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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:15:00+03:00
2025-06-11T08:15:00+03:00
2025-06-11T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
александр гусев (губернатор)
воронежская область
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность была объявлена в 0.19 мск, она продлилась около восьми часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, александр гусев (губернатор), воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Гусев (губернатор), Воронежская область
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области