, и, конечно, подготовка домашнего задания", - сказал вице-премьер во время правительственного часа "Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта" в Госдуме. Чернышенко добавил, что день ребенка должен быть сбалансирован, как и его питание. "Это очень важно, мы готовим предложения", - заключил вице-премьер.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Детские вопросы
Чернышенко призвал сформировать распорядок дня школьника

Чернышенко заявил о необходимости сформировать распорядок дня школьников

© Фото : Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Газпром-медиа Холдинг
Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Необходима система формирования распорядка дня российского школьника, день ребенка должен быть сбалансирован, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Как справедливо отметил Вячеслав Викторович (Володин, председатель Госдумы - ред.), нам нужна система формирования распорядка дня школьника, которая будет учитывать и время занятий в школе, для этого унифицированное расписание мы вводим, продленка, время на дополнительные секции, включая спорт, и, конечно, подготовка домашнего задания", - сказал вице-премьер во время правительственного часа "Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта" в Госдуме.
Чернышенко добавил, что день ребенка должен быть сбалансирован, как и его питание.
"Это очень важно, мы готовим предложения", - заключил вице-премьер.
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